Марк Карни принял присягу и официально стал премьер-министром Канады

В пятницу, 14 марта, новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни принял присягу и официально стал премьер-министром страны. Он заменил на этом посту Джастина Трюдо, который ушел в отставку.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Карни принял присягу в присутствии генерал-губернатора Мэри Саймон, личного представителя короля Чарльза, который является главой Канады.

Вместе с Карни присягу приняли и 23 члена его правительства, что на треть меньше, чем было в последнем правительстве Трюдо.

Свои должности сохранили руководители многих министерств, в том числе иностранных дел и обороны.

Reuters отмечает, что Карни стал первым в истории канадским премьер-министром без политического опыта или опыта работы в правительстве - до этого он работал в Центробанке Канады и Великобритании.

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