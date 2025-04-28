РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11676 посетителей онлайн
Новости Требования Трампа к Канаде Отношения США и Канады
6 306 77

Канада должна стать 51-м штатом США. Мы больше не будем тратить сотни миллиардов долларов каждый год, - Трамп

Трамп снова призвал Канаду стать штатом США

В день парламентских выборов в Канаде президент США Дональд Трамп вновь заявил, что "граница между странами является искусственной" и что канадцы должны присоединиться к Соединенным Штатам и стать новым штатом.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

Так, американский президент "пожелал успеха" канадцам выбрать "человека, у которого будет сила и мудрость снизить налоги вдвое, бесплатно увеличить военную мощь до самого высокого уровня в мире, в четыре раза увеличить (...) компании с нулевыми тарифами или налогами".

По его словам, для этого Канаде нужно стать 51-м штатом США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц поддержал Канаду и осудил нападки Трампа

"Больше никаких искусственно проведенных линий границы, созданных много лет назад. Посмотрите, какими замечательными могут быть эти пространства. Свободный доступ без границ. Один позитив, никакого негатива. Так и должно быть!", - заявил Трамп.

После этого он снова повторил свои типичные утверждения о том, что США "больше не будут субсидировать Канаду на сотни миллионов долларов каждый год": "Это не имеет смысла, если Канада не станет нашим штатом".

Трамп снова призвал Канаду стать штатом США

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что Канада открыта к диалогу с новой администрацией США, но только при условии уважения к канадскому суверенитету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о Канаде: "Одна из самых мерзких стран, с которыми я имел дело"

Автор: 

Канада (2080) США (26719) Трамп Дональд (5286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
Ще один ******** збирач земель. *****, Трамп, Орбан, Сі тощо.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:00
+32
Якраз про це хотів сказать! Саме про це мені у березні 2014го ляпнула по скайпу, родичка з Кацапії: " Вот, если бы "ваши" все сдались-бы, как в Крыму - все бы жили одной семьёй, одним государством..." На питання: "А вы нас спросили, хотим-ли мы жить с вами одним государством?", здивовано заявила: "А чего это мы вас должны спрашивать?" Тепер має сина-інваліда...
показать весь комментарий
28.04.2025 17:12
+26
Ну і чим це відрізняється від подібних заяв )(уйла (воно ж путін) стосовно України?!
показать весь комментарий
28.04.2025 17:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опудало.
показать весь комментарий
28.04.2025 16:59 Ответить
Хворий покидьок той трамп
показать весь комментарий
28.04.2025 17:00 Ответить
Ще один ******** збирач земель. *****, Трамп, Орбан, Сі тощо.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:00 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2025 17:12 Ответить
В Україні вже мир,пора Канадой зайнятись🤡😠🤷
показать весь комментарий
28.04.2025 19:20 Ответить
Точно ненормальний. Якщо боржника візьме до себе, то борг однаково буде, нікуди не дінеться
показать весь комментарий
28.04.2025 18:30 Ответить
***.. N..ат

Есть такая категория которые пытаются браться за несколько дел подряд, в итоге .. они такое натворят в государстве.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:02 Ответить
Король Великої Британії! Прокинься, нарешті, і скажи якесь слово з приводу.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:02 Ответить
Король Великої Британії фігура церемоніальна і в державі нічого не вирішує.
Його роль декоративна. Щоб він не сказав, а вирішує парламент. І вже давно.
показать весь комментарий
28.04.2025 18:34 Ответить
Глава держави мав би якось висловитися, коли вже третій місяць поспіль йдуть "тьорки" про саме існування цієї держави, Ви не вважаєте?
показать весь комментарий
28.04.2025 18:46 Ответить
Це Ви напевне конституцію Британії не читали. Почніть з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F Вікіпедії
показать весь комментарий
28.04.2025 18:53 Ответить
Ну і чим це відрізняється від подібних заяв )(уйла (воно ж путін) стосовно України?!
показать весь комментарий
28.04.2025 17:02 Ответить
Якраз про це хотів сказать! Саме про це мені у березні 2014го ляпнула по скайпу, родичка з Кацапії: " Вот, если бы "ваши" все сдались-бы, как в Крыму - все бы жили одной семьёй, одним государством..." На питання: "А вы нас спросили, хотим-ли мы жить с вами одним государством?", здивовано заявила: "А чего это мы вас должны спрашивать?" Тепер має сина-інваліда...
показать весь комментарий
28.04.2025 17:12 Ответить
Тим що може πi3дiти скільки завгодно, но нічого не може зробити.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:27 Ответить
Так він на нього і працює, ху...ло наказало йому розвалити ЄС, а війна трампона з Канадою та іншими країнами потрібні ху...лу щоб виправдати його злочині
показать весь комментарий
28.04.2025 17:54 Ответить
Скучно человеку
показать весь комментарий
28.04.2025 17:03 Ответить
Дивно, що він досі не запропонував усім країнам світу стати штатами Америки.
Мабуть ми це ще почуємо в наступні сто днів 😂
показать весь комментарий
28.04.2025 17:10 Ответить
Теж хочеться «двіжухи»?
показать весь комментарий
28.04.2025 17:12 Ответить
Ну і чим ця маячня відрізняється від путлеровської?
показать весь комментарий
28.04.2025 17:03 Ответить
це, вже по якому колу, ота шарманка?
про канали казав.
про пісділ копалини казав.
про канаду сказав.
тепер про гренладію?
про гренландію та знову про вперту україну.
про китай, зараз краще мовчати.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:04 Ответить
Наша пісня гарна,нова-починаймо знову!😁
показать весь комментарий
28.04.2025 18:51 Ответить
Україна може бути 51 штатом.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:04 Ответить
без цього ************* Ху.йла.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:10 Ответить
та щаз, розігнався.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:46 Ответить
Ще один пєрєдвігатєль граніц...
показать весь комментарий
28.04.2025 17:05 Ответить
Слава Богу, що не вічний
показать весь комментарий
28.04.2025 17:55 Ответить
И ещё там притесняют американоговорящих. С этим нужно что-то делать. Думаю. своё слово должны сказаать шахтёры
показать весь комментарий
28.04.2025 17:06 Ответить
Дайте вже йому "сєльодкі".
показать весь комментарий
28.04.2025 17:07 Ответить
А гренландія?
показать весь комментарий
28.04.2025 17:08 Ответить
Кончене!
показать весь комментарий
28.04.2025 17:08 Ответить
Пластинку заїло.
Скоро 100 днів,а похвалитися нічим.Усім союзникам і партнерам нагидив,крім раші і кинидири...
показать весь комментарий
28.04.2025 17:08 Ответить
Ага, канадці, обирайте старого діда, він вам багато наобіцяє але потім поїде грати в гольф...
показать весь комментарий
28.04.2025 17:08 Ответить
Військову потужність?
З ким, гекседом?
Не уявляю як такемогло трапитись з США.
Це просто жесть.
Мої співчуття планеті Земля😢
Ті хто мав би її захищати бо мають все і більше, її знищують(
Немає надії, що Трамп знайде портан в реальний світ з країни чудес оранжу.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:10 Ответить
у всіх державах президент це президент і тільки в америки накидувальник гівна на вентилятор.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:11 Ответить
З ху...ла приклад бере
показать весь комментарий
28.04.2025 17:56 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2025 18:21 Ответить
Шкода, завдана Трампом і його гнилою адміністрацією, переслідуватиме Америку десятиліттями вперед. Якщо Бог такий всемогутній, він повинен знати, що робити, і робити це ПРЯМО ЗАРАЗ.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:12 Ответить
І не має тому ради!
показать весь комментарий
28.04.2025 17:12 Ответить
у дідуся знову загострення
показать весь комментарий
28.04.2025 17:12 Ответить
може простіше було, масканутий з травичкою заходив
показать весь комментарий
28.04.2025 17:59 Ответить
А хтось сподіваєтся що йому Україна потрібна ,для нього понад усе гроші, ну що до Канади то це перший президент який хоче приєднати цю країну.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:17 Ответить
Хто про що, а вошивий про баню.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:17 Ответить
трамп відробляє кремлівський та китайський сценарій ,як перший крок, віддайте нам Канаду та Греландію ...бо Україну ми США, віддамо кремлю ...і повірте це все, шоб ху* ло забрав Україну , і світ визнав це нормальним актом ...тому трамп буде хвилі робити у тазіку ...такі страшилкі , кремлівської команди у Білому домі ...
показать весь комментарий
28.04.2025 17:18 Ответить
Це вам за те шо не молитесь (с)...
показать весь комментарий
28.04.2025 17:19 Ответить
Скоро Канада буде переповнена недовольними полiтикой Трампа американцями!
показать весь комментарий
28.04.2025 17:19 Ответить
Неуважать чужую государственность и суверенность. Трамп ничем не отличается от путина.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:19 Ответить
Як Трамп кидає Америку у прірву, то навряд хтось захоче ставати частиною такої країни.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:20 Ответить
Ну то НЕ ВИТРАЧАЙТЕ, *****! Сподіваюсь, канадцям вистачить глузду таки перекрити США енергопостачання...
показать весь комментарий
28.04.2025 17:21 Ответить
Шкода, що не Україна(
показать весь комментарий
28.04.2025 17:22 Ответить
Шизоїд.
І чого 1 штатом? У них 13 провінції. Аналогічні вашим штатам? + 26 місць у Сенаті і т.д.
А на хоче США стати 14ю провінцією Канади?
показать весь комментарий
28.04.2025 17:23 Ответить
What do you mean you don't want to be Americans? Everyone does - Venezuelans, Guatemalans, even some Mexicans.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:26 Ответить
Не понимаю, зачем он подобное говорит, кому пытается потрафить, неужели его среднему избирателю так нужна Канада... очевидно же, этому не бывать, даже если он обнулит свой срок и пойдет на новый. ПС. Иногда мне кажется, что он намеренно дискредитирует все республиканское движение что вызвать разочарование.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:27 Ответить
Нійуха собі штат, більший за територію ніж всі 50 штатів
показать весь комментарий
28.04.2025 17:35 Ответить
Рудий дурнику ще забув додати що ,,Ми одін народ".....
показать весь комментарий
28.04.2025 17:38 Ответить
Трамп базікає про все і намагається відволікти американців від своїх про.бів всюди за що він береться.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:38 Ответить
а з хвуйлом та корейськис КимВисунєм
узгодив??
показать весь комментарий
28.04.2025 17:39 Ответить
когда человек дурак , это пол беды , но когда человек дурак да еще с ИНИЦИАТИВОЙ это беда- беда !!!(((
показать весь комментарий
28.04.2025 17:42 Ответить
а вы что думали ,что после Ватикана у деда все прошло ???)))
показать весь комментарий
28.04.2025 17:45 Ответить
Сразу видно пришла новая партия кокаина и рыжего опять начало штырить.

Вот для чего трамп хочет втюхать Украине свой бандитский мир, чтобы потом самому начать

нападать на другие страны, с целью отъёма земель и всего остального.

От мёртвого осла уши, ты получишь, а не Канаду!
показать весь комментарий
28.04.2025 17:46 Ответить
Здається мені, що Трампушка у кінці кінців отримає імпічмент, а може й звинувачення у державній зраді. Популізм, авжеж, має силу. Але і здоровий глузд не пальцем роблений.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:50 Ответить
Забув додати: і мати найвеличнішого президента - ідіота.
показать весь комментарий
28.04.2025 17:52 Ответить
Цього шизоїда фашистського нарешті хтось пристрелить чи ні?
показать весь комментарий
28.04.2025 17:57 Ответить
Трамп Ти олігофрен
показать весь комментарий
28.04.2025 18:03 Ответить
Дональд Путін.
показать весь комментарий
28.04.2025 18:09 Ответить
Канада та Великобританія є у складі Королівства Співдружності, обидві держави мають спільного монарха та є активними членами Співдружності націй. Тобто, трамп ще й інтереси Англії зачіпає, і можливо, не випадково...
показать весь комментарий
28.04.2025 18:09 Ответить
було б смішно, якби в Канаді не було повно своїх виродків типу Мейпл -МАГА і які доволі популярні серед канадських довбйобів типу хокеїста Грецкі. Маємо молитися на перемогу партії Карні. У Канади є всі шанси перебрати на себе роль лідера світової демократії.. Але потрібна перемога Карні.
показать весь комментарий
28.04.2025 18:13 Ответить
А чого він Мексику не хоче 51 штатом зробити? Не буде тратити гроші на стіну, на пограничників,до Панами ближче..130 мільйонів населення,яке в мирний час буде мотиками прерії сапати, а в немирний-таких можна і на Китай нацькувати.Спільна історія,кухня.Ось,нафіга, йому та капризна Канада?(сарказм)
показать весь комментарий
28.04.2025 18:15 Ответить
Весняне загострення.
показать весь комментарий
28.04.2025 18:17 Ответить
В об'єднанні країн не бачу нічого поганого. Але передумовою цього об'єднання повинні стати вибори. При чому на результати виборів вплив цих двох країн має бути рівноцінним. Чи готовий Трамп до перевиборів в США і в Канаді?
показать весь комментарий
28.04.2025 18:21 Ответить
Канада має стати 51-м штатом США. Ми більше не витрачатимемо сотні мільярдів доларів щороку, - Трамп

Тайвань - провінцією Китаю?

Україна федеральним округом РФ, а потім Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія і т.д. ?

Угорщина при Орбані, Білорусія при Лукашеско маріонетково-опереточні конклави... ?
показать весь комментарий
28.04.2025 18:23 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2025 18:47 Ответить
Якщо так кортить жити разом з Канадою,чом не зробити навпаки- нехай штати приєднаються до Канади,стануть іще одною провінцією! Під протекторатом Великобританії. В такому разі теж кордонів не буде, тож чи не однаково тобі,рудий бовдуре?
показать весь комментарий
28.04.2025 18:48 Ответить
І тут Остапа знову понесло, невже Канада буде Васюками!
показать весь комментарий
28.04.2025 18:56 Ответить
чергове загострення у псіхічно хворого якій втік від лікаря
показать весь комментарий
28.04.2025 19:08 Ответить
 
 