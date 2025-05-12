Благодаря моим тарифам в США влились триллионы долларов, - Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что благодаря его тарифной политике страна получила триллионы долларов.
Об этом он написал в соцсети TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.
"Только за три месяца в США влились триллионы долларов (а значит, и рекордное количество рабочих мест!). Это благодаря моей тарифной политике и нашей большой победе на выборах 5 ноября!" - говорит Трамп.
По его словам, "очень тупые демократы прилагают все усилия, чтобы очернить происходящее".
"Они полностью сошли с ума и потеряли всякое доверие. Это финансовая революция, и они потерпят поражение", - добавил он.
При этом президент не привел конкретных данных в подтверждение слов о "триллионах долларов" или рекордных рабочих местах.
Официальные данные по объемам прямых иностранных инвестиций в США за последний квартал еще не обнародованы.
- США втратили трілійони
- від зброї США почали відмовлятись
- від баскса почали відходити
- всі бачать що в США клоуни
Також члени FOMC наголосили на підвищеній невизначеності в економіці, що негативно позначається на довірі споживачів та настроях бізнесу.
СЛАВА ТРУМПУ!
Ну покладемо всі разом тихо зуби на полицю та й все.
США та Китай досягли "значного прогресу" та досягли "важливого консенсусу" у своїх торгових переговорах, заявив сьогодні віце-прем'єр Китаю Хе Ліфенг після зустрічей високого рівня впродовж вихідних. Він охарактеризував обговорення як "відкриті, глибокі та конструктивні", зазначивши, що обидві сторони погодилися створити "механізм торгових консультацій" для майбутніх дискусій. "Китай та США найближчим часом завершать відповідні деталі і опублікують спільну заяву, досягнуту на переговорах 12 травня," - йдеться в повідомленні китайської делегації. Вищі посадовці США також сигналізували про позитивні досягнення після цього вікенду в Женеві.
но говорить правду - это так не по-трумповски, как и не по-хуйловски..
вот деды-маразматики и чудят перед смертью..
"дедушка старый - ему всё гавно.."(с)
Маніловщина яка завжди закінчується обломовщиною.
Паралельна реальність перемагає.
От цікаво: що буде "здобули" раніше - фізичне знищення опонентів чи Є-диний марафхон обов'язковий для всіх
Например, с Китаем.
Л.Подерв'янський
=====================
бреше як зеленський
- Семену Марковичу, вам 72 роки! Для вашого віку це супер!
- Сусіду Гриші на 3 роки більше, а він каже, що може 2 рази у ніч.
- Так кажіть і ви!!!