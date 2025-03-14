Марк Карни принял присягу и официально стал премьер-министром Канады
В пятницу, 14 марта, новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни принял присягу и официально стал премьер-министром страны. Он заменил на этом посту Джастина Трюдо, который ушел в отставку.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Карни принял присягу в присутствии генерал-губернатора Мэри Саймон, личного представителя короля Чарльза, который является главой Канады.
Вместе с Карни присягу приняли и 23 члена его правительства, что на треть меньше, чем было в последнем правительстве Трюдо.
Свои должности сохранили руководители многих министерств, в том числе иностранных дел и обороны.
Reuters отмечает, что Карни стал первым в истории канадским премьер-министром без политического опыта или опыта работы в правительстве - до этого он работал в Центробанке Канады и Великобритании.
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Подивимось, які у нього будуть організаторські здібності.
В любому випадку - бажаємо успіхів Канаді!
Якби канадці проголосували сьогодні, останні опитування показують, що це було б жеребкуванням щодо того, яка партія переможе.