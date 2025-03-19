Трамп о Канаде: "Одна из самых мерзких стран, с которыми я имел дело"
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада якобы является "самой мерзкой" из стран, с которыми он имел дело.
Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он снова повторил свои утверждения о том, что Канада "должна стать 51-м штатом", а также раскритиковал страну как торгового партнера.
"Они взимают огромные тарифы. Когда я ездил по разным местам в Айове, в Небраске, они всегда жаловались на Канаду, как их обдирают...У нас очень большой дефицит с Канадой", - убеждает Трамп.
Он также указал, что "имел дело со многими странами", и Канада - "одна из самых мерзких, с которыми я имел дело".
В частности, Трамп раскритиковал представителей бывшего премьера Канады Джастина Трюдо, назвав их "мерзкими", и заявив, что "они никогда не говорили правду".
При этом американский президент добавил, что ему легче иметь дело с представителями Либеральной партии Канады, а не с консерваторами.
Как известно, 14 марта в Канаде вступил в должность нового премьер-министра новый лидер Либеральной партии Марк Карни. Это произошло в разгар торговой войны с США.
Также Цензор.НЕТ информировал, что новый премьер Канады Карни отправился в Европу, а не в США, потому что отношения с Трампом обострились.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Фу, яка вона мерзенна, давайте візьмемо її до нас додому!"
Який середній мериканець знає, що таке "качина типізація"?
Цей брудний Тампон зробить Америку не великою імперією а світовим ізгоєм і Сі разом з ****** витруть ноги об прапор США а Тампон буде халдеєм у них,таку нього місія як у агента фсб як агента Краснова-козиря.
Трамп не бреше, він просто не пам'ятає, що каже...
Гениальность, как и дебилизм, не имеют границ!
Слідуюча ... Гренландія - мерзенна
Вподобавсь дуже їй привітненький куток -
І гарно погулять, і любо подивиться,
То тим, то сим там можна поживиться.
Глядить -
На тичках виноград висить,
Густесенько, аж тички нахиляє.
«От,- дума,- снідання смачне;
Усяка ягідка неначе привітає,
Неначе каже: їж мене».
Та от біда яка: відкіль вона не гляне,
Де не зопнеться - не достане;
Облизує роток -
Хоч би десяток ягідок.
- Бач,- каже,- люди як хитрують,
Неначе носом чують…-
А на вершечку поравсь Горобець:
Усюди він, проворний молодець,
Примазаться уміє на дурничку,-
На те вже вдавсь.
Побачив він Лисичку
І зараз обізвавсь:
- Здоровенька була, Лисичко!
Поласуй з нами, молодичко!
А виноград же то який!
У вашому гаю не виросте такий!..-
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я…- Ні,- каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.
Так завидющий чоловік
На брехні верне свій язик;
Чого не втне чи не достане -
Усе погане.
І тут раптом приходить Трамп і заявляє, що Канада це наймерзеніша країна для США і взагалі треба знищити державність Канади та перетворити її на 51 штат США.
Трамп такий же хворий на голову як і пуйло.
Два дауна знайшли один одного. І тому порозумілися.
Трамп і пуйло.
Краєм вуха в якійсь науково-популярній програмі я чув, що існує проект, котрий передбачає підрив кількох потужних ядерних бомб у різних місцях Марса і, до всього решти, на значній глибині. За рахунок цього автори проекту збираються привести в рух тектонічні плити Марса, щоб у планети згодом появилось суцільне магнітне поле (наразі ж магнітне поле Марсу є фрагментарним і вкрай слабким). Поява стійкого істотного магнітного поля спростить подальше тераформування цієї планети.
Приходить якось Пєтька, весь побитий, у дивізію. Його питають:
- Петька! Что случилось?
- Да Чапаю ухи захотелось... Послал меня за червями, на рыбалку... Я копал, копал - ничего нету... Пришёл, и говорю Чапаю: "Нету червей!..." А он мне говорит: "Сказал мне Фурманов - если в землю электропровод воткнуть, то черви сами вылезут... Пошли! Пришли мы к "высоковольтке". Накинули провода на электролинию, и стали ждать...
- И что? Вылезли черви?
- Ага! Щас! Из-под земли вылезли шахтёры! И таких ******** нам навешали!
Не думаю, що з-під землі вилізуть марсіани - але "дров наламать" можна великих...
Приклади вже є: "Об'єкт «Кліваж» - підземний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85 ядерний вибух у мирних цілях на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Української РСР, здійснений https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 16 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 року на шахті «Юний комунар» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC «Юнком»).Мета проведення вибуху - зниження напруги в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2 гірничому масиві, що мало підвищити безпеку відпрацювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82 вугільних пластів.Експеримент «Кліваж» завершився успішно. В результаті ядерного вибуху утворилася порожнина радіусом 5-6 м, навколо якої сформувалася зона зім'яття (зминання) і дроблення радіусом 20-25 м. Рівень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C радіоактивності у гірничих виробках і шахтних водах за період спостережень 1979-2000 років перебував на фоновому рівні. Після здійснення вибуху відзначено зниження частоти викидів вугілля та породи. У період 1980-1985 років на горизонті 826 м, розташованому на 77 м вище рівня зарядної камери, відпрацьовано вугільні пласти «Мазур» та «Дев'ятка». Після вибуху вугілля в шахті добували ще протягом 23 років, про можливі радіаційні впливи на робітників та навколишнє середовище - мало хто згадував."
А зараз ту шахту заливають підземні води - бо кацапи відключили насоси, що їх відкачували. Рано-чи пізно, але вони вийдуть на поверхню... Разом з радіацією...
Це Ви розумієте. Це розумію я. Це розуміють люди, котрі у школі та вузі вчилися, а не штани протирали. А от щоб таку дичину творити, багато клепки не треба. Достатньо бути дурником з ініціативою і хорошими зв'язками "нагорі".
Мабуть, те саме стосується і "яйцеголових", котрі надумали "утворити марсіанське магнітне поле". Або ж "яйцеголові" тут і ні до чого, бо то журналюги дунули якоїсь дурі для натхнення.
Всяко буває...
"Всього у світі з 1945 року і до сьогодні було здійснено понад 2 тис. випробувань ядерної та термоядерної зброї. На території України у сімдесятих роках минулого століття ядерні випробування здійснювались двічі: поблизу села Хрестище (Харківська обл.) та на шахті неподалік Єнакієвого (Донецька обл.)". Тепер ще й на Марс...
Колись прочитав цікаву сентенцію, стосовно "інфантила": це коли іде підліток по алеї парку. На лавочці сидить компанія підлітків, про щось розмовляють і сміються. Про що мова ведеться, він не чує - але впевнений, що це його обговорюють і над ним насміхаються...
Казав мені один чоловік, що побував на Гаваях та спілкувався у середовищі серфінгістів, що у тих ходить вислів: "Дехто вважає, що вони "осідлали хвилю"... А насправді їх туди винесло...". (Це приблизний аналог нашого прислів"я: "Сплив, як гімно в ополонці...".)
https://youtu.be/xO9aPfZlvAE?si=LP9Ix1iQZSlS4X53
Та Трампа і Товстунчик опускав. Трамп напросився на особисту зустріч. Навіть для пози серйозних намірів притягнув під КНДР авіаносну групу. І що? Зустрілись, поговорили. Трамп пафосно розказав про порозуміння, а Ин просто взяв, і зашпулив ракетою в Японське море. І нічого. Втерся Трамп, і зробив вигляд, що нічого не сталось. Поплентався додому, і авіаносець з ядерною зброєю поплив назад.
Нє, він таки йо..утий, прости Господи. Біда...
Ну а по большому счету, ситуация вырисовывается следующим образом. В плане силовых мероприятий, в последнее время Трумп активно и публично наехал на Иран и был послан. Он же влез в переговоры с Хамас о заложниках, обещая быстро освободить хотя бы 5 из них, имеющих двойное гражданство Израиля и США, но был послан. Пару дней назад начались показательные обстрелы хуситов, сопровождающиеся соответствующими ультиматумами и ожидаемо был послан. И вот - переговоры с путиным.
Тут мы просто напомним схему этих переговоров. Трумп, как очень крутой переговорщик, решил показать свое глобальное влияние и умение разрешать серьезные проблемы, что называется - в один ход. Демонстрация силы, напора и ума, могла быть осуществлена лишь одним образом. Сам Трумп генерирует формат окончания войны и принуждает к согласию обе стороны. Тут мы уже отбрасываем понятия агрессор и жертва, поскольку для Трумпа они не имеют ровно никакого значения. Но даже если так, то он должен действовать в ключе «или делаете, как я говорю, или…»
Из Штатов летело множество бодрых заявлений о том, что если прутин станет крутить кормой, то США раздавят россию такими санкциями, которые тем даже не снились. А далее, фантазии фан-группы Трумпа простирались в дальнейшее пространство уже в зависимости от степени буйства фантазии конкретного пациента. Но уже было видно, что они генерируют вот эти свои фантазмы просто потому, что это был последний шанс показать, что проголосовали они за что-то стоящее. И вот уже очевидно, что прутин встал в очередь за хуситами и тоже послал деда Донни в том же направлении, в котором его регулярно посылают буквально все.
В данном случае, выражение «посланец мира», приобретает несколько иной смысл, поскольку самого лучшего президента всех времен, посылают по всему миру, от хуситов до Китая. И парад этих посланий выходит далеко за рамки переговоров с путиным. Так, стало известно о том, что Германия приостановила свой контракт на закупку американских самолетов F-35 и тем самым, выходит из многомиллиардной сделки. Тоже самое сделала и Канада, которая имела контракт почти на 90 таких самолетов. И это при том, что ведущие страны мира, прямо сейчас резко увеличивают свои расходы на перевооружение, но уже запускают процесс перехода на платформы, произведенные не в США, а в других странах. Что касается самолетов, то скорее всего контракты уйдут французским и шведским производителям.
И судя по всему, процесс отказа от американских товаров, только набирает обороты. Вчера мне подробно рассказывали о том, как люди себя ведут в супермаркетах канадского Ванкувера. Буквально все высматривают на товарах маркировку страны производителя, чего раньше не было в принципе. Всем понятно, чем это вызвано и потому покупатели подсказывают друг другу, где канадский товар, а где https://x.com/Taralejblog/status/1899483680524898536 мексиканский и куда не стоит вообще подходить, поскольку там товар из США. Мне обещали прислать фото или видео этого процесса и если не забудут и пришлют, мы вернемся именно к этой теме.
То есть ответные тарифы уже полетели от правительств различных стран, которые формально считаются союзниками США, но риторика Донни зацепила простых людей и сверх тех пошлин, которые уже ввело их правительство, люди самостоятельно исключают из перечня покупок все американское. Таким образом, великого переговорщика и реформатора, посылают в Канаде и ЕС, а теперь свое послание разворачивает еще и Китай. А судя по глубине процесса, остановить этого не получится даже если Трумп станет коленями на гручку, в своем овальном кабинете, а рядом - поставит Муска и остальную публику, которая делала хамские заявления эти почти два месяца, ситуация назад не откатится. По крайней мере быстро это уже точно не произойдет и полного отката уже не будет просто в любой, обозримой перспективе.
- тю, за що ж ти мене з носака в рило б'єш?
Щось мені здається, що Трамп не відбуде свій президентський термін, його відправлять через імпічмент раніше.
...Багато всякої дичини ще є на світі.
Трампон, він всю свою ненависть вам виблює, як ви вибльовували тут на нас свою ненависть, хворі істоти разом зі своїм бохом.
...А в "реалі", скорше за все, її відловили дохторі-мозкоправи. Як варіант - "дістала" сусідів своїми вибриками, от вони мозкоправів і покликали.
Але куди дивились американські???? Вибрати
ділдодідо якому треба таблетки пити тричі на день а не керувати складною системою Наддержави!!
Але часу на інтерв'ю Трампа немає, тому скажу так : ЯКЩО ЦЕ ТАКИ ПРАВДА, ТО :
Президент країни говорить про найближчого сусіда, найбільшого торговельного партнера, але найголовніше СОЮЗНИКА по НАТО, що треба їх анексувати, а сама країна "наймерзенніша" . . . І це президент США !!! Я би не був здивований почути подібну жуть від путіна чи Кім Чен Ина, але від США . . . То зброю союзникам відключають, то захопити хочуть, то зраджують, то в скандали вступають (торгові війни), стріляючи і собі в ногу . . .
Як казала та бабулька в інтернет-мемчику "Боже, яке воно кончене !"
America may not be trusted any more . . .
Дідові знову тре' дохторів міняти. Щоб вони призначили йому новий курс лікування з новими пігулками та заштриками. Схоже лише в такий спосіб - методом проб і помилок - можна винайти якусь адекватну терапію для неадекватного діда. Ну або спровадити його нахій до лихих парфумів.