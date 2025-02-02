Канада должна стать нашим 51-м штатом, - Трамп

Президент США Дональд Трамп снова заявил о территориальных претензиях на Канаду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Он возмутился тем фактом, что США якобы беспричинно субсидируют Канаду.

"Нам не нужно ничего, что есть у них. Мы имеем неограниченную энергию, должны производить собственные автомобили и иметь больше древесины, чем мы можем использовать. Без этой огромной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестоко, но это правда! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Значительно ниже налоги и лучшая военная защита для народа Канады - И НИКАКИХ ТАРИФОВ!" - написал Трамп.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Напомним, ранее Трамп опубликовал карту с Канадой в составе США.