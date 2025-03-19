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Новости Требования Трампа к Канаде Тарифная война между США и Канадой Отношения США и Канады
18 094 200

Трамп о Канаде: "Одна из самых мерзких стран, с которыми я имел дело"

Трамп о Канаде

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада якобы является "самой мерзкой" из стран, с которыми он имел дело.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он снова повторил свои утверждения о том, что Канада "должна стать 51-м штатом", а также раскритиковал страну как торгового партнера.

"Они взимают огромные тарифы. Когда я ездил по разным местам в Айове, в Небраске, они всегда жаловались на Канаду, как их обдирают...У нас очень большой дефицит с Канадой", - убеждает Трамп.

Он также указал, что "имел дело со многими странами", и Канада - "одна из самых мерзких, с которыми я имел дело".

Также читайте: Канада никогда и ни за что не будет частью США, мы фундаментально разные,- новый премьер Карни

В частности, Трамп раскритиковал представителей бывшего премьера Канады Джастина Трюдо, назвав их "мерзкими", и заявив, что "они никогда не говорили правду".

При этом американский президент добавил, что ему легче иметь дело с представителями Либеральной партии Канады, а не с консерваторами.

Как известно, 14 марта в Канаде вступил в должность нового премьер-министра новый лидер Либеральной партии Марк Карни. Это произошло в разгар торговой войны с США.

Также Цензор.НЕТ информировал, что новый премьер Канады Карни отправился в Европу, а не в США, потому что отношения с Трампом обострились.

Автор: 

Канада (2076) Трамп Дональд (5155) карни марк (16)


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Топ комментарии
+104
Трамп - один з наймерзенніших предизентів США.
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19.03.2025 11:16
+89
а найкраща для трампа росія.
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19.03.2025 11:14
+54
И это не смотрю на то, что в статистике терпимости, Канада занимает одно из самых высоких мест в мире )) То есть у Канады почти нет хейтеров. Господи, какие уроды правят миром ....
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19.03.2025 11:17
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Трамп:
"Фу, яка вона мерзенна, давайте візьмемо її до нас додому!"
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19.03.2025 11:22 Ответить
Просто цікаво, коли американці застосують качину типізації до Дональда Трампа і зрозуміють, що те що говорить як рашистська гнида, ходить як рашистська гнида і робить як рашистська гнида, скоріш за все такою і є?
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19.03.2025 11:23 Ответить
Ви таке щось пишете...

Який середній мериканець знає, що таке "качина типізація"?
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19.03.2025 12:03 Ответить
Тампон ,саме брехливе і нікчемне створіння серед політиків світу. Нарешті Канада дала гідну відповідь цьому ************ уєсосу.
Цей брудний Тампон зробить Америку не великою імперією а світовим ізгоєм і Сі разом з ****** витруть ноги об прапор США а Тампон буде халдеєм у них,таку нього місія як у агента фсб як агента Краснова-козиря.
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19.03.2025 11:23 Ответить
Пропоную тут форумчанам "узаконити" йому погремуху "КРАСНОВ", відмовившись від вселяких Рудий, Рижий,Трампокс, Тампокс і т.п. "Краснов" - просто й головне, необразливо для його виборців.
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19.03.2025 12:21 Ответить
Згоден. Рудий тупий смердючий трампакс Краснов.
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19.03.2025 12:38 Ответить
Трамп розкритикував представників колишнього прем'єра Канади Джастіна Трюдо, назвавши їх "мерзенними", і заявивши, що "вони ніколи не говорили правду" - це сказала людина, що "ніколи" не бреше!!!
Трамп не бреше, він просто не пам'ятає, що каже...
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19.03.2025 11:24 Ответить
Ідіот
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19.03.2025 11:24 Ответить
Невже Трамп такий обмежений? Жах.
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19.03.2025 11:26 Ответить
Одна з наймерзенніших країн по Трампу николи не нападала на інші країни, не бомбила їх міста не вбивала їх мирне населення. Ця країна все робило щоб її населення добре жило, щоб були дороги, тепло, газ, водопровід. Сама добра по Трампу Росія це держава, якою керує фашист, для якого життя люди не нічого не варте. Населення не має ніяких прав і живе в злиднях. Якщо вибирати країну як друга, партнера, брата, то це є Канада
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19.03.2025 11:26 Ответить
Канада не нападала. Але у війнах приймала участь. І бомбила.
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19.03.2025 12:50 Ответить
все ясно з трампонами. Те, що олігархія безцеримонно в США взяла верх, в цій "зразковій демократії з купою інституцій", то зовсім не "мерзенно", то якось природно, само собою сталося, населення отупіло остаточно, демократія перетворилася на шоу від багатих бідним.
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19.03.2025 11:27 Ответить
Make America Small Again)))
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19.03.2025 11:28 Ответить
Make America Nastiest Again!
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19.03.2025 12:09 Ответить
Again тут не підходить, тому що до Трампа вона була "мерзенною" для комуняк, різних соціалістів і мафіозних країн. Це Трамп в турборежимі почав руйнувати демократію в США, хочеться сподіватися, що не вдасться.
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19.03.2025 13:14 Ответить
"Идиот уверен, что все вокруг - идиоты."Акутагава
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19.03.2025 11:29 Ответить
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19.03.2025 11:29 Ответить
Ну і де психіатри блукають?
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19.03.2025 11:30 Ответить
Всё, опять нанюхался и его понесло....

Гениальность, как и дебилизм, не имеют границ!
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19.03.2025 11:29 Ответить
саме смішне бо цей манго дуче підписав у 2018му угоду про вільну торгівлю між США та Канадою Дайте діду пігулок
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19.03.2025 11:31 Ответить
не хоче Канада входити у США ... і все ...
Слідуюча ... Гренландія - мерзенна
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19.03.2025 11:31 Ответить
З такими темпами і Україна може стати і Великобританія
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19.03.2025 11:49 Ответить
Прибігла раз Лисичка у садок;
Вподобавсь дуже їй привітненький куток -
І гарно погулять, і любо подивиться,
То тим, то сим там можна поживиться.
Глядить -
На тичках виноград висить,
Густесенько, аж тички нахиляє.
«От,- дума,- снідання смачне;
Усяка ягідка неначе привітає,
Неначе каже: їж мене».
Та от біда яка: відкіль вона не гляне,
Де не зопнеться - не достане;
Облизує роток -
Хоч би десяток ягідок.
- Бач,- каже,- люди як хитрують,
Неначе носом чують…-
А на вершечку поравсь Горобець:
Усюди він, проворний молодець,
Примазаться уміє на дурничку,-
На те вже вдавсь.
Побачив він Лисичку
І зараз обізвавсь:
- Здоровенька була, Лисичко!
Поласуй з нами, молодичко!
А виноград же то який!
У вашому гаю не виросте такий!..-
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я…- Ні,- каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.

Так завидющий чоловік
На брехні верне свій язик;
Чого не втне чи не достане -
Усе погане.
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19.03.2025 17:08 Ответить
Завжди Канада була союзником США і канадці воювали разом з американцями у першій, другій світовій війни. Завжди були гарні, сусідські відносини.
І тут раптом приходить Трамп і заявляє, що Канада це наймерзеніша країна для США і взагалі треба знищити державність Канади та перетворити її на 51 штат США.
Трамп такий же хворий на голову як і пуйло.
Два дауна знайшли один одного. І тому порозумілися.
Трамп і пуйло.
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19.03.2025 11:32 Ответить
Цей ідіот вже забув що в 2018 із трусів вискакував, щоб до осені заключити з Канадою і Мексикою нову угоду про зону вільної торгівлі, бо термін старої закінчувався.
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19.03.2025 15:07 Ответить
Це президент великої країни чи краснов з куратором х...м?!...
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19.03.2025 11:32 Ответить
Ти і злочинець путін найогидніші істоти на землі ,прихід рудого агента до влади в США це крах міжнародного права і світового порядку де вирішує все сила.
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19.03.2025 11:34 Ответить
такого бездарного правління Америка ще не бачила
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19.03.2025 11:34 Ответить
Бідний Марс... Коли ці двірняжки туди прилетять, то цій планеті пундуц...
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19.03.2025 11:37 Ответить
Нехай летять. Без повернення.
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19.03.2025 15:56 Ответить
Не швиди... Маск зібрався на Марсі атомну бомбу підривать... Правда, не знаю причини...
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19.03.2025 17:10 Ответить
Засновник приватної космічної компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що для нього запустити на Марс 10 000 ракет з метою проведення серії ядерних вибухів - не проблема. За ідеєю Маска, це призведе до випаровування замерзлого вуглекислого газу, з якого складаються крижані шапки полюсів Марса. Випарування СО2 зробить атмосферу червоної планети більш щільною і викличе парниковий ефект, що призведе до підвищення температури.
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19.03.2025 20:07 Ответить
А радіація від вибухів, на фоні космічної (від якої планета не захищена, бо немає магнітного поля) буде практично не помітна. Та й та водяна пара з отим СО2 полетять у відкритий космос, бо планета їх не втримає (там багато чинників чому саме і я не все розумію, але так кажуть науковці, а не якийсь Маск).
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19.03.2025 20:13 Ответить
А чи не краще спочатку колонію заснувать і енергією ядерного реактора випарувать вуглекислий газ, щоб теплиці підземні наситить і вирощувать харчові рослини для колоністів? А то оце "планов громадьє" може привести до біди...
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19.03.2025 23:45 Ответить
Перепрошую за втручання у Вашу дійсно цікаву бесіду, панове.
Краєм вуха в якійсь науково-популярній програмі я чув, що існує проект, котрий передбачає підрив кількох потужних ядерних бомб у різних місцях Марса і, до всього решти, на значній глибині. За рахунок цього автори проекту збираються привести в рух тектонічні плити Марса, щоб у планети згодом появилось суцільне магнітне поле (наразі ж магнітне поле Марсу є фрагментарним і вкрай слабким). Поява стійкого істотного магнітного поля спростить подальше тераформування цієї планети.
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19.03.2025 21:15 Ответить
Я не знаю, що там насправді, але думаю, що, перед тим, як лізти туди з ядерною бомбою, варто той Марс дослідить... Щоб не вийшло, як в анекдоті про Пєтьку і Чапаєва...
Приходить якось Пєтька, весь побитий, у дивізію. Його питають:
- Петька! Что случилось?
- Да Чапаю ухи захотелось... Послал меня за червями, на рыбалку... Я копал, копал - ничего нету... Пришёл, и говорю Чапаю: "Нету червей!..." А он мне говорит: "Сказал мне Фурманов - если в землю электропровод воткнуть, то черви сами вылезут... Пошли! Пришли мы к "высоковольтке". Накинули провода на электролинию, и стали ждать...
- И что? Вылезли черви?
- Ага! Щас! Из-под земли вылезли шахтёры! И таких ******** нам навешали!
Не думаю, що з-під землі вилізуть марсіани - але "дров наламать" можна великих...
Приклади вже є: "Об'єкт «Кліваж» - підземний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85 ядерний вибух у мирних цілях на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Української РСР, здійснений https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 16 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 року на шахті «Юний комунар» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC «Юнком»).Мета проведення вибуху - зниження напруги в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2 гірничому масиві, що мало підвищити безпеку відпрацювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82 вугільних пластів.Експеримент «Кліваж» завершився успішно. В результаті ядерного вибуху утворилася порожнина радіусом 5-6 м, навколо якої сформувалася зона зім'яття (зминання) і дроблення радіусом 20-25 м. Рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C радіоактивності у гірничих виробках і шахтних водах за період спостережень 1979-2000 років перебував на фоновому рівні. Після здійснення вибуху відзначено зниження частоти викидів вугілля та породи. У період 1980-1985 років на горизонті 826 м, розташованому на 77 м вище рівня зарядної камери, відпрацьовано вугільні пласти «Мазур» та «Дев'ятка». Після вибуху вугілля в шахті добували ще протягом 23 років, про можливі радіаційні впливи на робітників та навколишнє середовище - мало хто згадував."
А зараз ту шахту заливають підземні води - бо кацапи відключили насоси, що їх відкачували. Рано-чи пізно, але вони вийдуть на поверхню... Разом з радіацією...
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19.03.2025 23:34 Ответить
(невесело).
Це Ви розумієте. Це розумію я. Це розуміють люди, котрі у школі та вузі вчилися, а не штани протирали. А от щоб таку дичину творити, багато клепки не треба. Достатньо бути дурником з ініціативою і хорошими зв'язками "нагорі".
Мабуть, те саме стосується і "яйцеголових", котрі надумали "утворити марсіанське магнітне поле". Або ж "яйцеголові" тут і ні до чого, бо то журналюги дунули якоїсь дурі для натхнення.
Всяко буває...
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20.03.2025 01:10 Ответить
Орангутанг з дубинкою - це страшно. Особливо ядерною.
"Всього у світі з 1945 року і до сьогодні було здійснено понад 2 тис. випробувань ядерної та термоядерної зброї. На території України у сімдесятих роках минулого століття ядерні випробування здійснювались двічі: поблизу села Хрестище (Харківська обл.) та на шахті неподалік Єнакієвого (Донецька обл.)". Тепер ще й на Марс...
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20.03.2025 10:15 Ответить
Шизоїд кончений. З цим рижим обмилком вже нема про що говорити. Хай тюремні лікарі йому ставлять діагнози. Воно вже посралось з усіма американськими союзниками а натомість сосеться з одвічними ворогами сша які вже відкрито насміхаються з американської влади яка сама закопує сша в могилу своїми ж руками
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19.03.2025 11:38 Ответить
Старий ї@анько.
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19.03.2025 11:39 Ответить
ЙОЛОП....
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19.03.2025 11:40 Ответить
... не дотягне Трампушка до кінця свого президентського строку....
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19.03.2025 11:40 Ответить
+5
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19.03.2025 12:53 Ответить
Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...
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19.03.2025 17:33 Ответить
серед трьох ***** ... хоч і ворог... але розумний. Гне свою паскудну лінію.. А два останніх звичайні фріки. Один реально дурноголовий..хоч і молодий... Другий теж дурноголовий... хоч і старий. Дії другого можна списати на старість і хвороби... А от нашого.....??)))
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19.03.2025 18:51 Ответить
А "наш" - звичайний ІНФАНТИЛ... У нього повністю сформовані "вторинні статеві ознаки", а в розумово-емоційному плані він так і залишився "пацаном"...
Колись прочитав цікаву сентенцію, стосовно "інфантила": це коли іде підліток по алеї парку. На лавочці сидить компанія підлітків, про щось розмовляють і сміються. Про що мова ведеться, він не чує - але впевнений, що це його обговорюють і над ним насміхаються...
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19.03.2025 19:01 Ответить
трошки підкоректую...))) На лавочці сидить компанія підлітків, про щось розмовляють і сміються. Про що мова ведеться, він не чує - але впевнений, що це його обговорюють, сміються від щастя... і ним захоплюються і він рятівник держави... і...і...і.....і.....і.....і.. ( докладіть до І по бажанню)
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19.03.2025 19:21 Ответить
Знаєш - оце перечитав, і подумав: то він так "мріє"... Насправді він прекрасно розуміє, що йому до дійсно великого політика - "Як до Києва - рачки...", і його амлуа - лише дешеві блазенські жарти на естраді... (Я його терпіть не міг і там... Коли мені пропонували подивиться на його "жарти", я виходив від телевізора. Бо ті "жарти" такі "плоскі", що якщо їх побрить, то вони в щілину під дверима пролізуть.). І саме тому "воно" таке злобливе і мстиве... Бо скільки не "щемиться" та "надуває щоки" - а виглядить "блазнем" і "недоумком"... І він це прекрасно розуміє...
Казав мені один чоловік, що побував на Гаваях та спілкувався у середовищі серфінгістів, що у тих ходить вислів: "Дехто вважає, що вони "осідлали хвилю"... А насправді їх туди винесло...". (Це приблизний аналог нашого прислів"я: "Сплив, як гімно в ополонці...".)
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20.03.2025 00:01 Ответить
Де санітари, у вас пацієнт втік
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19.03.2025 11:42 Ответить
Нові друзі Трампа
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19.03.2025 11:43 Ответить
Look who's talking!
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19.03.2025 11:45 Ответить
Огненная речь Ларсона против Маска и Трампа: Где Илон Маск? Почему он не соблюдает закон?
https://youtu.be/xO9aPfZlvAE?si=LP9Ix1iQZSlS4X53
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19.03.2025 11:46 Ответить
А чьо такоє? Мало послала? 🤔 Треба, щоб послала, як пуцин? Тоді і країна буде хароша, і стосунки тісні. 😊
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19.03.2025 11:46 Ответить
Нарцис, ідіот, сцикун, як американці могли вибрати таке дно, дніще
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19.03.2025 11:47 Ответить
Нарцис, ідіот, сцикун, наркоман, як українці могли вибрати таке дно, дніще
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19.03.2025 13:26 Ответить
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19.03.2025 20:51 Ответить
Американці, ну шо ви, ******, наробили? Своїми ж руками...
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19.03.2025 11:47 Ответить
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19.03.2025 12:19 Ответить
Так хуже ж нєбудєт 🤮🤮🤮🤮
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19.03.2025 13:22 Ответить
Бо Канада відповіла дзеркально))).
Та Трампа і Товстунчик опускав. Трамп напросився на особисту зустріч. Навіть для пози серйозних намірів притягнув під КНДР авіаносну групу. І що? Зустрілись, поговорили. Трамп пафосно розказав про порозуміння, а Ин просто взяв, і зашпулив ракетою в Японське море. І нічого. Втерся Трамп, і зробив вигляд, що нічого не сталось. Поплентався додому, і авіаносець з ядерною зброєю поплив назад.
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19.03.2025 11:49 Ответить
ЛОЛ, пусть вспомнит кто им управляет и кому он национальные интересы предает гнида рыжая. Вот это по настоящему мерзкая страна и народ.
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19.03.2025 11:59 Ответить
Ну Джастин Тимбергей и правда был идиотом.
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19.03.2025 12:01 Ответить
"вони ніколи не говорили правду" - інша справа дружбан путін, чудовий чесний правдолюб!
Нє, він таки йо..утий, прости Господи. Біда...
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19.03.2025 12:02 Ответить
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19.03.2025 12:04 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=54340 Посланник мира (Часть 2)

Ну а по большому счету, ситуация вырисовывается следующим образом. В плане силовых мероприятий, в последнее время Трумп активно и публично наехал на Иран и был послан. Он же влез в переговоры с Хамас о заложниках, обещая быстро освободить хотя бы 5 из них, имеющих двойное гражданство Израиля и США, но был послан. Пару дней назад начались показательные обстрелы хуситов, сопровождающиеся соответствующими ультиматумами и ожидаемо был послан. И вот - переговоры с путиным.

Тут мы просто напомним схему этих переговоров. Трумп, как очень крутой переговорщик, решил показать свое глобальное влияние и умение разрешать серьезные проблемы, что называется - в один ход. Демонстрация силы, напора и ума, могла быть осуществлена лишь одним образом. Сам Трумп генерирует формат окончания войны и принуждает к согласию обе стороны. Тут мы уже отбрасываем понятия агрессор и жертва, поскольку для Трумпа они не имеют ровно никакого значения. Но даже если так, то он должен действовать в ключе «или делаете, как я говорю, или…»

Из Штатов летело множество бодрых заявлений о том, что если прутин станет крутить кормой, то США раздавят россию такими санкциями, которые тем даже не снились. А далее, фантазии фан-группы Трумпа простирались в дальнейшее пространство уже в зависимости от степени буйства фантазии конкретного пациента. Но уже было видно, что они генерируют вот эти свои фантазмы просто потому, что это был последний шанс показать, что проголосовали они за что-то стоящее. И вот уже очевидно, что прутин встал в очередь за хуситами и тоже послал деда Донни в том же направлении, в котором его регулярно посылают буквально все.

В данном случае, выражение «посланец мира», приобретает несколько иной смысл, поскольку самого лучшего президента всех времен, посылают по всему миру, от хуситов до Китая. И парад этих посланий выходит далеко за рамки переговоров с путиным. Так, стало известно о том, что Германия приостановила свой контракт на закупку американских самолетов F-35 и тем самым, выходит из многомиллиардной сделки. Тоже самое сделала и Канада, которая имела контракт почти на 90 таких самолетов. И это при том, что ведущие страны мира, прямо сейчас резко увеличивают свои расходы на перевооружение, но уже запускают процесс перехода на платформы, произведенные не в США, а в других странах. Что касается самолетов, то скорее всего контракты уйдут французским и шведским производителям.

И судя по всему, процесс отказа от американских товаров, только набирает обороты. Вчера мне подробно рассказывали о том, как люди себя ведут в супермаркетах канадского Ванкувера. Буквально все высматривают на товарах маркировку страны производителя, чего раньше не было в принципе. Всем понятно, чем это вызвано и потому покупатели подсказывают друг другу, где канадский товар, а где https://x.com/Taralejblog/status/1899483680524898536 мексиканский и куда не стоит вообще подходить, поскольку там товар из США. Мне обещали прислать фото или видео этого процесса и если не забудут и пришлют, мы вернемся именно к этой теме.

То есть ответные тарифы уже полетели от правительств различных стран, которые формально считаются союзниками США, но риторика Донни зацепила простых людей и сверх тех пошлин, которые уже ввело их правительство, люди самостоятельно исключают из перечня покупок все американское. Таким образом, великого переговорщика и реформатора, посылают в Канаде и ЕС, а теперь свое послание разворачивает еще и Китай. А судя по глубине процесса, остановить этого не получится даже если Трумп станет коленями на гручку, в своем овальном кабинете, а рядом - поставит Муска и остальную публику, которая делала хамские заявления эти почти два месяца, ситуация назад не откатится. По крайней мере быстро это уже точно не произойдет и полного отката уже не будет просто в любой, обозримой перспективе.
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19.03.2025 12:08 Ответить
Посіяв вітер, отримаєш бурю , та ще й клікуху типа ху-ло , аж до кінця свого життя
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19.03.2025 13:54 Ответить
цвяхи виймуть, а дірки назавжди залишаться...
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19.03.2025 23:52 Ответить
"Велике будівництво" по-американськи...
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19.03.2025 12:05 Ответить
Старий маразматик, любитель диктаторів....
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19.03.2025 12:05 Ответить
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19.03.2025 12:10 Ответить
"На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти".
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19.03.2025 12:13 Ответить
- ти мерзенна жінка, виходь за мене заміж!
- тю, за що ж ти мене з носака в рило б'єш?
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19.03.2025 12:26 Ответить
Трамп у свойому амплуа. Трамп же ніколи не бреше))
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19.03.2025 12:28 Ответить
якесь таке й путлер каже про Україну, так що Канада готуйся до анексії, путлер схвалив
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19.03.2025 12:35 Ответить
Одна з наймерзенніших країн в світі - це росія. Канада одна з найкращих країн!!!
Щось мені здається, що Трамп не відбуде свій президентський термін, його відправлять через імпічмент раніше.
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19.03.2025 12:41 Ответить
...або ж крипир микне дідугана.
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20.03.2025 01:00 Ответить
Я маю надію, амерська армія і Пентагон ще при своєму розумі.
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19.03.2025 12:56 Ответить
Все, що каже Трамп - мерзенна брехня та недолугий хейт друзів та союзників Америки. Нарцис, дурень, ворог демократії, маразматик - це неповний перелік характеристик рудого блазня.
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19.03.2025 12:56 Ответить
Проект Буратіна повторився!! В глобально небезпечному масштабі 🤮🤮😭😭😭😭🤷🤷🤷🤷😡
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19.03.2025 13:17 Ответить
Повітряно-краплинна інфекція?
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19.03.2025 20:55 Ответить
Для Трампа всі крани "наймерзенніші" окрім Росії.
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19.03.2025 13:01 Ответить
Чому ж усі... Є ще очолювана Бойовим Хамстером Північна Корея. Є ще Іран. Є ще якісь державні утворення в Центральній Африці...
...Багато всякої дичини ще є на світі.
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19.03.2025 21:39 Ответить
Це вже дно, чи ще є куди спускатися?
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19.03.2025 13:08 Ответить
Це тільки початок!
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19.03.2025 14:33 Ответить
Канадійські трампізди, як вам такоє?
Трампон, він всю свою ненависть вам виблює, як ви вибльовували тут на нас свою ненависть, хворі істоти разом зі своїм бохом.
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19.03.2025 13:14 Ответить
Та кудись "Ведана" пришелепкувата, пропала... Давно не бачу...
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19.03.2025 23:38 Ответить
Не так давно "відсвічувала". Яскраво, та недовго: на "цвинтарі акаунтів" появилась нова "могилка".
...А в "реалі", скорше за все, її відловили дохторі-мозкоправи. Як варіант - "дістала" сусідів своїми вибриками, от вони мозкоправів і покликали.
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20.03.2025 00:57 Ответить
Ну ладно, українці + вкраїнчики.... сторіччя відсутності Державності + етноцид ф лінгвоцид від імперії-Опди зробили злу справу....
Але куди дивились американські???? Вибрати ділдо дідо якому треба таблетки пити тричі на день а не керувати складною системою Наддержави!!
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19.03.2025 13:16 Ответить
Ну, одразу треба зробити застереження : ЯКЩО ЦЕ ПРАВДА. Бо часто журналісти перекручують, виривають з контексту, погано дають переклад . . . Тобто бажано слухати особисто, повністю і в оригіналі, а тоді робити висновки.
Але часу на інтерв'ю Трампа немає, тому скажу так : ЯКЩО ЦЕ ТАКИ ПРАВДА, ТО :
Президент країни говорить про найближчого сусіда, найбільшого торговельного партнера, але найголовніше СОЮЗНИКА по НАТО, що треба їх анексувати, а сама країна "наймерзенніша" . . . І це президент США !!! Я би не був здивований почути подібну жуть від путіна чи Кім Чен Ина, але від США . . . То зброю союзникам відключають, то захопити хочуть, то зраджують, то в скандали вступають (торгові війни), стріляючи і собі в ногу . . .

Як казала та бабулька в інтернет-мемчику "Боже, яке воно кончене !"

America may not be trusted any more . . .
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19.03.2025 13:42 Ответить
Завжди вважав Сполучені Штати форпостом демократії, світовим лідером вільного світу. Але як можна за такий короткий період часу так опустити країну. Це мабуть головний виклик США за весь час їх існування.
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24.03.2025 21:57 Ответить
О, вже країна а не 51й штат. Прислухався таки до Карні що обіцяв не спілкуватися з Трампом поки той щось про штат теревенить.
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19.03.2025 13:42 Ответить
Їб*нько...
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19.03.2025 13:53 Ответить
А ти наймерзейніший през., США про якого я знаю!!! Ідіот!!!
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19.03.2025 15:24 Ответить

Дідові знову тре' дохторів міняти. Щоб вони призначили йому новий курс лікування з новими пігулками та заштриками. Схоже лише в такий спосіб - методом проб і помилок - можна винайти якусь адекватну терапію для неадекватного діда. Ну або спровадити його нахій до лихих парфумів.
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19.03.2025 21:43 Ответить
ну наймерзенніша - то косяк перекладу. Насправді там інше значення, але все одно грубе і недипломатичне
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19.03.2025 23:54 Ответить
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20.03.2025 19:42 Ответить
Інтерьєр бельгійского туалета ...
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20.03.2025 19:43 Ответить
От не має у трампа такої фантазії як у путіна. Міг би сказати що хоче захистити англомовних у Канаді: і пацифічно і патриотично.
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24.03.2025 21:41 Ответить
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