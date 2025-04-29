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Новини Торгові війни Трампа Вплив мит Трампа на світову торгівлю
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Прем’єр Канади Карні про мита США: Системи глобальної торгівлі більше не існує

карні

У Канаді вважають, що глобальна система відкритої міжнародної торгівлі наразі припинила існування через торгові війни США.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, виступаючи перед своїми прихильниками після оголошення проміжних результатів парламентських виборів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші попередні відносини зі США, які ґрунтувалися на все більшій інтеграції, - завершені. Системи глобальної відкритої торгівлі, яку підтримували США, системи, на яку покладалася Канади, і яка, попри недоліки, протягом десятиліть сприяла успіху нашої країни, - більше не існує", - зазначив Карні.

Він також наголосив, що "такою є нова реальність".

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"Ми вже подолали шок від зради США, але ми ніколи не забудемо винесені уроки: нам треба самим опікуватися собою", - зазначив премʼєр.

Карні пообіцяв "зміцнити відносини із надійними партнерами у Європі, Азії й деінде".

"Якщо США більше не хочуть відігравати лідерської ролі у світі, то ми будемо", - підкреслив він.

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Канада (2194) мито (1048) США (22909) Карні Марк (17)


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Не той тепер Миргород і Потомак - річка не та - я дам цьому світу просратись - Трамп
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29.04.2025 11:19 Відповісти
Господа, просыпайтесь быстрее, ничего глобального уже не существует, сегодня вопрос стоит

ребром, либо мир уничтожает быдлостан, либо быдлостан уничтожает мир, точка.
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29.04.2025 11:22 Відповісти
США схлопнулись. Вітаю 73% ! Почався період хаосу і нових лідерів. Панда сі- на сцену!
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29.04.2025 11:23 Відповісти
Багато що ще можна відіграти "взад", але куди подіти Трампа? До наступних виборів в Конгрес йому нічого не загрожує. Іншими словами він, як мінімум, досидить до кінця наступного року. Тоді вже буде пізно. Процес реструктуризації світової економіки буде завершено і від США залишиться декілька сторінкою в підручниках з історії економіки...
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29.04.2025 11:34 Відповісти
треба виключити США з G7
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29.04.2025 11:44 Відповісти
А її і не існувало - Світового Ринку - коли ціну на основний товар - нафту становлює картель, а не ринок...
... я к і ніколи не існувало Над-Держав типу США. Якщо США наддержава і керує ВСІМ світом - то для чого проти Канади вводити мита - достатньо просто наказати Канаді...
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29.04.2025 13:01 Відповісти
 
 