Трамп о Канаде: "Одна из самых мерзких стран, с которыми я имел дело"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада якобы является "самой мерзкой" из стран, с которыми он имел дело.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он снова повторил свои утверждения о том, что Канада "должна стать 51-м штатом", а также раскритиковал страну как торгового партнера.

"Они взимают огромные тарифы. Когда я ездил по разным местам в Айове, в Небраске, они всегда жаловались на Канаду, как их обдирают...У нас очень большой дефицит с Канадой", - убеждает Трамп.

Он также указал, что "имел дело со многими странами", и Канада - "одна из самых мерзких, с которыми я имел дело".

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В частности, Трамп раскритиковал представителей бывшего премьера Канады Джастина Трюдо, назвав их "мерзкими", и заявив, что "они никогда не говорили правду".

При этом американский президент добавил, что ему легче иметь дело с представителями Либеральной партии Канады, а не с консерваторами.

Как известно, 14 марта в Канаде вступил в должность нового премьер-министра новый лидер Либеральной партии Марк Карни. Это произошло в разгар торговой войны с США.

Также Цензор.НЕТ информировал, что новый премьер Канады Карни отправился в Европу, а не в США, потому что отношения с Трампом обострились.