РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7850 посетителей онлайн
Новости
4 123 73

Присоединение Канады к США было бы "лучшим, что она когда-либо могла бы сделать", - Трамп

Трамп считает присоединение Канады лучшим действием

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о желании присоединить Канаду к США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Я люблю народ Канады. У нас прекрасные отношения, но если бы они стали нашим 51-м штатом, это было бы лучшим, что они когда-либо могли сделать", - сказал лидер США.

По словам Трампа, "что-то должно измениться" и в течение следующих 30 дней нужно сделать больше, после временной приостановки введения пошлин против Канады.

"Потому что мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады. И я не позволю этому продолжаться, это слишком много. Почему мы фактически платим 200 миллиардов долларов в год в качестве субсидии Канаде? Если бы они были 51-м штатом, тогда меня бы это не беспокоило", - добавил он.

Читайте также: Трюдо заявил, что Канада будет принимать меры, если Трамп введет пошлины: мы готовы дать сильный ответ

Заявления Трампа о Канаде

Напомним, что президент США Дональд Трамп снова заявил о территориальных претензиях на Канаду.

Также сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он считает, что намерения президента США Дональда Трампа присоединить его страну к США "являются реальными" из-за больших запасов критически важных полезных ископаемых.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волтц заявил, что считает, что глава Белого дома не имеет "никаких планов по вторжению в Канаду".

Читайте также: Из-за запасов важных полезных ископаемых: Трюдо считает, что намерения Трампа присоединить Канаду "являются реальными"

Автор: 

Канада (2138) США (27938) Трамп Дональд (6640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
А якщо приєднати Мексику, то можна зекономити на паркані...
показать весь комментарий
10.02.2025 11:57 Ответить
+29
Колись Адольф Алоізович австрію ощасливлював.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:57 Ответить
+27
Китай так само скаже про Тайвань.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоче ощасливити Канаду - сильно він за неі взявся
показать весь комментарий
10.02.2025 11:56 Ответить
А якщо приєднати Мексику, то можна зекономити на паркані...
показать весь комментарий
10.02.2025 11:57 Ответить
Тим більше що частина території Мексики вже приєднана до США в вигляді декількох штатів
показать весь комментарий
10.02.2025 12:26 Ответить
Колись Адольф Алоізович австрію ощасливлював.
показать весь комментарий
10.02.2025 11:57 Ответить
*Австрію
показать весь комментарий
10.02.2025 11:58 Ответить
старий пердун впав в наполіонію
показать весь комментарий
10.02.2025 12:22 Ответить
Ще один збирач земель..пу! теж збирає..
показать весь комментарий
10.02.2025 12:31 Ответить
Китай так само скаже про Тайвань.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:00 Ответить
Чомусь Китай збирається вирішити це питання силою зброї.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:38 Ответить
глава Білого дому не має "жодних планів щодо вторгнення в Канаду"

Драсьтє. Приїхали. Адже коли Трамп каже, що немає планів щодо вторгення - то саме вторгнення Трамп і має на увазі - бо Трамп професійне брехло. Останнім часом у міжнародній політиці набрехати і кинути партнера вже вважається за честь.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:01 Ответить
Трампа очень беспокоят "лавры" ху....йла..

Пока еще е говорит об исторических землях, что испокон веков это территория была США и прочую куету ?
показать весь комментарий
10.02.2025 12:04 Ответить
Ідіот з ініціативою!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:04 Ответить
Престарілий дебіл ************!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:04 Ответить
Прийшов до влади,,лідор Світу,, , можна казати ,, Бог,, . Як набридли ці марозматики ,благающі змінити Світ на свій лад . Безглузді довби.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:05 Ответить
де трампісти-магашисти, які калачі тут срали перед виборами?
показать весь комментарий
10.02.2025 12:07 Ответить
Они сходятся на шабаш строго по утрам, остервенело защищают рыжего лидора и говорят, что против него лишь те, кто "ничего не смыслит в американской политике". Одни и те же морды все время..
показать весь комментарий
10.02.2025 12:14 Ответить
Трампа вже вибрали, отже, всі "трампісти" на інших напрямках.
Хитають американські соцмережі на тему цькування ЛГБТ і "there's hate on both sides".
показать весь комментарий
10.02.2025 12:22 Ответить
Подібна поведінка нагадує ОЦЕ:
"У Войновича в другой его книге - "Приключения Ивана Чонкина", описание той же россии, только не в будущем, а в прошлом, есть второстепенный персонаж, капитан НКВД Фигурин. В отличии от своих коллег-костоломов, этот капитан был не чужд философских рассуждение и обобщений. И в этого капитана Войнович вложил гениальное определение любой русофобии, советофобии, эсэсэрофобии и вообще любой фобии, касаемо того, кто имеет смелость сказать об СССР-России не то, что она хочет услышать, а то, что есть на самом деле:
" - СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НАСТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО ХОРОША, ЧТО КАЖДЫЙ, КОМУ ОНА НЕ НРАВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЯВЛЯЕТСЯ СУМАСШЕДШИМ".
показать весь комментарий
10.02.2025 12:28 Ответить
американці перестали улибатися.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:09 Ответить
Починається дерибан Землі , ядерними мутантами ...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:09 Ответить
ще один "сабіратєтль зємель"
показать весь комментарий
10.02.2025 12:10 Ответить
так я не зрозумів що планується на завтра - приєднання Канади чи переселення сектору Гази?
показать весь комментарий
10.02.2025 12:11 Ответить
перейменування Мексіканського заліву в "Trump lake"
показать весь комментарий
10.02.2025 12:14 Ответить
ну це зранку, а о 12:00 оголошення війни Гренландії. Про це вже і https://www.youtube.com/watch?v=bBcBUjT_p3c&t=68s&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%28%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%29 кіно було.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:24 Ответить
це важливо, не недооцінюте.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:15 Ответить
трамп гази з бігнаючим від пластелінців ілоном маском на березі це дещо
показать весь комментарий
10.02.2025 12:15 Ответить
поки не приєднано Гренландію, сектор Гази нікуди переселяти
показать весь комментарий
10.02.2025 12:23 Ответить
Два в одному.
Переселення Ґази до Канади.
Або до Гренландіїї (какаяразніца).
показать весь комментарий
10.02.2025 12:29 Ответить
У Тамбов
показать весь комментарий
10.02.2025 15:17 Ответить
А як що до виборів Донні ? Відомо ж що канадці більш схильні до демократів .
Тобі потрібен ще один величезний штат , який голосуватиме за демократів ?
показать весь комментарий
10.02.2025 12:11 Ответить
А виборів більше не буде! Трампо-маски змінять Конституцію. Щось давно її ніхто не міняв.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:56 Ответить
Трюдо залишилося сказати, що в травні Канада готується до шашликів, ну, і пішло-поїхало по накатаній схемі )
показать весь комментарий
10.02.2025 12:11 Ответить
Доні, накуй тобі та Канада? Приєднуй Україну. Ми згодні.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:12 Ответить
Нас тут кацапи ощасливити хочуть, Трамп - Канаду, Сі- Тайвань, а уявляєте які щасливі будуть південнокорейці ощасливлені чучхе?
показать весь комментарий
10.02.2025 12:12 Ответить
Читаю це і очам не вірю.
Приєднати Канаду, взяти собі Гренландію, купити Сектор Гази.
Ви, бл...ь, серйозно?!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:13 Ответить
да. Лікарі кажуть - серйозно.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:26 Ответить
Панамський канал пропустили.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:36 Ответить
мій "косяк"...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:45 Ответить
От так і з"являються анекдоти...

Після покупки Гренландії та сектору Газа, повернення у власність США Панамського каналу і оголошення Канади 51-м штатом США, президент Трамп оголосить Великобританію «Малоамерикою» і приєднає її до США…
показать весь комментарий
10.02.2025 13:56 Ответить
Щось вже забагато "анекдотів" для 21 віку. Чимось нагадує "анекдотичні" 30-і минулого століття.
Ось ось запалає, як в 1938-1939 роках. На жаль.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:06 Ответить
Я не "містик" і не прибічник "теорії змов". Але рекомендую прочитать книгу Девіда Зельцера, "Омен"... Там у головного героя навіть прізвище схоже - "Торн"...
показать весь комментарий
10.02.2025 15:12 Ответить
Я читав. Не знаю чому, але на мене ця книга справила гнітюче враження.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:24 Ответить
Я кажу про "аналогії" з сьогоднішнім днем...
По телевізору вечорами крутять телесеріал: "Мислити, як вбивця". Зрідка включаю перед сном - як "развлєкуху" (бо знаю реалії криміналістики). Так там є "рефрен": "Не треба у всьому шукать якесь Вселенське Зло... Люди і самі здатні на будь-яку гидоту"...".
показать весь комментарий
10.02.2025 15:31 Ответить
оце дід поплавлений
показать весь комментарий
10.02.2025 12:13 Ответить
А США --это 12 колоний Британии в Северной Америки.
Пора присоединить к Великобритании.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:15 Ответить
Навпаки. Британія ще "атвєтіт за каланіальнає ущємлєніє Омєрікі".
показать весь комментарий
10.02.2025 12:37 Ответить
Навпаки! Оголосить "Великобританію" - "Малоамерикою" і приєднать її до США... Як кацапи це зробили ще при Катерині ІІ з Україною...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:58 Ответить
😁 Розвеселило. " - Ну, будєтє у нас на Колимє...
-Кхе-кхе-кхє.... Нєєєт. Уж лучше ви к нам!"
Запрошення власне конкретно від Трампа для Канади звучить, як запрошення у дурдом.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:16 Ответить
с такими "друзьями" и врагов не надо.... ордло купи у нас!!!!)))
показать весь комментарий
10.02.2025 12:17 Ответить
Канадские полицейские жестоко избили китайца гаржданина США , спросив его имя. "Я потерял веру в Человечество!" - заявил Фак Ю. казус бейли есть
показать весь комментарий
10.02.2025 12:17 Ответить
такі заяви та примирювальні дії уряду канади принижують канадійців.
бидло розуміє лише одну мову - мову сили.
поки канада не вимкне електрику америці/скаже що випадково/ доти трамп бикуватиме.
одне вимкнення і станеться диво - бидло перестане бикувати.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:19 Ответить
Зараз 21 століття чи середньовіччя? Щось ніяк не зрозумію.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:21 Ответить
Ніхто це серйозно не сприймає. Скоро дід заспокоїться.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:29 Ответить
от тут і помилка...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:46 Ответить
102 роки тому і партайнгеноссе Адольфа Алоізовича не сприймали серйозно, насміхалися з його промов та "Пивного путчу", а вже через 17 років полилася кров по всій Земній кулі. А діда Адіка довелося "заспокоювати" всім Світом.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:54 Ответить
Тут головне системний підхід. Рік пресухи у ЗМІ і значна частина американців буде вити про "American boys in panties crucified by Canadian fascists". Соловьова можна у уйла в оренду взяти).
показать весь комментарий
10.02.2025 13:46 Ответить
тобто тепер в Канаду можна буде без поліціянта?
та я і так іздив - підходить через вікно питає
" is everybody okey? - Welkom to Canada!"
навіть документи не питав...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:29 Ответить
А отому чуваку шо стріляв і не попав срок треба подвоїти...
показать весь комментарий
10.02.2025 12:55 Ответить
Один авантюрист з брегситом теж вважав, що від'єднання буде найкращим, що вони могли б зробити. Але зараз всі шкодують.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:59 Ответить
А Украину не хочет он случайно?
показать весь комментарий
10.02.2025 13:31 Ответить
Може захотів би, якби якийсь хрипатий пацюк в юрмалі не зганьбив на весь Світ, що Україна, мов та порноактриса з німецьких фільмів для дорослих, приймає в любій позі з усіх сторін.
показать весь комментарий
10.02.2025 13:35 Ответить
Дональд, Трампенко, то вже давай разом з Канадою та Гренландіією і Україну приєднай до США підісять третій штатом. Слабо???
показать весь комментарий
10.02.2025 13:47 Ответить
Невже прострелене вухо може викликати таку контузію головного мозку?
показать весь комментарий
10.02.2025 13:54 Ответить
Воно від народження ....
показать весь комментарий
10.02.2025 14:26 Ответить
У трампакса кукуха давно відлетіла, а радість від перемоги висушила мізерні залишки розуму
показать весь комментарий
10.02.2025 15:14 Ответить
Возможно трам дал добро на агрессия Украины когда уходил с поста после первого срока. Слишком часто он говорит что не было меня , вот и началось агрессия. Чтобы поднять свой имидж . Все будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
10.02.2025 15:36 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
10.02.2025 17:23 Ответить
Опасность в том, что если Евросоюз продолжит оказывать военную помощь Украине, то Рыжий Дон попытается объявить и его очередным штатом Америки.
показать весь комментарий
10.02.2025 16:03 Ответить
і всі мовчать...де притомні люди, президенти, народи?
показать весь комментарий
10.02.2025 23:40 Ответить
 
 