Присоединение Канады к США было бы "лучшим, что она когда-либо могла бы сделать", - Трамп
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о желании присоединить Канаду к США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.
"Я люблю народ Канады. У нас прекрасные отношения, но если бы они стали нашим 51-м штатом, это было бы лучшим, что они когда-либо могли сделать", - сказал лидер США.
По словам Трампа, "что-то должно измениться" и в течение следующих 30 дней нужно сделать больше, после временной приостановки введения пошлин против Канады.
"Потому что мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады. И я не позволю этому продолжаться, это слишком много. Почему мы фактически платим 200 миллиардов долларов в год в качестве субсидии Канаде? Если бы они были 51-м штатом, тогда меня бы это не беспокоило", - добавил он.
Заявления Трампа о Канаде
Напомним, что президент США Дональд Трамп снова заявил о территориальных претензиях на Канаду.
Также сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он считает, что намерения президента США Дональда Трампа присоединить его страну к США "являются реальными" из-за больших запасов критически важных полезных ископаемых.
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волтц заявил, что считает, что глава Белого дома не имеет "никаких планов по вторжению в Канаду".
Драсьтє. Приїхали. Адже коли Трамп каже, що немає планів щодо вторгення - то саме вторгнення Трамп і має на увазі - бо Трамп професійне брехло. Останнім часом у міжнародній політиці набрехати і кинути партнера вже вважається за честь.
Пока еще е говорит об исторических землях, что испокон веков это территория была США и прочую куету ?
Хитають американські соцмережі на тему цькування ЛГБТ і "there's hate on both sides".
"У Войновича в другой его книге - "Приключения Ивана Чонкина", описание той же россии, только не в будущем, а в прошлом, есть второстепенный персонаж, капитан НКВД Фигурин. В отличии от своих коллег-костоломов, этот капитан был не чужд философских рассуждение и обобщений. И в этого капитана Войнович вложил гениальное определение любой русофобии, советофобии, эсэсэрофобии и вообще любой фобии, касаемо того, кто имеет смелость сказать об СССР-России не то, что она хочет услышать, а то, что есть на самом деле:
" - СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НАСТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО ХОРОША, ЧТО КАЖДЫЙ, КОМУ ОНА НЕ НРАВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЯВЛЯЕТСЯ СУМАСШЕДШИМ".
Переселення Ґази до Канади.
Або до Гренландіїї (какаяразніца).
Тобі потрібен ще один величезний штат , який голосуватиме за демократів ?
Приєднати Канаду, взяти собі Гренландію, купити Сектор Гази.
Ви, бл...ь, серйозно?!
Після покупки Гренландії та сектору Газа, повернення у власність США Панамського каналу і оголошення Канади 51-м штатом США, президент Трамп оголосить Великобританію «Малоамерикою» і приєднає її до США…
Ось ось запалає, як в 1938-1939 роках. На жаль.
По телевізору вечорами крутять телесеріал: "Мислити, як вбивця". Зрідка включаю перед сном - як "развлєкуху" (бо знаю реалії криміналістики). Так там є "рефрен": "Не треба у всьому шукать якесь Вселенське Зло... Люди і самі здатні на будь-яку гидоту"...".
Пора присоединить к Великобритании.
-Кхе-кхе-кхє.... Нєєєт. Уж лучше ви к нам!"
Запрошення власне конкретно від Трампа для Канади звучить, як запрошення у дурдом.
бидло розуміє лише одну мову - мову сили.
поки канада не вимкне електрику америці/скаже що випадково/ доти трамп бикуватиме.
одне вимкнення і станеться диво - бидло перестане бикувати.
та я і так іздив - підходить через вікно питає
" is everybody okey? - Welkom to Canada!"
навіть документи не питав...