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Новости Новый премьер Канады Карни
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Марк Карни принял присягу и официально стал премьер-министром Канады

Карни возглавил правительство Канады

В пятницу, 14 марта, новый лидер Либеральной партии Канады Марк Карни принял присягу и официально стал премьер-министром страны. Он заменил на этом посту Джастина Трюдо, который ушел в отставку.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Карни принял присягу в присутствии генерал-губернатора Мэри Саймон, личного представителя короля Чарльза, который является главой Канады.

Вместе с Карни присягу приняли и 23 члена его правительства, что на треть меньше, чем было в последнем правительстве Трюдо.

Свои должности сохранили руководители многих министерств, в том числе иностранных дел и обороны.

Reuters отмечает, что Карни стал первым в истории канадским премьер-министром без политического опыта или опыта работы в правительстве - до этого он работал в Центробанке Канады и Великобритании.

Читайте также: Марк Карни станет новым главой Либеральной партии Канады и премьером, - Reuters

Автор: 

Канада (2074) карни марк (15)


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Провожайте янки без красной дорожки, по лужам.
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14.03.2025 19:15 Ответить
Удачи ему, главное, чтобы он сплотил вокруг себя народ и не прогнулся перед рыжим старпёром.
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14.03.2025 19:15 Ответить
На тлі тарифної війни, яку розвʼязав Трампло, фінансист у якості Премʼєра - саме те, що треба!
Подивимось, які у нього будуть організаторські здібності.
В любому випадку - бажаємо успіхів Канаді!
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14.03.2025 19:19 Ответить
З того часу, як Карні переміг на виборах лібералів п'ять днів тому, не було проведено маси опитувань, але опубліковані результати свідчать про те, що він близький між лібералами та консерваторами.

Якби канадці проголосували сьогодні, останні опитування показують, що це було б жеребкуванням щодо того, яка партія переможе.

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14.03.2025 19:19 Ответить
Трюдо - гарний хлоп, но якийсь кволий
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14.03.2025 19:20 Ответить
Але все рівно дякуємо йому за підтримку України!
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14.03.2025 19:25 Ответить
Ага, только в отличие от американских импотентов и русских показушников - по рылу настучать таки может.
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14.03.2025 21:19 Ответить
 
 