ЕС во многом "хуже" Китая, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз во многом "хуже" Китая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Упомянув о достигнутом между США и Китаем торговом соглашении, он сказал, что "Европейский Союз во многом хуже Китая".
"Они значительно уступят. Увидите. У нас все козыри в руках. Они относятся к нам очень несправедливо", - заявил Трамп.
Эти слова Трампа значительно отличаются от его слов о главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую он назвал фантастической, добавив, что надеется на встречу с ней вскоре.
Топ комментарии
+53 Amber
показать весь комментарий13.05.2025 02:03 Ответить Ссылка
+26 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий13.05.2025 02:11 Ответить Ссылка
+24 Сергей Муляр #484800
показать весь комментарий13.05.2025 02:35 Ответить Ссылка
.
-Лякать оточуючих...
-Навіщо?
- Щоб сильно не оточували...
чи вже
"Нью-Йорк-Пєкін поют народы?"
.
і хто буде союзником Америки ?
ця руда курва вже забула ?
Вскрываю, у меня флеш рояль - трамп!
За перші 100 днів другого президенства "обтікає" від Китаю, Ірану, московії і навіть єменських хуситів. Зате побив глеки з Канадою та ЄС (і, здається, з Ізраїлем там теж не все добре). І при цьому репетує про перемоги.
Когось мені ця поведінка нагадує (серед безкінечного "проє@алі" гучні заяви про потужні перемоги)
звичайна людина в світі хоче миру спокою і не здатна мислити крайньо обʼєктивно і хоче вірити
ось на цьому людей і підловлюють світові гравці і їх ляльки
Головне не вік президента,а мета,з якою він йде до влади...