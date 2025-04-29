Прем’єр Канади Карні про мита США: Системи глобальної торгівлі більше не існує

У Канаді вважають, що глобальна система відкритої міжнародної торгівлі наразі припинила існування через торгові війни США.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, виступаючи перед своїми прихильниками після оголошення проміжних результатів парламентських виборів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші попередні відносини зі США, які ґрунтувалися на все більшій інтеграції, - завершені. Системи глобальної відкритої торгівлі, яку підтримували США, системи, на яку покладалася Канади, і яка, попри недоліки, протягом десятиліть сприяла успіху нашої країни, - більше не існує", - зазначив Карні.

Він також наголосив, що "такою є нова реальність".

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"Ми вже подолали шок від зради США, але ми ніколи не забудемо винесені уроки: нам треба самим опікуватися собою", - зазначив премʼєр.

Карні пообіцяв "зміцнити відносини із надійними партнерами у Європі, Азії й деінде".

"Якщо США більше не хочуть відігравати лідерської ролі у світі, то ми будемо", - підкреслив він.