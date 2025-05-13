ЕС во многом "хуже" Китая, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз во многом "хуже" Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Упомянув о достигнутом между США и Китаем торговом соглашении, он сказал, что "Европейский Союз во многом хуже Китая".

"Они значительно уступят. Увидите. У нас все козыри в руках. Они относятся к нам очень несправедливо", - заявил Трамп.

Эти слова Трампа значительно отличаются от его слов о главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую он назвал фантастической, добавив, что надеется на встречу с ней вскоре.

