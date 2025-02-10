Присоединение Канады к США было бы "лучшим, что она когда-либо могла бы сделать", - Трамп

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о желании присоединить Канаду к США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Hill.

"Я люблю народ Канады. У нас прекрасные отношения, но если бы они стали нашим 51-м штатом, это было бы лучшим, что они когда-либо могли сделать", - сказал лидер США.

По словам Трампа, "что-то должно измениться" и в течение следующих 30 дней нужно сделать больше, после временной приостановки введения пошлин против Канады.

"Потому что мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады. И я не позволю этому продолжаться, это слишком много. Почему мы фактически платим 200 миллиардов долларов в год в качестве субсидии Канаде? Если бы они были 51-м штатом, тогда меня бы это не беспокоило", - добавил он.

Читайте также: Трюдо заявил, что Канада будет принимать меры, если Трамп введет пошлины: мы готовы дать сильный ответ

Заявления Трампа о Канаде

Напомним, что президент США Дональд Трамп снова заявил о территориальных претензиях на Канаду.

Также сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он считает, что намерения президента США Дональда Трампа присоединить его страну к США "являются реальными" из-за больших запасов критически важных полезных ископаемых.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волтц заявил, что считает, что глава Белого дома не имеет "никаких планов по вторжению в Канаду".

Читайте также: Из-за запасов важных полезных ископаемых: Трюдо считает, что намерения Трампа присоединить Канаду "являются реальными"