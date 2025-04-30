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Новини
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Торговий дефіцит США підстрибнув до історичного максимуму через мита Трампа

сша

Дефіцит торгового балансу у США – різниця між імпортом та експортом – у березні зріс на 9,6% – до $162 млрд. Це рекордне значення за всю історію.

Про це пише Reuetrs із посиланням на дані Бюро перепису населення США, передає liga.net.

За даними FT, зростання дефіциту майже повністю спричиив сплеск імпорту після оголошення нових мит. Компанії збільшили закупівлі імпортних товарів, щоб наростити запаси до набрання чинності тарифів.

"Погрози президента Трампа запровадити тарифи спровокували ажіотаж, спрямований на купівлю товарів зараз, а не на те, щоб зіткнутися з вищими цінами в майбутньому, що призвело до разючого сплеску імпорту", – сказав старший економіст США у Pantheon Macroeconomics Олівер Аллен.

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Імпорт товарів підскочив на $16,3 млрд – до рекордного максимуму $342,7 млрд. Це було зумовлено стрибком імпорту споживчих товарів на 27,5%. Також спостерігалося солідне зростання імпорту автотранспортних засобів та капітальних товарів.

Експорт товарів у березні зріс на $2,2 млрд і склав $180,8 млрд.

На думку аналітиків, через те, що компанії завезли занадто багато товарів заздалегідь, річне квартальне зростання становитиме лише 0,3% порівняно з 2,4% у четвертому кварталі минулоріч.

У другому кварталі, за їхніми прогнозами, імпорт знизиться, а ВВП зросте.

"Це потужна хвиля накопичення запасів напередодні тарифів. Але ми очікуємо, що вона незабаром зійде нанівець: обсяги в портах вже знижуються", – сказав головний міжнародний економіст ING Bank Джеймс Найтлі.

Як повідомлялося, ціни на нафту знизилися 30 квітня та продемонстрували найбільше місячне падіння за останні три роки. На ринок вплинули глобальна торговельна війна й побоювання щодо зростання пропозиції.

Автор: 

імпорт (2327) мито (803) США (4896)


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Топ коментарі
+3
Не заважайте Трампу перетворити Америку на країну третього світу.
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30.04.2025 11:58
+1
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30.04.2025 11:58
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Станок на долари в них -- домалюють
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30.04.2025 11:56 Відповісти
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30.04.2025 11:58 Відповісти
Не заважайте Трампу перетворити Америку на країну третього світу.
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30.04.2025 11:58 Відповісти
В такій легше диктаторувати.
Може на це і розрахунок
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30.04.2025 12:00 Відповісти
Офіс простих рішень в дії!
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30.04.2025 12:00 Відповісти
толі ісчщо буудєт, толі ісчщо буудєт, толі ісчщо будєт оййойой,, ),
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30.04.2025 12:01 Відповісти
А-ха-х.
Класика довбай'обства. Довбай'оби, наслухавшись довбай'обів, отримують прямо протилежний очікуванням результат.
Знаю ще таких, які стрілять переставали...
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30.04.2025 12:01 Відповісти
випереджений попит. Цначить після кімпортують менше
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30.04.2025 12:02 Відповісти
Смішно. Раніше за такий коментар могли забанити. Не можна було нічого поганого писати про Європу чи Америку.
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30.04.2025 12:03 Відповісти
Розумні тут завжди писали та пишуть і критикують не "Європу" та "Америку", а ДВБЙБів, які її, часом, представляють, у світі...
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30.04.2025 12:16 Відповісти
Ось така MAGA, хлоп'ята
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30.04.2025 12:04 Відповісти
ну і? а через місяць дефіцит впаде, бо склади забиті. дуже корисна новина.
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30.04.2025 12:07 Відповісти
Ось що значить повірити клоуну невігласу ,та ще із кримінальними справами.
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30.04.2025 12:07 Відповісти
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30.04.2025 12:08 Відповісти
а трампон такий
коли в нього дрисня
то становиться раком
та гадить на стіни
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30.04.2025 12:08 Відповісти
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30.04.2025 12:10 Відповісти
Це дуже легко поправити - ще тарифи підняти.
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30.04.2025 12:12 Відповісти
Чем раньше трамп развалит Америку, тем быстрее придёт конец его правлению.
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30.04.2025 12:19 Відповісти

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