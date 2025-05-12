РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9273 посетителя онлайн
Новости Тарифы Трампа
4 848 55

Благодаря моим тарифам в США влились триллионы долларов, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что благодаря его тарифной политике страна получила триллионы долларов.

Об этом он написал в соцсети TruthSocial, передает Цензор.НЕТ.

"Только за три месяца в США влились триллионы долларов (а значит, и рекордное количество рабочих мест!). Это благодаря моей тарифной политике и нашей большой победе на выборах 5 ноября!" - говорит Трамп.

По его словам, "очень тупые демократы прилагают все усилия, чтобы очернить происходящее".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц - Трампу: Переговоры о тарифах возможны только со всем ЕС, а не отдельными странами

"Они полностью сошли с ума и потеряли всякое доверие. Это финансовая революция, и они потерпят поражение", - добавил он.

При этом президент не привел конкретных данных в подтверждение слов о "триллионах долларов" или рекордных рабочих местах.

Официальные данные по объемам прямых иностранных инвестиций в США за последний квартал еще не обнародованы.

Читайте также: Трамп заявил, что введенные пошлины сделают США "очень богатыми"

Автор: 

США (27716) тарифы (1905) Трамп Дональд (6342)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
НЕ просто НЕ. Завдяки тобі

- США втратили трілійони
- від зброї США почали відмовлятись
- від баскса почали відходити
- всі бачать що в США клоуни
показать весь комментарий
12.05.2025 01:41 Ответить
+35
У тій же касі де вчителя України отримують 4 штуки баксів на місяць. 😁
показать весь комментарий
12.05.2025 01:59 Ответить
+26
халва, халва, халва.. Ох уж ці популісти, горе будь якій країні..
показать весь комментарий
12.05.2025 02:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НЕ просто НЕ. Завдяки тобі

- США втратили трілійони
- від зброї США почали відмовлятись
- від баскса почали відходити
- всі бачать що в США клоуни
показать весь комментарий
12.05.2025 01:41 Ответить
ФРС попередив про імовірну стагфляцію у США.
Також члени FOMC наголосили на підвищеній невизначеності в економіці, що негативно позначається на довірі споживачів та настроях бізнесу.
СЛАВА ТРУМПУ!
показать весь комментарий
12.05.2025 09:06 Ответить
Все ж таки перемовини ведуться і договори укладаються. Але не все так райдужно, як трумпу мариться
показать весь комментарий
12.05.2025 01:44 Ответить
избирателям трампа уже начали делать выплаты ?
показать весь комментарий
12.05.2025 01:51 Ответить
У тій же касі де вчителя України отримують 4 штуки баксів на місяць. 😁
показать весь комментарий
12.05.2025 01:59 Ответить
халва, халва, халва.. Ох уж ці популісти, горе будь якій країні..
показать весь комментарий
12.05.2025 02:06 Ответить
Ти, Дональде, про це тіки зеленскому не кажи - бо той ідіот зробить теж саме і в Україні.
показать весь комментарий
12.05.2025 02:14 Ответить
Цікаво, кого налякають торгівельні тарифи ЗЄ, якщо зараз імпорт в Україну майже вдвічі перевищує експорт?

Ну покладемо всі разом тихо зуби на полицю та й все.
показать весь комментарий
12.05.2025 02:21 Ответить
Ну, якби воно ще розуміло шо таке торгівельний баланс по експорту-імпорту - йьому гетьманцев скаже шо таке рішення додасть тобі 30% рейтінгу - а воно ж таке дурне шо зробить. Ну, звичайно це іронія, крім дурнуватості харанта.
показать весь комментарий
12.05.2025 11:40 Ответить
CNN
США та Китай досягли "значного прогресу" та досягли "важливого консенсусу" у своїх торгових переговорах, заявив сьогодні віце-прем'єр Китаю Хе Ліфенг після зустрічей високого рівня впродовж вихідних. Він охарактеризував обговорення як "відкриті, глибокі та конструктивні", зазначивши, що обидві сторони погодилися створити "механізм торгових консультацій" для майбутніх дискусій. "Китай та США найближчим часом завершать відповідні деталі і опублікують спільну заяву, досягнуту на переговорах 12 травня," - йдеться в повідомленні китайської делегації. Вищі посадовці США також сигналізували про позитивні досягнення після цього вікенду в Женеві.
показать весь комментарий
12.05.2025 02:38 Ответить
Переклад: хто послав гопарів на хутір - заслужив їхню увагу
показать весь комментарий
12.05.2025 02:54 Ответить
Пекін раніше публічно обіцяв боротися в торговій війні "до кінця" і застеріг Вашингтон від повернення міжнародного порядку до "закону джунглів".
показать весь комментарий
12.05.2025 03:14 Ответить
Си побежал к x#йлу, хозяину рыжего и всё порешал.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:49 Ответить
Завдяки твоїм тарифам Іванка із Дональдом молодшим та Бароном будуть бігати по світу із твоєю урною аби знайти місце для останньої зупинки.
показать весь комментарий
12.05.2025 02:40 Ответить
Конченый популист, сотни миллиардов это от Саудитов? и даже возможно триллион обещал попросить вложений, ******, это решение было ДО ПОШЛИН, рыжман как и ***** в уши ссыт своим дурачкам! Обещаний предвыборных не выполнил, социалку сокращают вместе с людьми, NASA под нож, а он "Я ***** ВЛИЛ ТРИЛЛИОНЫ", не забудь самолет подаренный саудитами в те триллионы вписать, а то ****** себе еще заберешь!
показать весь комментарий
12.05.2025 02:41 Ответить
Лишилось уточнити що по ті трильйони Трамп заліз в кишені мудрого американського наріду. Жоден виробник чи продавець не втратив ні центу - тарифи оплачує споживач ...
показать весь комментарий
12.05.2025 02:44 Ответить
Про "нові" робочі місця він теж не збрехав, якщо згадати скільки мігрантів вже депортували, і скільки на черзі. Подивимось, як радісно та з ентузіазмом кинуться звільнені чиновники з вищою освітою (Маск багато кого встиг позбавити роботи) підмітати вулиці та чистити вигрібні ями.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:14 Ответить
Самозакоханий павлін
показать весь комментарий
12.05.2025 02:45 Ответить
Трамп і реальність- це як два паралельних всесвіта і вони ніколи не пересікаються.....
показать весь комментарий
12.05.2025 02:47 Ответить
пофортунило вам, що воно таке від природи, а от "наше" на "стимуляторах" та із чліном дЄрьмака в ОПі.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:56 Ответить
Придурок.
показать весь комментарий
12.05.2025 03:52 Ответить
Боже,яке кончене..https://www.youtube.com/shorts/OyVRRhqlL6A?feature=share
показать весь комментарий
12.05.2025 04:05 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 05:12 Ответить
трах трах ,я всіх трахнув
показать весь комментарий
12.05.2025 05:28 Ответить
це йому Рон Вара розповів?
показать весь комментарий
12.05.2025 05:20 Ответить
Пацієнта "сільодка" вже не врятує, тільки галоперидол і то не факт.
показать весь комментарий
12.05.2025 05:47 Ответить
Шaпитолий
показать весь комментарий
12.05.2025 06:06 Ответить
Нагадує той старий радянський фільм - "Благодаря моєму чуткому руководству!"..
показать весь комментарий
12.05.2025 06:13 Ответить
Тяжко-важко у цім світі жить !!!
показать весь комментарий
12.05.2025 06:21 Ответить
і вилились трільярди....)))
показать весь комментарий
12.05.2025 07:17 Ответить
Тобі не соромно в обісраних штанах ходити?
показать весь комментарий
12.05.2025 08:52 Ответить
"я обосрался" - подумал Трумп..
но говорить правду - это так не по-трумповски, как и не по-хуйловски..
вот деды-маразматики и чудят перед смертью..
"дедушка старый - ему всё гавно.."(с)
показать весь комментарий
12.05.2025 08:32 Ответить
Для мене Трамп - це якась реінкарнація Льоні Черновецького
показать весь комментарий
12.05.2025 07:40 Ответить
ніт, льоня зі своєю молодою командою у космос літав, а трумп ще не доріс до того співака.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:33 Ответить
Ну да американский ВПК уже увидел как эти миллионы уплыли к конкурентам.
показать весь комментарий
12.05.2025 07:43 Ответить
Українцям ці "трильйони" доларів аж дуже занайомі - тільки у нашого "президента" масштаби поменше - лише "мільйярди чи мільйони" то дерев, то гігават, то снарядів, то дронів....

Маніловщина яка завжди закінчується обломовщиною.
показать весь комментарий
12.05.2025 07:43 Ответить
Видатний економіст трамп
показать весь комментарий
12.05.2025 07:48 Ответить
Додік, не розмінюйся на дрібниці трільйонні, відразу переходь на сіксільони, шахрай кончений обраний ідіотами. Все як і у нас - мільярд дерев, мульон кілометрів тощо.
показать весь комментарий
12.05.2025 07:53 Ответить
не переборщуйте, Трамп паркан із Месикою зробить, а віслюк розмінував та запросив кацапів до бліцкригу.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:00 Ответить
Дебіл!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 07:59 Ответить
Тільки цінні папери на ринку Штатів втратили у вартості декілька трильонів. А про китайські товари, то прогнозую, що просто збільшиться контрабанда дешевих китайських виробів.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:34 Ответить
Це хитрий план. Трупєль думає що якщо десь "убило" то десь прибавиться ))) шах і мат дємократи ))
показать весь комментарий
12.05.2025 08:48 Ответить
Дідо без нагляду санітарів
Паралельна реальність перемагає.

От цікаво: що буде "здобули" раніше - фізичне знищення опонентів чи Є-диний марафхон обов'язковий для всіх
показать весь комментарий
12.05.2025 08:47 Ответить
Пиши вже, не стісняйся- мілліард триліонів! І все золото Полуботка
показать весь комментарий
12.05.2025 08:52 Ответить
скільки правди чи брехні в ці заяві стане відомо при наступному президенті, Україну це так само стосуеться
показать весь комментарий
12.05.2025 08:56 Ответить
А сколько вылилось и продолжает выливаться?
Например, с Китаем.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:13 Ответить
Ссить угору кричить дощ )))
показать весь комментарий
12.05.2025 09:25 Ответить
покажи
показать весь комментарий
12.05.2025 09:27 Ответить
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.

Л.Подерв'янський
показать весь комментарий
12.05.2025 09:30 Ответить
Благодаря моим тарифам в США влились триллионы долларов, - Трамп
=====================
бреше як зеленський
показать весь комментарий
12.05.2025 09:48 Ответить
- Доктор, ви ж знаєте, як я люблю свою Розочку! Але можу тільки 2 рази на тиждень!
- Семену Марковичу, вам 72 роки! Для вашого віку це супер!
- Сусіду Гриші на 3 роки більше, а він каже, що може 2 рази у ніч.
- Так кажіть і ви!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 10:02 Ответить
Хорошо бы комментарий серьёзного экономиста по читать... Где-то есть?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:39 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 14:45 Ответить
 
 