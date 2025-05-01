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Новости Тарифы Трампа Влияние пошлин Трампа на мировую торговлю
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Трамп заявил, что введенные пошлины сделают США "очень богатыми"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что за первые 100 дней своего второго срока уже достигнуто "много замечательных вещей", в частности введение пошлин, которые он назвал "замечательной вещью" для Америки.

Об этом он заявил журналистам во время мероприятия по случаю Национального дня молитвы в США, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп подчеркнул, что введенные им пошлины сделают США "очень богатыми".

Он также выразил уверенность в том, что за время его второго срока уже достигнуто "очень много замечательных вещей".

"Мы сможем выплачивать долги, и очень существенно снизим ваши налоги, потому что будет поступать огромное количество средств", - заявил республиканец.

Трамп также объявил, что уже готовится новый пакет налоговых сокращений, который он назвал "замечательной, прекрасной сделкой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай формирует список товаров из США для освобождения от 125% пошлины, - Reuters

Как сообщалось, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% (в том числе она применяется для Украины), но для многих государств они выше.

Тарифы на товары из Китая изначально составляли 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. При этом пошлины в отношении России, КНДР, Кубы и Беларуси не ввели. В администрации Трампа объясняли, что в отношении этих стран действуют санкции, поэтому торговля с ними уже ограничена. Кроме того, Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт автомобилей и запчастей к ним в размере 25%.

В то же время 9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но до этого постепенно повышал тарифы для китайских товаров. Ставка пошлин США на китайский импорт сейчас составляет 145%. Китай был одной из немногих стран, которая немедленно зеркально отреагировала на введение пошлин от Трампа.

В то же время Трамп ввел 25% пошлины против Канады и Мексики, крупнейших торговых партнеров США, утверждая, что соседи США не делают достаточно для сдерживания потока нелегальных наркотиков в страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Канады Карни о пошлинах США: Системы глобальной торговли больше не существует

Автор: 

пошлина (471) США (26791) тарифы (1882) Трамп Дональд (5349)


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Топ комментарии
+8
На патерті просити милостиню янкі будуть сидіти з таким президетом доньком.
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01.05.2025 20:38
+8
Трамп заявив, що впроваджені мита зроблять США "дуже багатими".
Після чого (в супроводі трьох санітарів) пішов на процедури 🤠🤡
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01.05.2025 20:44
+7
Нічого зараз Трамп заборонить економістам казати що ввп вниз іде .
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01.05.2025 20:53
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Правила форума Совет форумчан
На патерті просити милостиню янкі будуть сидіти з таким президетом доньком.
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01.05.2025 20:38 Ответить
Так само як ..ідар зробив вчителям 4 000 баксів зарплату. Для цього потрібен час, і ми почекаємо.
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01.05.2025 20:39 Ответить

Час зливати доляри, пані та панове, час позбутись долярів покі не піздно.
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01.05.2025 20:39 Ответить
зливай. наш НБУ кожного місяця зливає долари, і ти зливай.
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01.05.2025 20:53 Ответить
И что юани покупать? Про гривны промолчу, если рухнет доллар, рухнет вся мировая экономика, банковское золото так себе вариант
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01.05.2025 21:09 Ответить
З огляду не те шо КНР заключило договора з ОАЕ та Катаром В ЮАНЯХ на суму єквівалентну 120 міліардам доляів, замислювптись треба всім. Ну і боргові забов'язання сша почали зливати ВСІ.
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01.05.2025 21:39 Ответить
І це всьго 100 діб наполегливій праці Трампа та його спецвилову. Далі буде.
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01.05.2025 21:41 Ответить
не тільки митами, а ще й думками будеш багатий ))
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01.05.2025 20:43 Ответить
Трамп заявив, що впроваджені мита зроблять США "дуже багатими".
Після чого (в супроводі трьох санітарів) пішов на процедури 🤠🤡
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01.05.2025 20:44 Ответить
"Вєсь вєчєр на манєже..."(с)
Невгамовний пізд@бол.
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01.05.2025 20:45 Ответить
Ще один довботрах з простими рішеннями складних проблем. Біда в тому, що це президент США. Потяг стій, раз два.
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01.05.2025 20:47 Ответить
Добрий та іноді мудрий український люд: кажуть, дурень думкою багатіє!
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01.05.2025 20:47 Ответить
Так,так))особливо мита проти москалів)
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01.05.2025 20:48 Ответить
У США що зовсім економісти закінчились?
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01.05.2025 20:50 Ответить
ВВП В США повзе вниз(чудові речі від "трамбона"
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01.05.2025 20:50 Ответить
Нічого зараз Трамп заборонить економістам казати що ввп вниз іде .
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01.05.2025 20:53 Ответить
отріцатєльний рост
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01.05.2025 20:55 Ответить
Идиот.
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01.05.2025 20:51 Ответить
А зараз США такі бідні , при Байдені більшість американців злидарювала .
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01.05.2025 20:52 Ответить
Страна дураков ? Пять золотых монет закопать чтобы выросло дерево, ну-ну ...
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01.05.2025 20:58 Ответить
Містьо̀р Трумп нагадує самохідну, гусеничну дупу без сфінктера. Воно з нього випадає само по собі, самостійно...
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01.05.2025 20:58 Ответить
В величезній країні такий їбанаріум
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01.05.2025 21:03 Ответить
Ти глянь навколо себе
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01.05.2025 22:15 Ответить
Незабаром від Трампа буде чудо з п'яти хлібин та двох рибин і нагодує він ними всю Америку.
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01.05.2025 21:06 Ответить
єдине досягнення рудої падлюки:
мутна угода зі стікаючою кров'ю україною з викрученими руками.
але, я задоволений тим, що тупі піндоси вижруть поповній.
позбавляйтеся долярів та крипти!
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01.05.2025 21:13 Ответить
Так звані мита Трампа приведуть до світової кризи і недовіру до США як гаранта безпеки і надлійного партнера.
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01.05.2025 21:18 Ответить
Чувак нагадує Карлсона, який розхерачив люстру і обіцяє принести десять тисяч таких самих люстр.
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01.05.2025 21:24 Ответить
Якби це справді давало якийсь результат, то попередні президенти США давно б це зробили.
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01.05.2025 21:33 Ответить
Весна. У пациентов обострение.
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01.05.2025 21:45 Ответить
Казав пан, що кожуха дасть на зиму, але й слова його, гріють!!! Так і цей, старий банкрот Трамп….
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01.05.2025 21:47 Ответить
Це старе, як світ. Багатими стане невеличка купка мародерів, пустими грішми наповниться "царська" казна. А простий люд збідніє і стане злиднями.
А потім почнуть горіти палаци - та вже буде пізно.
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01.05.2025 22:12 Ответить
Поки що залетіли на сотню мільярдів у цьому кварталі.
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01.05.2025 22:13 Ответить
 
 