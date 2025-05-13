РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12926 посетителей онлайн
Новости Тарифы Трампа Ответ ЕС на тарифы Трампа
11 868 50

ЕС во многом "хуже" Китая, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз во многом "хуже" Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Упомянув о достигнутом между США и Китаем торговом соглашении, он сказал, что "Европейский Союз во многом хуже Китая".

Читайте также: Благодаря моим тарифам в США влились триллионы долларов, - Трамп

"Они значительно уступят. Увидите. У нас все козыри в руках. Они относятся к нам очень несправедливо", - заявил Трамп.

Эти слова Трампа значительно отличаются от его слов о главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую он назвал фантастической, добавив, что надеется на встречу с ней вскоре.

Читайте: Трамп сорвал санкционные планы Европы из-за призыва к прямым переговорам Украины и РФ, - The Guardian

Автор: 

тарифы (1905) Евросоюз (17490) Трамп Дональд (6393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
Деменція його прогресує і це не жарт
показать весь комментарий
13.05.2025 02:03 Ответить
+26
штормить руду бєлку

.
показать весь комментарий
13.05.2025 02:11 Ответить
+24
И опять рыжий дебил играет в карты, а мир играет на шахматной доске, рыжий уверен в победе, карт больше чем фигур, а значит победа неизбежна!
показать весь комментарий
13.05.2025 02:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Деменція його прогресує і це не жарт
показать весь комментарий
13.05.2025 02:03 Ответить
Це лише початок.
показать весь комментарий
13.05.2025 02:05 Ответить
штормить руду бєлку

.
показать весь комментарий
13.05.2025 02:11 Ответить
Початок ему в дупу!
показать весь комментарий
13.05.2025 12:51 Ответить
И опять рыжий дебил играет в карты, а мир играет на шахматной доске, рыжий уверен в победе, карт больше чем фигур, а значит победа неизбежна!
показать весь комментарий
13.05.2025 02:35 Ответить
Це не деменція, він завжди був феєричним довбодятлом
показать весь комментарий
13.05.2025 04:52 Ответить
- В чому, насправді, полягає політика Трампа?
-Лякать оточуючих...
-Навіщо?
- Щоб сильно не оточували...

показать весь комментарий
13.05.2025 07:11 Ответить
Яке ж воно кончене, руде гівно!
показать весь комментарий
13.05.2025 14:44 Ответить
Саме цікаво що цей ******** родом теж з Европи. Трам пам пам
показать весь комментарий
13.05.2025 02:08 Ответить
тай і американці не китаці, якось так

чи вже
"Нью-Йорк-Пєкін поют народы?"

.
показать весь комментарий
13.05.2025 02:13 Ответить
А що це повинно означать? Медведчук з Симоненком та Бойком, теж з України...
показать весь комментарий
13.05.2025 02:13 Ответить
у війні з ким будуть гинути американські хлопці на атолах Тихого океану ?
і хто буде союзником Америки ?
ця руда курва вже забула ?
показать весь комментарий
13.05.2025 02:16 Ответить
О боги, вы фактически с китаем нихуя не достигли, вернули на старт до обьявления тарифов на 90 дней, рыжман хочет жесткого гангбанга со всех сторон!
показать весь комментарий
13.05.2025 02:22 Ответить
опять 25
показать весь комментарий
13.05.2025 02:55 Ответить
старий йолоп - загроза всьому цивілізованому світу.
показать весь комментарий
13.05.2025 03:29 Ответить
Типова поведінка свіжовилупного эмігранта-вкраїнчика, який по 40 раз на дню поносить свою ж націю і країну, бо "ми тут єто шо то одно, а ви там ето шото другоє".
показать весь комментарий
13.05.2025 03:33 Ответить
… котрий, у свою чергу, набагато гірший за Північну Корею. Добре що задорнов не дожив до свого тріумфу.
показать весь комментарий
13.05.2025 03:59 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 10:53 Ответить
У нас всі козирі в руках... 🤪🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.05.2025 04:34 Ответить
Вам шах и мат, партия - мир!
Вскрываю, у меня флеш рояль - трамп!
показать весь комментарий
13.05.2025 05:51 Ответить
Через годину:"Я не міг так сказати".От і вся політика...
показать весь комментарий
13.05.2025 05:31 Ответить
забористий кокаїн нюхав
показать весь комментарий
13.05.2025 05:49 Ответить
При першому президенстві "обтікав" від північнокорейського пупсика...
За перші 100 днів другого президенства "обтікає" від Китаю, Ірану, московії і навіть єменських хуситів. Зате побив глеки з Канадою та ЄС (і, здається, з Ізраїлем там теж не все добре). І при цьому репетує про перемоги.
Когось мені ця поведінка нагадує (серед безкінечного "проє@алі" гучні заяви про потужні перемоги)
показать весь комментарий
13.05.2025 06:21 Ответить
США, прокидайтесь, бо скоро трампануий буде кричати, що США і Китай брати навік. А ху...лостан їх кращий друг
показать весь комментарий
13.05.2025 06:40 Ответить
Як шо це так то чому ж тоді його дід емігрував з Європи не до Кітаю?
показать весь комментарий
13.05.2025 06:52 Ответить
Сам дурак!
показать весь комментарий
13.05.2025 07:01 Ответить
Як виявилось, українські виборці нічим не відрізняються від американських.
показать весь комментарий
13.05.2025 07:08 Ответить
Це нормально, непотрібно сарказму!
звичайна людина в світі хоче миру спокою і не здатна мислити крайньо обʼєктивно і хоче вірити
ось на цьому людей і підловлюють світові гравці і їх ляльки
показать весь комментарий
13.05.2025 07:39 Ответить
Українські виборці практично ніколи не жили в умовах демократії, навіть нині демократія на папері, а де факто - олігархія (влада небагатьох). В США натомість демократичний устрій існує давно і весь час прогресував. До цього хамидла і неука Трампа, на жаль. І це свідчить про те, що демократія навіть в розвинених системах повинна мати більше запобіжників, щоб раптом не перетворитися на диктатуру.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:15 Ответить
Що з цбого дибіла взяти кожен день заяви і одна дурніша другої , що не вдалось зробити ссср і фашиській росії за десятиріччя, цьому неуку вдалось за три місяці ,посіяти хаос і недовіру між партнерами цивілізованого світу.
показать весь комментарий
13.05.2025 07:22 Ответить
Дайтє йому сільодкі
показать весь комментарий
13.05.2025 07:25 Ответить
Не можна СТАРЦІВ допускати до влади, ВОНИ ВЖЕ НЕ ВІДЧУВАЮТЬ РЕАЛЬНОСТІ!!! Одне ВБИВЦЯ пуйло готовий знищити ввесь світ, бо воно ВМИРАЄ, тому НЕНАВИДИТЬ ВСІХ!!! Живе собі цей СТАРИЙ НЕДОУМОК трампло в казочці з "хорошими хлопцями" та бельткоче щось божевільне, а ВВЕСЬ СВІТ КОЛОТИТЬ!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 07:57 Ответить
Добре шо українці вибрали МОЛОДЕНЬКОГО НЕЛОХА 42 рочки.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:55 Ответить
Не можна СТАРЦІВ допускати до влади.
Головне не вік президента,а мета,з якою він йде до влади...
показать весь комментарий
13.05.2025 20:36 Ответить
Звісно угорщина гірша за китай, хоча (як казалося в одному відео) "що то ***.ня що то, вообще" не важливо яка країна : угорщина, китай, чи будь яка інша, що підтримує під.ерашку в результаті залишиться на смітнику історії, і запамятаються як союзники опущених, мені особисто подобаються США, але трамп може привести їх до вищезазначеного результату
показать весь комментарий
13.05.2025 07:59 Ответить
,,черепицею шурша,едет крыша не спеша"-Народна думка.
показать весь комментарий
13.05.2025 08:24 Ответить
ЙОЛОП!!! Як він вже остогид!
показать весь комментарий
13.05.2025 08:28 Ответить
Спочатку Китай для цього нарциса був г#ндоном і він ввів проти нього мито 145% з формулюванням "через брак поваги", тепер вірішив знизити мито до 30% і Китай став гарним, гарніше Європи. У нього мозок там напевно у макітрі хитається як човник на хвилі - туди сюди.
показать весь комментарий
13.05.2025 08:34 Ответить
мабуть він мав на увазі що ЄС "протівний"
показать весь комментарий
13.05.2025 09:19 Ответить
Трамп як і Путлер поважає тільки силу. Після його каденції США перетворюється в ніщо.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:30 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 09:40 Ответить
А він пам'ятає, де він вчора посцяв?
показать весь комментарий
13.05.2025 09:45 Ответить
Шо тут памʼятати. Там же де і позавчора - в памперс.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:56 Ответить
А воно пам'ятає, що штани при тому тре' розстібнути?
показать весь комментарий
14.05.2025 03:13 Ответить
Мудрий мудак
показать весь комментарий
13.05.2025 09:56 Ответить
Трамп і путін грають в єдине соло. Европа і Україна за бортом. Трамп хоче дружби РФ і США зняти всі санкціїї , розморозити активи. Це можно тільки тоді коли Зеленський все підпише трампу капіталяцію. Бо Зеленський дивиться в коричневе очко трампу і шукає там його дружбу якої ніколи не буде.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:23 Ответить
І це лише друга сотня днів...
показать весь комментарий
13.05.2025 11:17 Ответить
ЄС не прийшло на поклон до діда. ай-ай-ай, які поганні. Бубубу. Ти старий пердун спробуй путіна зупини, та Панду, для початку, а потім розказуй, у "кого шо там стоїть"
показать весь комментарий
13.05.2025 12:17 Ответить
Ще Ільф і Петров поставили діагноз: " Маніакальний психоз, ускладнений сутінковим станом душі!"...
показать весь комментарий
13.05.2025 13:41 Ответить
Дебіли, причому невиправний. Своїм вибором американці переплюнули навіть українців які у 2019 му зробили свій вибір за членограя.
показать весь комментарий
13.05.2025 20:18 Ответить
 
 