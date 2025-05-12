Благодаря моим тарифам в США влились триллионы долларов, - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что благодаря его тарифной политике страна получила триллионы долларов.

"Только за три месяца в США влились триллионы долларов (а значит, и рекордное количество рабочих мест!). Это благодаря моей тарифной политике и нашей большой победе на выборах 5 ноября!" - говорит Трамп.

По его словам, "очень тупые демократы прилагают все усилия, чтобы очернить происходящее".

"Они полностью сошли с ума и потеряли всякое доверие. Это финансовая революция, и они потерпят поражение", - добавил он.

При этом президент не привел конкретных данных в подтверждение слов о "триллионах долларов" или рекордных рабочих местах.

Официальные данные по объемам прямых иностранных инвестиций в США за последний квартал еще не обнародованы.

