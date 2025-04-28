Канада має стати 51-м штатом США. Ми більше не витрачатимемо сотні мільярдів доларів щороку, - Трамп

У день парламентських виборів у Канаді президент США Дональд Трамп знову заявив, що "кордон між країнами є штучним" і що канадці повинні доєднатися до Сполучених Штатів та стати новим штатом.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Так, американський президент "побажав успіху" канадцям обрати "людину, у якої буде сила й мудрість знизити податки удвічі, безкоштовно збільшити військову могутність до найвищого рівня у світі, у чотири рази збільшити (...) компанії з нульовими тарифами чи податками".

За його словами, для цього Канаді потрібно стати 51-м штатом США.

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"Більше ніяких штучно проведених ліній кордону, створених багато років тому. Подивіться, якими чудовими можуть бути ці простори. Вільний доступ без кордонів. Один позитив, жодного негативу. Так і має бути!", - заявив Трамп.

Після цього він знову повторив свої типові твердження про те, що США "більше не будуть субсидіювати Канаду на сотні мільйонів доларів щороку": "Це не має сенсу, якщо Канада не стане нашим штатом".







Раніше премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявляв, що Канада відкрита до діалогу із новою адміністрацією США, але лише за умови поваги до канадського суверенітету.

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