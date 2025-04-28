Канада должна стать 51-м штатом США. Мы больше не будем тратить сотни миллиардов долларов каждый год, - Трамп
В день парламентских выборов в Канаде президент США Дональд Трамп вновь заявил, что "граница между странами является искусственной" и что канадцы должны присоединиться к Соединенным Штатам и стать новым штатом.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
Так, американский президент "пожелал успеха" канадцам выбрать "человека, у которого будет сила и мудрость снизить налоги вдвое, бесплатно увеличить военную мощь до самого высокого уровня в мире, в четыре раза увеличить (...) компании с нулевыми тарифами или налогами".
По его словам, для этого Канаде нужно стать 51-м штатом США.
"Больше никаких искусственно проведенных линий границы, созданных много лет назад. Посмотрите, какими замечательными могут быть эти пространства. Свободный доступ без границ. Один позитив, никакого негатива. Так и должно быть!", - заявил Трамп.
После этого он снова повторил свои типичные утверждения о том, что США "больше не будут субсидировать Канаду на сотни миллионов долларов каждый год": "Это не имеет смысла, если Канада не станет нашим штатом".
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что Канада открыта к диалогу с новой администрацией США, но только при условии уважения к канадскому суверенитету.
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Есть такая категория которые пытаются браться за несколько дел подряд, в итоге .. они такое натворят в государстве.
Його роль декоративна. Щоб він не сказав, а вирішує парламент. І вже давно.
Мабуть ми це ще почуємо в наступні сто днів 😂
про канали казав.
про пісділ копалини казав.
про канаду сказав.
тепер про гренладію?
про гренландію та знову про вперту україну.
про китай, зараз краще мовчати.
Скоро 100 днів,а похвалитися нічим.Усім союзникам і партнерам нагидив,крім раші і кинидири...
З ким, гекседом?
Не уявляю як такемогло трапитись з США.
Це просто жесть.
Мої співчуття планеті Земля😢
Ті хто мав би її захищати бо мають все і більше, її знищують(
Немає надії, що Трамп знайде портан в реальний світ з країни чудес оранжу.
І чого 1 штатом? У них 13 провінції. Аналогічні вашим штатам? + 26 місць у Сенаті і т.д.
А на хоче США стати 14ю провінцією Канади?
узгодив??
Вот для чего трамп хочет втюхать Украине свой бандитский мир, чтобы потом самому начать
нападать на другие страны, с целью отъёма земель и всего остального.
От мёртвого осла уши, ты получишь, а не Канаду!
Тайвань - провінцією Китаю?
Україна федеральним округом РФ, а потім Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія і т.д. ?
Угорщина при Орбані, Білорусія при Лукашеско маріонетково-опереточні конклави... ?