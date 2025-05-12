Трамп рассматривает визит в Стамбул на переговоры России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность визита в Стамбул 15 мая, где могут состояться прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думаю, два лидера будут там [Зеленский и Путин в Турции в четверг]. Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня столько встреч... Но я думал о том, чтобы прилететь туда, такая возможность есть", - заявил Трамп в понедельник, 12 мая.
Президент США добавил, что полетит в Стамбул, если "посчитает, что это будет полезно".
"Они не могли договориться о встрече, потому что один говорил о прекращении огня, другой - о прекращении огня, [это] ходило туда-сюда. Я сказал: "Слушайте, на этом этапе мы должны это прекратить. Просто идите на встречу. Встреча была назначена. Идите на встречу в четверг", - рассказал Трамп.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дрянной человечишка...
Як думаєш, ким воно вважає ЗЄ?
Правильно - ти, ким воно і є.
З Трампом взірця 2024 може б зустрівся. Але не зараз, коли Трамп обісрався у всьому.
Бо до Оманських, довіри немає! Від слова, ЗОВСІМ!!
Своїми діями, вони, з 2019 року, в Урядовому кварталі95, це підтвердили!
Беркутня та вагнерівці з портновим та бакановим, можуть підтвердити!
Бо отих, «доброчесних сидунів» з Генпрокуратури, по усьому світу треба ловити!
готов бігти на півсогнутих
Он пользуется там уважением и авторитетом и может послужить в качестве визави Стива Витькоффа на встрече с Трампом и султаном Эрдоганом.
Эксперты считают, что харизма свирепого дикого горца повлияет на впечатлительного Трампа и склонит его на сторону Москвы.
Якщо вже навіть такий , налаштований дуже антиукраїнськи , штріх як Венс , заявив що мовляв - ***** забагато хоче , то це багато про що говорить .