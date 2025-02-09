РУС
Не думаю, что у Трампа есть планы по вторжению в Канаду, - Уолтц

Волтц считает, что Трамп не намерен присоединять Канаду к США

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что считает, что глава Белого дома не имеет "никаких планов по вторжению в Канаду".

Об этом он сказал телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Уолтц прокомментировал сообщения о том, что на прошлой неделе канадский премьер Джастин Трюдо во время закрытой встречи с лидерами бизнеса заявил, что намерения президента Трампа присоединить его страну к США "являются реальными" из-за больших запасов критически важных полезных ископаемых.

"Я не думаю, что есть какие-то планы по вторжению в Канаду, но многим канадцам нравится то, что мы имеем в Соединенных Штатах",- сказал советник американского лидера.

Он также сказал, что многим канадцам якобы "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

Читайте также: США отсрочат введение пошлин против Канады на месяц, - Трюдо после разговора с Трампом

"На самом деле, то, что вы видите, является подтверждением американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики вплоть до Панамского канала... И это то, о чем мы говорим, от Гренландии, безопасности в Арктике до возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов. Америка слишком долго избегала нашего собственного полушария - где у нас есть энергия, продовольствие и важнейшие минералы - и вы видите подтверждение лидерства президента Трампа", - сказал Уолтц.

Напомним, что президент США Дональд Трамп снова заявил о территориальных претензиях на Канаду.

Также сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он считает, что намерения президента США Дональда Трампа присоединить его страну к США "являются реальными" из-за больших запасов критически важных полезных ископаемых.

Читайте также: Из-за запасов важных полезных ископаемых: Трюдо считает, что намерения Трампа присоединить Канаду "являются реальными"

Канада (2138) США (27938) Трамп Дональд (6640) Майк Уолтц (92)
Топ комментарии
+12
Если канадцам не нравиться Трюдо, это еще не повод что канадцам нравится Трамп и США.
09.02.2025 21:41 Ответить
+6
Просто чудово, тепер треба всім гадати, які там "плани" в голові рудого шизоїда. Подяка дебілам з правом голосу.
09.02.2025 21:46 Ответить
+6
Ну і часи настали, тепер гадають є план вторгнення чі немає
09.02.2025 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если канадцам не нравиться Трюдо, это еще не повод что канадцам нравится Трамп и США.
09.02.2025 21:41 Ответить
а це вже не має значення - псіх поряд!
09.02.2025 22:31 Ответить
Канадці устроять там йому новий В'єтнам, кілька мільйонів американців загинуть і ще кілька остануться каліками! Канада дружня країна і навіть Трамп вже зрозумів що ніякого вторгнення краще не планувати!
09.02.2025 21:42 Ответить
Україна теж була дружня країна
показать весь комментарий
09.02.2025 21:47 Ответить
Жду конкурс кто "ху#ловей" "крембл#дский мамонт" или идиот с простреленным ухом??
09.02.2025 22:27 Ответить
лягуть ноги разтопирять...
показать весь комментарий
Та воно ще прошлої каденції марило Гренландією, а тут виріс апетит вже.
показать весь комментарий
Через тиждень рижий проголосить себе імператором Плутонію ,Сатурна і Юпітера.
показать весь комментарий
Просто чудово, тепер треба всім гадати, які там "плани" в голові рудого шизоїда. Подяка дебілам з правом голосу.
09.02.2025 21:46 Ответить
А треба.... думати!
09.02.2025 21:46 Ответить
Ну і часи настали, тепер гадають є план вторгнення чі немає
09.02.2025 21:46 Ответить
в 1920-30х? від нападу на сша від британії? ну ну писець жи... на той момент британія бвже була для штатів як та моська...
09.02.2025 23:42 Ответить
Я до того-що вся ця телега-триндежжжжььь. щоб культурно
09.02.2025 23:45 Ответить
Не в гаданні суть, а в тому що на цю тему взагалі (всерйоз чи ні не важливо) патякають на самому найвищому рівні. У владу всюди пробираються дебіли і негідники, а це значить, що криза мислинення накриває все більше країн, нації масово дурнішають. Якась сила втягує планету в третю світову.
09.02.2025 22:50 Ответить
Трамп сказав шо задавить Канаду економічно - налогами - і вона сама звалиться на США як 51 -и штат
показать весь комментарий
Він багато чого каже той Трамп, але до реальності, часто, то немає відношення
показать весь комментарий
Насєлєнію подобається
показать весь комментарий
Якшо реал - то США в 10р сильніші за Канаду і 90% експорту зав"язано на США - то не так буде и складно
показать весь комментарий
Тарифні погрози Трампа можуть підштовхнути Канаду до більшої торгівлі з Китаєм. У жовтні 2024 року Канада запровадила 100-відсоткові мита на електромобілі китайського виробництва, приєднавшись до аналогічної політики США. Оттава також ввела 25-відсотковий додатковий податок на алюміній і сталь з Китаю.

Тим не менш, китайський уряд заявив, що відкритий для обговорення більш широких торговельних зв'язків з Канадою.

Це просто план Трампа зробити Китай знову великим, а не США.
09.02.2025 23:27 Ответить
The Atlantic

How Trump Lost His Trade War

When the U.S. breaks its treaties, only China wins.

У 2024 році дефіцит торгівлі США з Канадою становив близько $55 млрд, з В'єтнамом - близько $123 млрд, тобто вдвічі більше, а з Таїландом - близько $46 млрд, що лише трохи менше. Однак Трамп пригрозив тарифами Канаді, а не В'єтнаму і Таїланду. Відмінність полягає в тому, що Канада, як правило, тісно пов'язана з США і не має великих геополітичних можливостей в силу своєї географії, історії та ідеології. В'єтнам і Таїланд, навпаки, наполегливо працювали, щоб збалансувати відносини з двома найбільшими державами, і ворожі дії США проти однієї з них можуть змусити їх звернутися до Китаю, а не до них.
10.02.2025 06:42 Ответить
Урок торгової війни Трампа, який буде відчутний у всьому світі, полягає в наступному: такі країни, як Канада, Мексика і Данія, які мають зобов'язання перед Вашингтоном, ризикують своєю безпекою і гідністю при нинішній адміністрації. А В'єтнам і Таїланд, які обережно маневрують між двома великими економічними державами, не беручи на себе надмірних зобов'язань, навпаки, підвищують безпеку і гідність.
Заохочення країн, що не приєдналися, і покарання союзників може здатися безрозсудним, якщо не сказати збоченим вибором нового президента.
Але саме так американці обрали, і саме такий вибір він зробив за них.
10.02.2025 06:43 Ответить
Так - але поки Китаи підсилиться економіка Канади впаде - шо и хоче Трамп
показать весь комментарий
У Трампа Є невизначенність- коли буде комітет Нобелівки , чи встигне він з Україною ? Комітет дати тримає в секреті. А на Канаді він точно все зіпсує собі
показать весь комментарий
А що премії хоче ,так дідусь вже обмовився ще не по альцгеймеру , про отримання премії миру заговорив коли пообіцяв обіцяв Бі-Бі вивезти палестинців
показать весь комментарий
Я утверждаю это основываясь... ни на чём.©️
показать весь комментарий
Переходьте вже до погромів всяких гомосєків і інших жінок, декласуйте усіх неугодних і запроваджуйте диктатуру найвеличнішого лідера, чудову людину, і просто Бога Донні Нев'********.
показать весь комментарий
"Подобається те, що ми маємо в Сполучених Штатах". Так, дуууже-особливо постійні розстріли, заборона абортів і відсутність будь-якої системи охорони здоров'я!
показать весь комментарий
"...відсутність будь-якої системи охорони здоров'я!" Це з якої кремлівської помийки взято? Я в Каліфорнії достатньо захищений.
показать весь комментарий
1.Який у вас статус в США? 2.Ви чимось серйозним хворіли чи хворієте?
показать весь комментарий
Громадянин США, а хвороб, як у будь-кого в віці 70+.
показать весь комментарий
З соціалізму починається деградація будь-якої країни.
показать весь комментарий
здоровий значить.
Я був в шоці коли мені довелося передавати знайомому ліки, які у нас коштують 1000 грн, а в сша 1тис доларів, і страхова відмовила у їх виписці. Ось така чудова система охорони здоровя. Хай Бог милує
показать весь комментарий
When your best friend has the uncanny habit of kicking you in the balls, insulting you to your face, and taking your money and property, rest assured he does it with the best of intentions and for your own good. Of course, there will be weak souls who may start questioning such painful friendship and eventually go looking for other friends. But who cares about those wussies? Good riddance. Those who endure the pain and stick around, will have balls of steel.
показать весь комментарий
Студенты марксисткой школы в Канаде поют интернационал и прославляют плешивого кровопийцу-сифилитика Ленина. Долбоёбы есть и в Канаде. (c)
https://x.com/i/status/1888601789743960211
09.02.2025 22:16 Ответить
На фото крайня справа - МАРІЯ БАРАБАШ , представник українськоїдіаспори а нижче я напишу про отого Медведчуківця- Шаріївця зліва від 'спартц .

Щиро вдячна конгресвумен США Вікторії Спарцза підтримку України та колосальні зусилля для отримання нашої перемоги. Після жахливої і брудної кампанії, яку Офіс Президента Зеленського на чолі з Єрмаком вів проти такої чудової, світлої від Бога людини, як пані Спартц, вона продовжує працювати над зміцненням американсько-українських відносин. Вікторія, як справжній патріот, робить максимум можливого для належного забезпечення Збройних Сил України всім необхідним. Вона постійно наполягає на необхідності лендлізу, наголошує на критичній необхідності забезпечення нашої армії всім необхідним озброєнням, закликає до прозорості та підзвітності військових витрат і лобіює важливі рішення на користь України в Конгресі США. Саме її роботу з аудиту державних витрат США цього тижня відмітив президент США Дональд Трамп у своєму відеозверненні. Вікторія - єдиний республіканський член Палати представників США українського походження та перша в історії етнічна українка, обрана до Конгресу США. За останні 3 роки пані Спарц з метою підтримки народу України відвідала Україну та Європу десятки разів, найбільше, ніж будь-який член Конгресу США. Я щиро вдячна мешканцям 5-го округу штату Індіана за переобрання пані Спарц на новий рядок. На зн
09.02.2025 22:23 Ответить
Юрій Кондеревич та Марія Барабаш є представниками української діаспори, які активно беруть участь у суспільно-політичному житті як України, так і української громади за кордоном.

Юрій Кондеревич:

Діяльність: Емігрував до США, отримав американське громадянство. Відомий організацією акцій поблизу Білого дому з гаслами на кшталт "Україна всім набридла", "Про Україну всі забули", "Де ленд-ліз".

Взаємодія зі ЗМІ: Активно дає інтерв'ю російським медіа, що викликає занепокоєння серед української громади щодо можливого поширення проросійських наративів.

Сприйняття в діаспорі: Місцева українська громада не підтримує його акції, вважаючи їх такими, що можуть підривати довіру до України.

Марія Барабаш:

Професійна діяльність: Голова правління громадської організації «СПРОТИВ», яка займається суспільно-політичною діяльністю.

Громадська активність: Активно висловлює свою позицію щодо політичних подій в Україні та за її межами, зокрема, щодо підтримки України з боку США.

Інциденти: Зазнавала нападів з боку провокаторів, пов'язаних з Офісом Президента України, через свою активну позицію та зустрічі з американськими політиками.

Обидві особи мають різні підходи та погляди на підтримку України, що відображає широку палітру думок та позицій в українській діаспорі.
09.02.2025 22:25 Ответить
а тепер про скандал на молитовному сніданку -ьміж Журналісткою НВ олігарха Єрмаківсько ПРіОПУшного соросячого Фіали та цих двох діаспорян- один з котрих скорше представник ПРикремлівської скотарні , котра прямує до нової влади в Україні через скандали ...
09.02.2025 22:30 Ответить
Спарц знаю, інших не знаю... Чи то справа Маркарова, а на столі в склянці якась арахламідія?
показать весь комментарий
читайте вище - я ж дала по них справку

А ось тут на відео вони в скандалі головні виконавці
Єрмак влаштував дебош на сніданку у Трампа - ЮТУБ Ростислав Шапошніков ....

...з минулим дуже гнилим - з Подолляком, з Балашовим,в дорожньому контролі у 2014 му, , випущений рашистами з полону в оточенні військ АТО на Донбасі ... Схоже він як раз провокатор з Шаріївщини чи Медведчуківщини , АЛЕ ПРОТИ ЄРМАКА ОЧЄНЬ й проти ПОРТНІКОВА теж. Висновки робіть самі
показать весь комментарий
ВИСНОВОК - СПАРТЦ отримала кофєтку від Трмапа й тепер Єрмаку ГАПЛИК , а хто біля неї з українців й за кого- їй чхати.
показать весь комментарий
так, від шапошнікова тхне шарієвщиною, факт.
показать весь комментарий
Почитав коменти. Питання одне виникло - "І чому Україне досі не в НАТО?"
показать весь комментарий
навіть більше. ніхто з нато не збирається воювати з руснею за себе. окрім штатів, які впевнені на 100%, шо не доведеться. за Європу, вони, звичайно, воювати не будуть.
показать весь комментарий
Трамп: Зробимо так, що деякі території РФ стануть українськими

Або чесна угода, або ми зробимо так, що деякі російські території можуть стати українськими, - Трамп про розмову з Путіним

За словами президента США, Путін наголошував, що інтереси Росії мають бути на першому місці, оскільки частина окупованих територій уже включена до російської конституції.

"Або ти укладаєш чесну угоду, або ми зробимо так, що деякі російські території опиняться в українській конституції. І повір мені, людям це сподобається", - додав Трамп.
показать весь комментарий
Кацап, тебе очень понравится Трамп, он поимеет тебя без смазки
показать весь комментарий
Можна першоджерело?
показать весь комментарий
Mod Dom
показать весь комментарий
Найскладніше у вторгненні буде знайти армію Канади.
показать весь комментарий
200 років тому, єдиний раз в історії США, у Вашингтоні були спалені Білий дім і Капітолій.
Це стало кульмінацією англо-американської війни, першої війни, яку оголосили самі Сполучені Штати.
Результатом протистояння стала доктрина Монро, яка проявилася вже під час Першої світової війни.
Її автор, президент США Джеймс Монро, заявив, що справи Східної півкулі мають мало спільного з американцями, але Західна півкуля є зоною їх основних інтересів.
Визначною рисою доктрини було проголошення того, що спроби подальшої колонізації або втручання у внутрішні справи держав, розташованих на обох Американських континентах, розглядатимуться США як акт агресії безпосередньо проти США та призведуть до військового втручання з їхнього боку.
В той самий час доктрина містила положення про те, що США не втручатимуться у внутрішні справи існуючих колоній або європейських країн.
показать весь комментарий
Партія Трампа має незначну більшість у Палаті представників і може втратити її на проміжних виборах за 23 місяці. Якщо він продовжить говорити про непопулярні ідеї на кшталт анексії Канади, Трамп може мимоволі прискорити цей процес.
показать весь комментарий
ви не розумієте тактику Трампа - це відволікаючий маневр як завжди
він робить вкид і поки гімно кипить він зробить тихенько свій хід
показать весь комментарий
і смисл в цьому?
показать весь комментарий
ну так він працює
в мене це не викликає ні захоплення ні засудження
що є то є
але результатами я здебільшого задоволений
показать весь комментарий
то ти міг думати до риходу до влади трампона
а зараз за тебе лридукмує донні
показать весь комментарий
Нет, нет планов, канадцы могут смело идти на шашлыки барбекю.
Мир в глазах Трампа и тд.
показать весь комментарий
Та у него в принципе нет планов. Только идиотские заявления, чтобы шокировать публику и обратить на себя внимание...
Трамп - это классический эксгибиционист.
показать весь комментарий
