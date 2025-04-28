Канада має стати 51-м штатом США. Ми більше не витрачатимемо сотні мільярдів доларів щороку, - Трамп
У день парламентських виборів у Канаді президент США Дональд Трамп знову заявив, що "кордон між країнами є штучним" і що канадці повинні доєднатися до Сполучених Штатів та стати новим штатом.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Так, американський президент "побажав успіху" канадцям обрати "людину, у якої буде сила й мудрість знизити податки удвічі, безкоштовно збільшити військову могутність до найвищого рівня у світі, у чотири рази збільшити (...) компанії з нульовими тарифами чи податками".
За його словами, для цього Канаді потрібно стати 51-м штатом США.
"Більше ніяких штучно проведених ліній кордону, створених багато років тому. Подивіться, якими чудовими можуть бути ці простори. Вільний доступ без кордонів. Один позитив, жодного негативу. Так і має бути!", - заявив Трамп.
Після цього він знову повторив свої типові твердження про те, що США "більше не будуть субсидіювати Канаду на сотні мільйонів доларів щороку": "Це не має сенсу, якщо Канада не стане нашим штатом".
Раніше премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявляв, що Канада відкрита до діалогу із новою адміністрацією США, але лише за умови поваги до канадського суверенітету.
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Есть такая категория которые пытаются браться за несколько дел подряд, в итоге .. они такое натворят в государстве.
Мабуть ми це ще почуємо в наступні сто днів 😂
про канали казав.
про пісділ копалини казав.
про канаду сказав.
тепер про гренладію?
про гренландію та знову про вперту україну.
про китай, зараз краще мовчати.
Скоро 100 днів,а похвалитися нічим.Усім союзникам і партнерам нагидив,крім раші і кинидири...
З ким, гекседом?
Не уявляю як такемогло трапитись з США.
Це просто жесть.
Мої співчуття планеті Земля😢
Ті хто мав би її захищати бо мають все і більше, її знищують(
Немає надії, що Трамп знайде портан в реальний світ з країни чудес оранжу.
І чого 1 штатом? У них 13 провінції. Аналогічні вашим штатам? + 26 місць у Сенаті і т.д.
А на хоче США стати 14ю провінцією Канади?
узгодив??