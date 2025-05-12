РУС
Трамп рассматривает визит в Стамбул на переговоры России и Украины

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность визита в Стамбул 15 мая, где могут состояться прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, два лидера будут там [Зеленский и Путин в Турции в четверг]. Я думал о том, чтобы прилететь. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня столько встреч... Но я думал о том, чтобы прилететь туда, такая возможность есть", - заявил Трамп в понедельник, 12 мая.

Президент США добавил, что полетит в Стамбул, если "посчитает, что это будет полезно".

"Они не могли договориться о встрече, потому что один говорил о прекращении огня, другой - о прекращении огня, [это] ходило туда-сюда. Я сказал: "Слушайте, на этом этапе мы должны это прекратить. Просто идите на встречу. Встреча была назначена. Идите на встречу в четверг", - рассказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча РФ и Украины в Турции - чрезвычайно важна, могут быть "хорошие вещи", - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.

Топ комментарии
+11
Поки немає припинення вогню борт росії №1 законна ціль
показать весь комментарий
12.05.2025 19:11 Ответить
+8
А чому всі вирішили, що ***** особисто поїде у Стамбул?
показать весь комментарий
12.05.2025 19:13 Ответить
+7
Хйло цієї ночі знайде 100 причин, щоб уникнути поїздки до Туреччини.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думу думає
показать весь комментарий
12.05.2025 19:07 Ответить
і багатіє.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:45 Ответить
Та не буде нiяких перемовин.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:08 Ответить
Придётся ***** поднимать свою резиновую попу и шуравать в Турцию а иначе будет а-та-та...
показать весь комментарий
12.05.2025 19:08 Ответить
Медведчука чи Януковича відправит
показать весь комментарий
12.05.2025 19:10 Ответить
Хйло цієї ночі знайде 100 причин, щоб уникнути поїздки до Туреччини.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:10 Ответить
Може здохне?...
показать весь комментарий
12.05.2025 19:16 Ответить
Тільки це - поважна причина . Но воно заccить. Пришле свого конюха
показать весь комментарий
12.05.2025 19:24 Ответить
Плешивый фюлер - это ссыкливый гопник, который даже в сортир ходит с охраной. Ездил в Мариуполь ночью, как трусливый воришка, где встречался не с жителями, а с кучкой сотрудников ФСО, изображавших "благодарных мариупольцев"...

Дрянной человечишка...
показать весь комментарий
12.05.2025 23:18 Ответить
Поки немає припинення вогню борт росії №1 законна ціль
показать весь комментарий
12.05.2025 19:11 Ответить
але він полетить по окружній дорозі((((
показать весь комментарий
12.05.2025 19:16 Ответить
Хай летить через Грозний. Там ще ті "снайпери". Підіб'ють і знов відправлять через Каспій. Скажуть горобець в турбіну попав. Хай через Іран покружляє. Там хлопці також збивати вміють. І чуть шо - "нє, нє ми".
показать весь комментарий
12.05.2025 19:44 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 19:51 Ответить
А чому всі вирішили, що ***** особисто поїде у Стамбул?
показать весь комментарий
12.05.2025 19:13 Ответить
А чому б йому не поїхати? Воно висуне знуво свої хотілки, а Тампон прикаже Зелі погоджуйся якщо хочеш миру. Тампон прямо там же і відмінить санкції проти *****. Одним словом я не бачу ніодного позитивного варіанта від поїздки Зелі і Тампона в Стамбул
показать весь комментарий
12.05.2025 19:19 Ответить
Та хоча б тому, що не царське це діло.
Як думаєш, ким воно вважає ЗЄ?

Правильно - ти, ким воно і є.

З Трампом взірця 2024 може б зустрівся. Але не зараз, коли Трамп обісрався у всьому.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:24 Ответить
Трампон надумав розіграти сцену з ******,як це було в оральному кабінеті)наївний****** не приїде)
показать весь комментарий
12.05.2025 19:15 Ответить
а пуйло приїде в спортивному костюмі - ото буде хохма!
показать весь комментарий
12.05.2025 19:18 Ответить
хохма це президент України в светрі на прийоми ходить. а, якщо ї...ло прийде в спортивному костюмі, то тільки від повної зневаги до всіх, але воно кончене, я сумніваюсь, що воно прилетить, пришле потрохшева і ще якогось лошадь,
показать весь комментарий
12.05.2025 20:17 Ответить
Так і буде. Розіграють Тампон з ****** сценку і виставлять що це Зеля відмовився підписати мир. Тампон піде на все щоб не накладати на свого друга ***** санкції і звинуватити в усьому Зеленського
показать весь комментарий
12.05.2025 19:22 Ответить
Керівники ЄС, мають там бути, ОБОВЯЗКОВО!!!
Бо до Оманських, довіри немає! Від слова, ЗОВСІМ!!
Своїми діями, вони, з 2019 року, в Урядовому кварталі95, це підтвердили!
Беркутня та вагнерівці з портновим та бакановим, можуть підтвердити!
Бо отих, «доброчесних сидунів» з Генпрокуратури, по усьому світу треба ловити!
показать весь комментарий
12.05.2025 19:17 Ответить
Трампище - підтвердження повної ********** світу.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:23 Ответить
"...Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість візиту до Стамбулу..." - якщо би Трамп був тоді президентом, то Стамбулу не було би і Туреччини теж....
показать весь комментарий
12.05.2025 19:28 Ответить
до хвуйла
готов бігти на півсогнутих
показать весь комментарий
12.05.2025 19:33 Ответить
Буде двіжуха!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 19:34 Ответить
сподіваюсь щонайменше на пару трупів.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:47 Ответить
Зеленский снова подыграл Трампу, который вытер ноги и об Европу, и о Зеленского. К сожалению, ни Европа, ни Зеленский не могут противостоять связке Путин-Трамп. Громкие заявления с нулевым выхлопом. По факту, все делают то, на чем настаивает Путин. Трамп полетит в Стамбул, чтобы окончательно ододавить Вову Зеленского на каапитуляцию. Может, Трамп заберет Зеленского себе как ценный экспонат? А то Зеленский вообще всю украину сольет. После Стамбула Зеленский тогда должен передать власть военным, а сам уйти в отставку, если он слабак и не способен отстоять интересы истекающе кровью страны. А то президент Украины бежит по первому свистку Трампа выполнять все требования. Позорище
показать весь комментарий
12.05.2025 19:40 Ответить
якщо трамп і пуцька разом впадуть на зєлю - вони його дожмуть навіть на секс з гамадрилами у прямому ефірі. дуже хєрова новина
показать весь комментарий
12.05.2025 19:44 Ответить
Так йому не хочется запровадити санкції проти "хорошого хлопця" терориста путіна і вигадує різні байки.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:44 Ответить
Треба підписувати все що пропонують,ці телепні,бо раша не дасть ладу новим придбанням,і розсипиться
показать весь комментарий
12.05.2025 19:45 Ответить
трампо і хкуйло будуть Зе навчати
показать весь комментарий
12.05.2025 19:50 Ответить
После недавней визита Рамзана Кадырова в кремль, появилось предположение, что его могут откомандировать на переговоры в Турции.
Он пользуется там уважением и авторитетом и может послужить в качестве визави Стива Витькоффа на встрече с Трампом и султаном Эрдоганом.
Эксперты считают, что харизма свирепого дикого горца повлияет на впечатлительного Трампа и склонит его на сторону Москвы.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:55 Ответить
Ага, абсолютний інтелектуал з великим словниковим запасом. Тільки підкажіть йому, що у слова ДОН є щє і перша частин ГОН.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:15 Ответить
"свірєпий, дікій горєц")))
показать весь комментарий
13.05.2025 01:13 Ответить
Все записано кремлівськими сценаристами.Трампище поїде спасати пуйла. Якщо він поїде, значить пуйло таки збирається їхати і попросив трампищу прикрити тили.
показать весь комментарий
12.05.2025 19:58 Ответить
Уточнення (я додав та підкреслив): "Слухайте, на цьому етапі ми повинні це припинити. Просто йдіть на зустріч. Зустріч була призначена Ху?лом, на четвер". Чи може це хтось інший запропонував одразу саме 15 числа, не знаєте?
показать весь комментарий
12.05.2025 20:10 Ответить
Вот буде номер, якщо Донні приїди,а пуйло -ні. Може тоді Донні прийде до того, що пуйло йому всей цей час виключно по губах водило?
показать весь комментарий
12.05.2025 20:18 Ответить
Це що буде пуйло з Трампом разом давити на Зе, щоб підписати вигідні пуйло умови ?
показать весь комментарий
12.05.2025 20:24 Ответить
Сподіваюсь вже не буде . Схоже - до США потроху повертається здоровий глузд .
Якщо вже навіть такий , налаштований дуже антиукраїнськи , штріх як Венс , заявив що мовляв - ***** забагато хоче , то це багато про що говорить .
показать весь комментарий
12.05.2025 20:41 Ответить
росія може прислати на перемовини у Туреччину дмітрієва, США - вітькова, ну а наша влада - єрмака. Будуть перемовини таких собі незрозумілих лєвих чуваків. Трамп буде задоволений один день.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:27 Ответить
балабол
показать весь комментарий
12.05.2025 21:10 Ответить
І раз містер Ху не приїде, це добра новина
показать весь комментарий
12.05.2025 21:52 Ответить
 
 