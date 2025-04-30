Китай формує список товарів зі США для звільнення від 125% мита, - Reuters

Незважаючи на публічні заяви Пекіну про жорстке протистояння США у тарифній війні, китайська влада робить поступки для власного бізнесу.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

КНР формує "білий список" американських товарів, які можуть бути звільнені від дії 125% мит.

Ці винятки стосуються продукції, критично важливої для національного виробництва, зокрема фармацевтики, мікросхем та авіаційних двигунів. Повідомлення про можливе скасування мит компанії отримують індивідуально від місцевих органів влади.

Також Китай проводить консультації з бізнесом для оцінки впливу тарифної війни. Представники влади зустрічаються з іноземними компаніями та проводять опитування серед виробників, аби зібрати дані про економічні наслідки митної політики.

Попри публічну непоступливість, ці дії свідчать про прагнення Пекіна знизити економічну напругу та забезпечити безперервність поставок, зокрема з США, де Китай досі потребує важливих технологій. Яскравим прикладом став нещодавній дозвіл на імпорт етану зі США через відсутність альтернатив.

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Мита США проти Китаю

Зазначимо, що це не перша хвиля мит, які США накладають на Китай. Спершу проти Пекіну ввели мита у 20%, потім додали ще 34%.

Після цього Китай наклав мита на американські товари, а напередодні Трамп пригрозив додатковими тарифами у 50% — і дотримав обіцянки.

Адміністрація Трампа підвищила мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.

Китай відповів на запровадження Трампом нових мит, підвищивши тарифи на американські товари до 84%. Після цього Трамп негайно підвищив тарифну ставку для Китаю до 125%.

Раніше Трамп також назвав помилкою рішення Китаю запровадити з 10 квітня дзеркальні 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів.

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