Німецький Deutsche Bank зафіксував рекордний за 14 років прибуток завдяки митам Трампа

Німецький Deutsche Bank заявив про найвищий квартальний прибуток за останні 14 років – за перший квартал 2025 року банк заробив 2,8 млрд євро, що на 39% більше, ніж торік, і на 7% вище за прогнози аналітиків.

Про це пише Financial Times, передає LIGA.net.

Зростання прибутку банку пов'язують із підвищеною активністю на ринку облігацій і валют. Волатильність, викликана тарифною політикою президента США Дональда Трампа, сприяла пожвавленню торгівлі.

Таким чином, загальний дохід банку піднявся на 10% і сягнув найвищого рівня за десятиліття.

Водночас витрати зменшилися на 2%, зокрема завдяки скороченню судових витрат. Ключовий показник ефективності – співвідношення витрат до доходів – покращився до 61,2% проти 68,2% рік тому, перевершивши внутрішній орієнтир у 65%.

Також зазначається, що інвестиційне крило Deutsche Bank показало особливо сильні результати: доходи від торгівлі борговими інструментами й валютами зросли на 17%.

Однак надходження від емісії цінних паперів та консалтингу знизилися на 8% через списання однієї великої позиції у сфері ризикового фінансування.

Як пише видання, фінансовий успіх Deutsche Bank відображає глобальну тенденцію – великі банки по всьому світу фіксують прибутки на фоні нестабільності, пов'язаної з торговельною політикою США. Водночас посилюються побоювання щодо потенційного зростання дефолтів та падіння інвестиційної активності.

Попри скорочення обсягу проблемних кредитів на 27% за рік, резерви на покриття кредитних ризиків зросли до 471 млн євро — це на 16% більше, ніж прогнозували експерти.

Раніше повідомлялося, що Німеччина переглянула свій прогноз зростання на цей рік до нуля, оскільки її залежний від експорту виробничий сектор постраждає від торговельних війн президента США Дональда Трампа. Попередній прогноз зростання на 2025 рік становив 0,3%.

Перед тим стало відомо, що Світова організація торгівлі прогнозує, що через американські мита світова торгівля товарами цього року скоротиться на 0,2%, перш ніж відновити зростання у 2026 році. Без мит могло б бути зростання світової торгівлі на 2,7%.

Що відомо про мита США

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів.