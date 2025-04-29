Премьер Канады Карни о пошлинах США: Системы глобальной торговли больше не существует

В Канаде считают, что глобальная система открытой международной торговли сейчас прекратила существование из-за торговых войн США.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, выступая перед своими сторонниками после объявления промежуточных результатов парламентских выборов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши предыдущие отношения с США, которые основывались на все большей интеграции, - завершены. Системы глобальной открытой торговли, которую поддерживали США, системы, на которую полагалась Канады, и которая, несмотря на недостатки, в течение десятилетий способствовала успеху нашей страны, - больше не существует", - отметил Карни.

Он также отметил, что "такова новая реальность".

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"Мы уже преодолели шок от предательства США, но мы никогда не забудем вынесенные уроки: нам надо самим заботиться о себе", - отметил премьер.

Карни пообещал "укрепить отношения с надежными партнерами в Европе, Азии и в других местах".

"Если США больше не хотят играть лидерскую роль в мире, то мы будем", - подчеркнул он.