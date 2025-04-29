Премьер Канады Карни о пошлинах США: Системы глобальной торговли больше не существует
В Канаде считают, что глобальная система открытой международной торговли сейчас прекратила существование из-за торговых войн США.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, выступая перед своими сторонниками после объявления промежуточных результатов парламентских выборов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наши предыдущие отношения с США, которые основывались на все большей интеграции, - завершены. Системы глобальной открытой торговли, которую поддерживали США, системы, на которую полагалась Канады, и которая, несмотря на недостатки, в течение десятилетий способствовала успеху нашей страны, - больше не существует", - отметил Карни.
Он также отметил, что "такова новая реальность".
"Мы уже преодолели шок от предательства США, но мы никогда не забудем вынесенные уроки: нам надо самим заботиться о себе", - отметил премьер.
Карни пообещал "укрепить отношения с надежными партнерами в Европе, Азии и в других местах".
"Если США больше не хотят играть лидерскую роль в мире, то мы будем", - подчеркнул он.
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ребром, либо мир уничтожает быдлостан, либо быдлостан уничтожает мир, точка.
... я к і ніколи не існувало Над-Держав типу США. Якщо США наддержава і керує ВСІМ світом - то для чого проти Канади вводити мита - достатньо просто наказати Канаді...