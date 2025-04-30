Китай формирует список товаров из США для освобождения от 125% пошлины, - Reuters

Несмотря на публичные заявления Пекина о жестком противостоянии США в тарифной войне, китайские власти делают уступки для собственного бизнеса.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

КНР формирует "белый список" американских товаров, которые могут быть освобождены от действия 125% пошлин.

Эти исключения касаются продукции, критически важной для национального производства, в частности фармацевтики, микросхем и авиационных двигателей. Сообщение о возможной отмене пошлин компании получают индивидуально от местных органов власти.

Также Китай проводит консультации с бизнесом для оценки влияния тарифной войны. Представители власти встречаются с иностранными компаниями и проводят опрос среди производителей, чтобы собрать данные об экономических последствиях таможенной политики.

Несмотря на публичную неуступчивость, эти действия свидетельствуют о стремлении Пекина снизить экономическое напряжение и обеспечить непрерывность поставок, в частности из США, где Китай до сих пор нуждается в важных технологиях. Ярким примером стало недавнее разрешение на импорт этана из США из-за отсутствия альтернатив.

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Пошлины США против Китая

Отметим, что это не первая волна пошлин, которые США накладывают на Китай. Сначала против Пекина ввели пошлины в 20%, затем добавили еще 34%.

После этого Китай наложил пошлины на американские товары, а потом Трамп пригрозил дополнительными тарифами в 50% - и сдержал обещание.

Администрация Трампа повысила пошлины на китайские товары до 104% с 9 апреля.

Китай ответил на введение Трампом новых пошлин, повысив тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп немедленно повысил тарифную ставку для Китая до 125%.

Ранее Трамп также назвал ошибкой решение Китая ввести с 10 апреля зеркальные 34-процентные пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов.

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