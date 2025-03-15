Канада никогда и ни за что не будет частью США, мы фундаментально разные,- новый премьер Карни

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна никогда и ни при каких условиях не присоединится к США.

Об этом он сказал во время первой пресс-конференции после вступления в должность, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы никогда и ни за что ни в каком виде или форме не будем частью США. Америка - это не Канада... Мы фундаментально разные страны",- заявил глава канадского правительства.

Он также раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Канаде якобы выгодно войти в состав США "по экономическим убеждениям".

"Это безумие. Его позиция - безумная. Это все", - заявил политик.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о желании присоединить Канаду к США.

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