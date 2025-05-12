Трамп рассматривает визит в Стамбул на переговоры России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность визита в Стамбул 15 мая, где могут состояться прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, два лидера будут там [Зеленский и Путин в Турции в четверг]. Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня столько встреч... Но я думал о том, чтобы прилететь туда, такая возможность есть", - заявил Трамп в понедельник, 12 мая.

Президент США добавил, что полетит в Стамбул, если "посчитает, что это будет полезно".

"Они не могли договориться о встрече, потому что один говорил о прекращении огня, другой - о прекращении огня, [это] ходило туда-сюда. Я сказал: "Слушайте, на этом этапе мы должны это прекратить. Просто идите на встречу. Встреча была назначена. Идите на встречу в четверг", - рассказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча РФ и Украины в Турции - чрезвычайно важна, могут быть "хорошие вещи", - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.