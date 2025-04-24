Німеччина погіршила прогноз зростання економіки до нуля через мита Трампа

Німеччина переглянула свій прогноз зростання на цей рік до нуля, оскільки її залежний від експорту виробничий сектор постраждає від торговельних війн президента США Дональда Трампа. Попередній прогноз зростання на 2025 рік становив 0,3%.

Про це пише Financial Times.

Як зазначається, економіка країни, найбільшої в Європі, переживає найтриваліший спад із часів Другої світової війни. ВВП Німеччини скоротився на 0,2% минулого року та на 0,3% у 2023 році.

Фрідріх Мерц, який має бути обраний на посаду канцлера Німеччини наступного місяця, пообіцяв відновити економіку за рахунок збільшення боргових витрат на інфраструктуру та оборону, а також податкових субсидій для інвестицій та дерегуляції.

На думку аналітиків, ці плани сприятимуть зростанню Німеччини в найближчі роки, однак широкомасштабні тарифи Трампа створюють безпосередню проблему для економіки країни, яка має великий експорт.

Водночас німецький уряд прогнозує, що економічний двигун Німеччини перезапуститься наступного року, зросте приблизно на 1% завдяки відновленню корпоративних капітальних витрат.

Раніше МВФ прогнозував, що глобальне зростання світового ВВП сповільниться з 3,3% минулого року до 2,8% цьогоріч та до 3% – у 2026 році.

Раніше повідомлялося, що Світова організація торгівлі прогнозує, що через американські мита світова торгівля товарами цього року скоротиться на 0,2%, перш ніж відновити зростання у 2026 році. Без мит могло б бути зростання світової торгівлі на 2,7%.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів.