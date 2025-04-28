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Новини Вимоги Трампа до Канади Відносини США та Канади
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Канада має стати 51-м штатом США. Ми більше не витрачатимемо сотні мільярдів доларів щороку, - Трамп

Трамп знову закликав Канаду стати штатом США

У день парламентських виборів у Канаді президент США Дональд Трамп знову заявив, що "кордон між країнами є штучним" і що канадці повинні доєднатися до Сполучених Штатів та стати новим штатом.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Так, американський президент "побажав успіху" канадцям обрати "людину, у якої буде сила й мудрість знизити податки удвічі, безкоштовно збільшити військову могутність до найвищого рівня у світі, у чотири рази збільшити (...) компанії з нульовими тарифами чи податками".

За його словами, для цього Канаді потрібно стати 51-м штатом США.

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"Більше ніяких штучно проведених ліній кордону, створених багато років тому. Подивіться, якими чудовими можуть бути ці простори. Вільний доступ без кордонів. Один позитив, жодного негативу. Так і має бути!", - заявив Трамп.

Після цього він знову повторив свої типові твердження про те, що США "більше не будуть субсидіювати Канаду на сотні мільйонів доларів щороку": "Це не має сенсу, якщо Канада не стане нашим штатом".

Трамп знову закликав Канаду стати штатом США

Раніше премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявляв, що Канада відкрита до діалогу із новою адміністрацією США, але лише за умови поваги до канадського суверенітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про Канаду: "Одна з наймерзенніших країн, з якими я мав справу"

Автор: 

Канада (2193) США (22900) Трамп Дональд (5706)


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Топ коментарі
+15
Ще один ******** збирач земель. *****, Трамп, Орбан, Сі тощо.
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28.04.2025 17:00
+10
Ну і чим це відрізняється від подібних заяв )(уйла (воно ж путін) стосовно України?!
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28.04.2025 17:02
+6
Ну і чим ця маячня відрізняється від путлеровської?
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28.04.2025 17:03
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Опудало.
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28.04.2025 16:59 Відповісти
Хворий покидьок той трамп
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28.04.2025 17:00 Відповісти
Ще один ******** збирач земель. *****, Трамп, Орбан, Сі тощо.
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28.04.2025 17:00 Відповісти
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28.04.2025 17:12 Відповісти
***.. N..ат

Есть такая категория которые пытаются браться за несколько дел подряд, в итоге .. они такое натворят в государстве.
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28.04.2025 17:02 Відповісти
Король Великої Британії! Прокинься, нарешті, і скажи якесь слово з приводу.
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28.04.2025 17:02 Відповісти
Ну і чим це відрізняється від подібних заяв )(уйла (воно ж путін) стосовно України?!
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28.04.2025 17:02 Відповісти
Якраз про це хотів сказать! Саме про це мені у березні 2014го ляпнула по скайпу, родичка з Кацапії: " Вот, если бы "ваши" все сдались-бы, как в Крыму - все бы жили одной семьёй, одним государством..." На питання: "А вы нас спросили, хотим-ли мы жить с вами одним государством?", здивовано заявила: "А чего это мы вас должны спрашивать?" Тепер має сина-інваліда...
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28.04.2025 17:12 Відповісти
Тим що може πi3дiти скільки завгодно, но нічого не може зробити.
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28.04.2025 17:27 Відповісти
Скучно человеку
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28.04.2025 17:03 Відповісти
Дивно, що він досі не запропонував усім країнам світу стати штатами Америки.
Мабуть ми це ще почуємо в наступні сто днів 😂
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28.04.2025 17:10 Відповісти
Теж хочеться «двіжухи»?
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28.04.2025 17:12 Відповісти
Ну і чим ця маячня відрізняється від путлеровської?
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28.04.2025 17:03 Відповісти
це, вже по якому колу, ота шарманка?
про канали казав.
про пісділ копалини казав.
про канаду сказав.
тепер про гренладію?
про гренландію та знову про вперту україну.
про китай, зараз краще мовчати.
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28.04.2025 17:04 Відповісти
Україна може бути 51 штатом.
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28.04.2025 17:04 Відповісти
без цього ************* Ху.йла.
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28.04.2025 17:10 Відповісти
Ще один пєрєдвігатєль граніц...
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28.04.2025 17:05 Відповісти
И ещё там притесняют американоговорящих. С этим нужно что-то делать. Думаю. своё слово должны сказаать шахтёры
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28.04.2025 17:06 Відповісти
Дайте вже йому "сєльодкі".
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28.04.2025 17:07 Відповісти
А гренландія?
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28.04.2025 17:08 Відповісти
Кончене!
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28.04.2025 17:08 Відповісти
Пластинку заїло.
Скоро 100 днів,а похвалитися нічим.Усім союзникам і партнерам нагидив,крім раші і кинидири...
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28.04.2025 17:08 Відповісти
Ага, канадці, обирайте старого діда, він вам багато наобіцяє але потім поїде грати в гольф...
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28.04.2025 17:08 Відповісти
Військову потужність?
З ким, гекседом?
Не уявляю як такемогло трапитись з США.
Це просто жесть.
Мої співчуття планеті Земля😢
Ті хто мав би її захищати бо мають все і більше, її знищують(
Немає надії, що Трамп знайде портан в реальний світ з країни чудес оранжу.
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28.04.2025 17:10 Відповісти
у всіх державах президент це президент і тільки в америки накидувальник гівна на вентилятор.
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28.04.2025 17:11 Відповісти
Шкода, завдана Трампом і його гнилою адміністрацією, переслідуватиме Америку десятиліттями вперед. Якщо Бог такий всемогутній, він повинен знати, що робити, і робити це ПРЯМО ЗАРАЗ.
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28.04.2025 17:12 Відповісти
І не має тому ради!
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28.04.2025 17:12 Відповісти
у дідуся знову загострення
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28.04.2025 17:12 Відповісти
А хтось сподіваєтся що йому Україна потрібна ,для нього понад усе гроші, ну що до Канади то це перший президент який хоче приєднати цю країну.
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28.04.2025 17:17 Відповісти
Хто про що, а вошивий про баню.
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28.04.2025 17:17 Відповісти
трамп відробляє кремлівський та китайський сценарій ,як перший крок, віддайте нам Канаду та Греландію ...бо Україну ми США, віддамо кремлю ...і повірте це все, шоб ху* ло забрав Україну , і світ визнав це нормальним актом ...тому трамп буде хвилі робити у тазіку ...такі страшилкі , кремлівської команди у Білому домі ...
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28.04.2025 17:18 Відповісти
Це вам за те шо не молитесь (с)...
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28.04.2025 17:19 Відповісти
Скоро Канада буде переповнена недовольними полiтикой Трампа американцями!
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28.04.2025 17:19 Відповісти
Неуважать чужую государственность и суверенность. Трамп ничем не отличается от путина.
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28.04.2025 17:19 Відповісти
Як Трамп кидає Америку у прірву, то навряд хтось захоче ставати частиною такої країни.
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28.04.2025 17:20 Відповісти
Ну то НЕ ВИТРАЧАЙТЕ, *****! Сподіваюсь, канадцям вистачить глузду таки перекрити США енергопостачання...
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28.04.2025 17:21 Відповісти
Шкода, що не Україна(
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28.04.2025 17:22 Відповісти
Шизоїд.
І чого 1 штатом? У них 13 провінції. Аналогічні вашим штатам? + 26 місць у Сенаті і т.д.
А на хоче США стати 14ю провінцією Канади?
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28.04.2025 17:23 Відповісти
What do you mean you don't want to be Americans? Everyone does - Venezuelans, Guatemalans, even some Mexicans.
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28.04.2025 17:26 Відповісти
Не понимаю, зачем он подобное говорит, кому пытается потрафить, неужели его среднему избирателю так нужна Канада... очевидно же, этому не бывать, даже если он обнулит свой срок и пойдет на новый. ПС. Иногда мне кажется, что он намеренно дискредитирует все республиканское движение что вызвать разочарование.
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28.04.2025 17:27 Відповісти
Нійуха собі штат, більший за територію ніж всі 50 штатів
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28.04.2025 17:35 Відповісти
Рудий дурнику ще забув додати що ,,Ми одін народ".....
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28.04.2025 17:38 Відповісти
Трамп базікає про все і намагається відволікти американців від своїх про.бів всюди за що він береться.
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28.04.2025 17:38 Відповісти
а з хвуйлом та корейськис КимВисунєм
узгодив??
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28.04.2025 17:39 Відповісти
 
 