Не думаю, что у Трампа есть планы по вторжению в Канаду, - Уолтц
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что считает, что глава Белого дома не имеет "никаких планов по вторжению в Канаду".
Об этом он сказал телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Уолтц прокомментировал сообщения о том, что на прошлой неделе канадский премьер Джастин Трюдо во время закрытой встречи с лидерами бизнеса заявил, что намерения президента Трампа присоединить его страну к США "являются реальными" из-за больших запасов критически важных полезных ископаемых.
"Я не думаю, что есть какие-то планы по вторжению в Канаду, но многим канадцам нравится то, что мы имеем в Соединенных Штатах",- сказал советник американского лидера.
Он также сказал, что многим канадцам якобы "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".
"На самом деле, то, что вы видите, является подтверждением американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики вплоть до Панамского канала... И это то, о чем мы говорим, от Гренландии, безопасности в Арктике до возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов. Америка слишком долго избегала нашего собственного полушария - где у нас есть энергия, продовольствие и важнейшие минералы - и вы видите подтверждение лидерства президента Трампа", - сказал Уолтц.
Напомним, что президент США Дональд Трамп снова заявил о территориальных претензиях на Канаду.
Также сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он считает, что намерения президента США Дональда Трампа присоединить его страну к США "являются реальными" из-за больших запасов критически важных полезных ископаемых.
Тим не менш, китайський уряд заявив, що відкритий для обговорення більш широких торговельних зв'язків з Канадою.
Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
How Trump Lost His Trade War
When the U.S. breaks its treaties, only China wins.
У 2024 році дефіцит торгівлі США з Канадою становив близько $55 млрд, з В'єтнамом - близько $123 млрд, тобто вдвічі більше, а з Таїландом - близько $46 млрд, що лише трохи менше. Однак Трамп пригрозив тарифами Канаді, а не В'єтнаму і Таїланду. Відмінність полягає в тому, що Канада, як правило, тісно пов'язана з США і не має великих геополітичних можливостей в силу своєї географії, історії та ідеології. В'єтнам і Таїланд, навпаки, наполегливо працювали, щоб збалансувати відносини з двома найбільшими державами, і ворожі дії США проти однієї з них можуть змусити їх звернутися до Китаю, а не до них.
Заохочення країн, що не приєдналися, і покарання союзників може здатися безрозсудним, якщо не сказати збоченим вибором нового президента.
Але саме так американці обрали, і саме такий вибір він зробив за них.
Або чесна угода, або ми зробимо так, що деякі російські території можуть стати українськими, - Трамп про розмову з Путіним
За словами президента США, Путін наголошував, що інтереси Росії мають бути на першому місці, оскільки частина окупованих територій уже включена до російської конституції.
"Або ти укладаєш чесну угоду, або ми зробимо так, що деякі російські території опиняться в українській конституції. І повір мені, людям це сподобається", - додав Трамп.
Це стало кульмінацією англо-американської війни, першої війни, яку оголосили самі Сполучені Штати.
Результатом протистояння стала доктрина Монро, яка проявилася вже під час Першої світової війни.
Її автор, президент США Джеймс Монро, заявив, що справи Східної півкулі мають мало спільного з американцями, але Західна півкуля є зоною їх основних інтересів.
Визначною рисою доктрини було проголошення того, що спроби подальшої колонізації або втручання у внутрішні справи держав, розташованих на обох Американських континентах, розглядатимуться США як акт агресії безпосередньо проти США та призведуть до військового втручання з їхнього боку.
В той самий час доктрина містила положення про те, що США не втручатимуться у внутрішні справи існуючих колоній або європейських країн.
