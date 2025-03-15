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Новости Новый премьер Канады Карни Отношения США и Канады
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Канада никогда и ни за что не будет частью США, мы фундаментально разные,- новый премьер Карни

Карни отверг присоединение Канады к США

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна никогда и ни при каких условиях не присоединится к США.

Об этом он сказал во время первой пресс-конференции после вступления в должность, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы никогда и ни за что ни в каком виде или форме не будем частью США. Америка - это не Канада... Мы фундаментально разные страны",- заявил глава канадского правительства.

Он также раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Канаде якобы выгодно войти в состав США "по экономическим убеждениям".

"Это безумие. Его позиция - безумная. Это все", - заявил политик.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о желании присоединить Канаду к США.

Читайте также: Марк Карни принял присягу и официально стал премьер-министром Канады

Автор: 

Канада (2074) США (26439) карни марк (15)


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Топ комментарии
+11
Для України дуже важливо, що пост міністра транспорту обійняла послідовний друг України Христина Фріланд.
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15.03.2025 00:02
+7
Величезна більшість американців теж не бажають бачити Канаду в союзі, хоч і з відмінних причин.
Обісрався Трамп з Канадою.
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15.03.2025 00:04
+7
А не бажаєте ***** віддати якусь територію? А то тут Трамп дуже бажає, щоб усі його дружбану ***** щось віддали. Наприклад, США будуть Аляску віддавати.
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15.03.2025 00:07
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Правила форума Совет форумчан
Для України дуже важливо, що пост міністра транспорту обійняла послідовний друг України Христина Фріланд.
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15.03.2025 00:02 Ответить
Канада на 80% залежить в торгівлі від США. Христину Фріланд поставили на побудову канадського нафтопроводу із Заходу (Альберта) на Схід (Квебек).
Франкомовний Квебек є найбільшим в Канаді отримувачем дотацій.
В той же час забороняє нафтопровід із Заходу (грязний бізнес) і купує нафту у саудитів.
Так що кума Фріланд буде тепер воювати не з Трампом, а з Квебеком.
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15.03.2025 00:24 Ответить
Христина Фріланд очолить Міністерство транспорту і внутрішньої торгівлі.
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15.03.2025 00:28 Ответить
чия кума?
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15.03.2025 00:31 Ответить
Карні
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15.03.2025 00:33 Ответить
докази? і чим це погано? он в Омериці у Вітька син став донькою; сам він під солями. А тут кума... тьху та й годі
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15.03.2025 00:36 Ответить
чому погано? навпаки. бо що доброго, коли в тебе нафти хоч залийся і замість того, щоб споживати свою нафту, то дебілоїди купують її в саудитів.. хто з притомних так робить?
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15.03.2025 03:35 Ответить
Величезна більшість американців теж не бажають бачити Канаду в союзі, хоч і з відмінних причин.
Обісрався Трамп з Канадою.
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15.03.2025 00:04 Ответить
Це просто якийсь дурдом.
А зараз Канада з США, що не в союзі?
При зміні вивіски з "Канада" на "51 штат" АБСОЛЮТНО нічого не зміниться - окрім галочки що трампон поміняв цю вивіску.
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15.03.2025 00:44 Ответить
Звичайно не в союзі бо союз тут специфічний термін з преамбули до Конституції.
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
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15.03.2025 04:59 Ответить
так вони зараз проголосують за демократів
треба щоб дозріла куркульська частина канадців
і тоді проголосують за об'єднання
але не зараз
дайте нашим північним браттям ще декілька років щоб зрозуміти що канадійський шлях полягає не з британцями а з американцями
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15.03.2025 07:11 Ответить
А не бажаєте ***** віддати якусь територію? А то тут Трамп дуже бажає, щоб усі його дружбану ***** щось віддали. Наприклад, США будуть Аляску віддавати.
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15.03.2025 00:07 Ответить
Тобі, Карні, кізда!
Трумп надвеличніший, а ти - не *****, щоб трумп тебе дослухався!
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15.03.2025 00:07 Ответить
Ближче до виборів, ліберали і консерватори будуть боротися за голоси української діаспори (перепаде щось і Україні).
Якби канадці проголосували сьогодні, останні опитування показують, що це був би варіант США.

https://i.cbc.ca/1.7483861.1741968097!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/16x9_1180/polls-march-14.jpg?im=Resize%3D1180
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15.03.2025 00:08 Ответить
чиї малюнки?
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15.03.2025 00:33 Ответить
Конфедерати теж так говорили.
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15.03.2025 00:10 Ответить
Якщо Трампу потрібен 51-й штат, хай запросить Україну, думаю українці будуть не проти...
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15.03.2025 00:11 Ответить
Не за часів make america weak again
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15.03.2025 00:14 Ответить
Проти
ми не ідіоти бути членом країни де вибирають 2го гітлера. У нас на кордоні вже один є.
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15.03.2025 00:25 Ответить
думаю за Тампона з Мискою будуть проти
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15.03.2025 00:35 Ответить
Трампу треба було не гавкати а почекати пару років і Трюдо б закінчив свою справу з руйнуванням економіки- самі б попросились до США. Ітак багато хто там заробив свої статки як українці у Польщах
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15.03.2025 02:49 Ответить
Так як США зараз руйнують економіку ніхто не руйнує
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17.03.2025 10:25 Ответить
ну, навіть якщо подивитися художні фільми, то дійсно різні

он netflix не схотів знімати продовження канадського "Anne with an E", і замість того показує типові попкорні безсенсові та бездушні серіали, зняті в США

таке враження, що культура в США закінчилася в 1960-х роках - тодішні американські фільми ще можна дивитися, ну можна послухати американський класичний рок 1970-х, а після того суцільна "манєчка вєлічія" за рідким вийнятком типу The Shawshank Redemption, Shot Caller, The Passion of the Christ ...
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15.03.2025 00:12 Ответить
до речі раша також з цього починала. Патріотичні фільми, паради, пісні і весь цей угар. Сша добре вчаться
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15.03.2025 00:26 Ответить
в США поки що нема таких "патріотичних" фільмів як в раші
на парадах теж ракети і танки не тягають, як в раші
замість начальної військової підготовки - американський футбол, але вже фалангами ніхто давно не воює
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15.03.2025 00:35 Ответить
В Канаді Бандерівців на багато більше ніж в Україні. Та й американці зараз проти рудої мавпи.
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15.03.2025 00:31 Ответить
Я б так не зарікався. Правда, в нас було "єдіній народ" і нічого не мішало ***** розпочати війну...
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15.03.2025 06:30 Ответить
CBC

Канада активно розглядає потенційні альтернативи виготовленому в США винищувачу-невидимці F-35 і проведе переговори з конкуруючими виробниками літаків, заявив міністр оборони Білл Блер пізно ввечері в п'ятницю, всього через кілька годин після того, як його знову призначили на посаду в рамках нового кабінету прем'єр-міністра Марка Карні.
Після багатьох років зволікань ліберальний уряд у червні 2023 року підписав контракт із американським оборонним гігантом Lockheed Martin на закупівлю 88 винищувачів F-35.
Серед канадців спостерігається значна підтримка відмови від покупки за 19 мільярдів доларів і пошуку інших літаків, крім тих, що виробляються і обслуговуються в Сполучених Штатах.
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15.03.2025 06:53 Ответить
Німеччина може розірвати угоду про купівлю 35 винищувачів F-35A, якщо Сполучені Штати вирішать включити в літак дистанційний "вимикач".

Німецькі ЗМІ та експерти ставлять під сумнів доцільність вибору винищувачів F-35, оскільки очікується, що ці літаки стануть основою бойової авіації країни в найближчі роки.
Висловлюються занепокоєння з приводу відносин з американською адміністрацією і ставляться питання про те, чи зможуть США дистанційно знерухомити ці літаки під час кризи.
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15.03.2025 07:17 Ответить
А украинская делегация что-то нарезает на картах, как Волц говорит. Делов-то. Суджу-то мы сдали, козырей внезапно нет.
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15.03.2025 08:11 Ответить
Нужно рыжему пердуну сделать предложение, пусть он быдлостан присоединит к себе, они его быстро кончат, сожрут с потрохами.
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15.03.2025 08:50 Ответить
трамп подібними вкидами територіальних зазіхань свідомо розхитує світ. Це частина технології впливу. Доя чого?
Побачим. Поки що не видно якоїсь вигоди для США але кремлівським душогубам це вигідно
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15.03.2025 11:34 Ответить
 
 