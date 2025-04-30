Торговий дефіцит США підстрибнув до історичного максимуму через мита Трампа

Дефіцит торгового балансу у США – різниця між імпортом та експортом – у березні зріс на 9,6% – до $162 млрд. Це рекордне значення за всю історію.

Про це пише Reuetrs із посиланням на дані Бюро перепису населення США, передає liga.net.

За даними FT, зростання дефіциту майже повністю спричиив сплеск імпорту після оголошення нових мит. Компанії збільшили закупівлі імпортних товарів, щоб наростити запаси до набрання чинності тарифів.

"Погрози президента Трампа запровадити тарифи спровокували ажіотаж, спрямований на купівлю товарів зараз, а не на те, щоб зіткнутися з вищими цінами в майбутньому, що призвело до разючого сплеску імпорту", – сказав старший економіст США у Pantheon Macroeconomics Олівер Аллен.

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Імпорт товарів підскочив на $16,3 млрд – до рекордного максимуму $342,7 млрд. Це було зумовлено стрибком імпорту споживчих товарів на 27,5%. Також спостерігалося солідне зростання імпорту автотранспортних засобів та капітальних товарів.

Експорт товарів у березні зріс на $2,2 млрд і склав $180,8 млрд.

На думку аналітиків, через те, що компанії завезли занадто багато товарів заздалегідь, річне квартальне зростання становитиме лише 0,3% порівняно з 2,4% у четвертому кварталі минулоріч.

У другому кварталі, за їхніми прогнозами, імпорт знизиться, а ВВП зросте.

"Це потужна хвиля накопичення запасів напередодні тарифів. Але ми очікуємо, що вона незабаром зійде нанівець: обсяги в портах вже знижуються", – сказав головний міжнародний економіст ING Bank Джеймс Найтлі.

Як повідомлялося, ціни на нафту знизилися 30 квітня та продемонстрували найбільше місячне падіння за останні три роки. На ринок вплинули глобальна торговельна війна й побоювання щодо зростання пропозиції.