Трамп заявил, что введенные пошлины сделают США "очень богатыми"
Президент США Дональд Трамп заявил, что за первые 100 дней своего второго срока уже достигнуто "много замечательных вещей", в частности введение пошлин, которые он назвал "замечательной вещью" для Америки.
Об этом он заявил журналистам во время мероприятия по случаю Национального дня молитвы в США, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп подчеркнул, что введенные им пошлины сделают США "очень богатыми".
Он также выразил уверенность в том, что за время его второго срока уже достигнуто "очень много замечательных вещей".
"Мы сможем выплачивать долги, и очень существенно снизим ваши налоги, потому что будет поступать огромное количество средств", - заявил республиканец.
Трамп также объявил, что уже готовится новый пакет налоговых сокращений, который он назвал "замечательной, прекрасной сделкой".
Как сообщалось, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из 185 стран мира. Базовая ставка составила 10% (в том числе она применяется для Украины), но для многих государств они выше.
Тарифы на товары из Китая изначально составляли 34%, из стран ЕС - 20%, из Швейцарии - 31%, из Израиля - 17%, из Казахстана - 27%. При этом пошлины в отношении России, КНДР, Кубы и Беларуси не ввели. В администрации Трампа объясняли, что в отношении этих стран действуют санкции, поэтому торговля с ними уже ограничена. Кроме того, Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт автомобилей и запчастей к ним в размере 25%.
В то же время 9 апреля Трамп объявил о 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран, но до этого постепенно повышал тарифы для китайских товаров. Ставка пошлин США на китайский импорт сейчас составляет 145%. Китай был одной из немногих стран, которая немедленно зеркально отреагировала на введение пошлин от Трампа.
В то же время Трамп ввел 25% пошлины против Канады и Мексики, крупнейших торговых партнеров США, утверждая, что соседи США не делают достаточно для сдерживания потока нелегальных наркотиков в страну.
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Час зливати доляри, пані та панове, час позбутись долярів покі не піздно.
Після чого (в супроводі трьох санітарів) пішов на процедури 🤠🤡
Невгамовний пізд@бол.
мутна угода зі стікаючою кров'ю україною з викрученими руками.
але, я задоволений тим, що тупі піндоси вижруть поповній.
позбавляйтеся долярів та крипти!
А потім почнуть горіти палаци - та вже буде пізно.