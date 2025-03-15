Канада никогда и ни за что не будет частью США, мы фундаментально разные,- новый премьер Карни
Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна никогда и ни при каких условиях не присоединится к США.
Об этом он сказал во время первой пресс-конференции после вступления в должность, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы никогда и ни за что ни в каком виде или форме не будем частью США. Америка - это не Канада... Мы фундаментально разные страны",- заявил глава канадского правительства.
Он также раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Канаде якобы выгодно войти в состав США "по экономическим убеждениям".
"Это безумие. Его позиция - безумная. Это все", - заявил политик.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о желании присоединить Канаду к США.
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Франкомовний Квебек є найбільшим в Канаді отримувачем дотацій.
В той же час забороняє нафтопровід із Заходу (грязний бізнес) і купує нафту у саудитів.
Так що кума Фріланд буде тепер воювати не з Трампом, а з Квебеком.
Обісрався Трамп з Канадою.
А зараз Канада з США, що не в союзі?
При зміні вивіски з "Канада" на "51 штат" АБСОЛЮТНО нічого не зміниться - окрім галочки що трампон поміняв цю вивіску.
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
треба щоб дозріла куркульська частина канадців
і тоді проголосують за об'єднання
але не зараз
дайте нашим північним браттям ще декілька років щоб зрозуміти що канадійський шлях полягає не з британцями а з американцями
Трумп надвеличніший, а ти - не *****, щоб трумп тебе дослухався!
Якби канадці проголосували сьогодні, останні опитування показують, що це був би варіант США.
https://i.cbc.ca/1.7483861.1741968097!/fileImage/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/16x9_1180/polls-march-14.jpg?im=Resize%3D1180
ми не ідіоти бути членом країни де вибирають 2го гітлера. У нас на кордоні вже один є.
он netflix не схотів знімати продовження канадського "Anne with an E", і замість того показує типові попкорні безсенсові та бездушні серіали, зняті в США
таке враження, що культура в США закінчилася в 1960-х роках - тодішні американські фільми ще можна дивитися, ну можна послухати американський класичний рок 1970-х, а після того суцільна "манєчка вєлічія" за рідким вийнятком типу The Shawshank Redemption, Shot Caller, The Passion of the Christ ...
на парадах теж ракети і танки не тягають, як в раші
замість начальної військової підготовки - американський футбол, але вже фалангами ніхто давно не воює
Канада активно розглядає потенційні альтернативи виготовленому в США винищувачу-невидимці F-35 і проведе переговори з конкуруючими виробниками літаків, заявив міністр оборони Білл Блер пізно ввечері в п'ятницю, всього через кілька годин після того, як його знову призначили на посаду в рамках нового кабінету прем'єр-міністра Марка Карні.
Після багатьох років зволікань ліберальний уряд у червні 2023 року підписав контракт із американським оборонним гігантом Lockheed Martin на закупівлю 88 винищувачів F-35.
Серед канадців спостерігається значна підтримка відмови від покупки за 19 мільярдів доларів і пошуку інших літаків, крім тих, що виробляються і обслуговуються в Сполучених Штатах.
Німецькі ЗМІ та експерти ставлять під сумнів доцільність вибору винищувачів F-35, оскільки очікується, що ці літаки стануть основою бойової авіації країни в найближчі роки.
Висловлюються занепокоєння з приводу відносин з американською адміністрацією і ставляться питання про те, чи зможуть США дистанційно знерухомити ці літаки під час кризи.
Побачим. Поки що не видно якоїсь вигоди для США але кремлівським душогубам це вигідно