Не думаю, что у Трампа есть планы по вторжению в Канаду, - Уолтц

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что считает, что глава Белого дома не имеет "никаких планов по вторжению в Канаду".

Уолтц прокомментировал сообщения о том, что на прошлой неделе канадский премьер Джастин Трюдо во время закрытой встречи с лидерами бизнеса заявил, что намерения президента Трампа присоединить его страну к США "являются реальными" из-за больших запасов критически важных полезных ископаемых.

"Я не думаю, что есть какие-то планы по вторжению в Канаду, но многим канадцам нравится то, что мы имеем в Соединенных Штатах",- сказал советник американского лидера.

Он также сказал, что многим канадцам якобы "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

"На самом деле, то, что вы видите, является подтверждением американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики вплоть до Панамского канала... И это то, о чем мы говорим, от Гренландии, безопасности в Арктике до возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов. Америка слишком долго избегала нашего собственного полушария - где у нас есть энергия, продовольствие и важнейшие минералы - и вы видите подтверждение лидерства президента Трампа", - сказал Уолтц.

