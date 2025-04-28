Канада должна стать 51-м штатом США. Мы больше не будем тратить сотни миллиардов долларов каждый год, - Трамп

В день парламентских выборов в Канаде президент США Дональд Трамп вновь заявил, что "граница между странами является искусственной" и что канадцы должны присоединиться к Соединенным Штатам и стать новым штатом.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Так, американский президент "пожелал успеха" канадцам выбрать "человека, у которого будет сила и мудрость снизить налоги вдвое, бесплатно увеличить военную мощь до самого высокого уровня в мире, в четыре раза увеличить (...) компании с нулевыми тарифами или налогами".

По его словам, для этого Канаде нужно стать 51-м штатом США.

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"Больше никаких искусственно проведенных линий границы, созданных много лет назад. Посмотрите, какими замечательными могут быть эти пространства. Свободный доступ без границ. Один позитив, никакого негатива. Так и должно быть!", - заявил Трамп.

После этого он снова повторил свои типичные утверждения о том, что США "больше не будут субсидировать Канаду на сотни миллионов долларов каждый год": "Это не имеет смысла, если Канада не станет нашим штатом".







Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что Канада открыта к диалогу с новой администрацией США, но только при условии уважения к канадскому суверенитету.

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