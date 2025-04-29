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Новости Торговые войны Трампа Влияние пошлин Трампа на мировую торговлю
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Премьер Канады Карни о пошлинах США: Системы глобальной торговли больше не существует

карні

В Канаде считают, что глобальная система открытой международной торговли сейчас прекратила существование из-за торговых войн США.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, выступая перед своими сторонниками после объявления промежуточных результатов парламентских выборов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши предыдущие отношения с США, которые основывались на все большей интеграции, - завершены. Системы глобальной открытой торговли, которую поддерживали США, системы, на которую полагалась Канады, и которая, несмотря на недостатки, в течение десятилетий способствовала успеху нашей страны, - больше не существует", - отметил Карни.

Он также отметил, что "такова новая реальность".

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"Мы уже преодолели шок от предательства США, но мы никогда не забудем вынесенные уроки: нам надо самим заботиться о себе", - отметил премьер.

Карни пообещал "укрепить отношения с надежными партнерами в Европе, Азии и в других местах".

"Если США больше не хотят играть лидерскую роль в мире, то мы будем", - подчеркнул он.

Автор: 

Канада (2080) пошлина (469) США (26727) карни марк (18)


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Не той тепер Миргород і Потомак - річка не та - я дам цьому світу просратись - Трамп
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29.04.2025 11:19 Ответить
Господа, просыпайтесь быстрее, ничего глобального уже не существует, сегодня вопрос стоит

ребром, либо мир уничтожает быдлостан, либо быдлостан уничтожает мир, точка.
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29.04.2025 11:22 Ответить
США схлопнулись. Вітаю 73% ! Почався період хаосу і нових лідерів. Панда сі- на сцену!
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29.04.2025 11:23 Ответить
Багато що ще можна відіграти "взад", але куди подіти Трампа? До наступних виборів в Конгрес йому нічого не загрожує. Іншими словами він, як мінімум, досидить до кінця наступного року. Тоді вже буде пізно. Процес реструктуризації світової економіки буде завершено і від США залишиться декілька сторінкою в підручниках з історії економіки...
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29.04.2025 11:34 Ответить
треба виключити США з G7
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29.04.2025 11:44 Ответить
А її і не існувало - Світового Ринку - коли ціну на основний товар - нафту становлює картель, а не ринок...
... я к і ніколи не існувало Над-Держав типу США. Якщо США наддержава і керує ВСІМ світом - то для чого проти Канади вводити мита - достатньо просто наказати Канаді...
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29.04.2025 13:01 Ответить
 
 