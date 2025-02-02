Канада должна стать нашим 51-м штатом, - Трамп
Президент США Дональд Трамп снова заявил о территориальных претензиях на Канаду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.
Он возмутился тем фактом, что США якобы беспричинно субсидируют Канаду.
"Нам не нужно ничего, что есть у них. Мы имеем неограниченную энергию, должны производить собственные автомобили и иметь больше древесины, чем мы можем использовать. Без этой огромной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестоко, но это правда! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Значительно ниже налоги и лучшая военная защита для народа Канады - И НИКАКИХ ТАРИФОВ!" - написал Трамп.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Напомним, ранее Трамп опубликовал карту с Канадой в составе США.
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і кто тут головне *****!?
У Британії прецедентне право, тому таке рішення просто так в архівах не лишиться. 😉
Так само і популістська авантюра з нелегальними мігрантами: якщо вони нелегальні, то ніяких витрат для бюджету США не спричиняють (бо за визначенням їх не існує для будь-яких соціальних програм); з іншого боку вони ж десь працюють (нехай і нелегально), а отже опосередковано включені в економіку країни (принаймні їхні американські роботодавці сплачують податки, та й самі нелегали десь мешкають, купують товари в магазинах, користуються транспортом тощо). Кримінал? Напевно, але в нього залучений, мабуть, такий самий відсоток, що і в цілком законних громадян Штатів з поміж маргінальних верств. Так що ще питання, як Трампу аукнеться масова депортація. Чомусь "законослухняні" американці залучали цих нелегалів в свої фірми та компанії...
трампон забув, що Канада досі формально частина Британської імперії і англійський король призначає туда свого генерал-губернатора
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"Якесь гімняне непорозуміння" кажуть)
Або "чому ви взагалі країна?"
Щось типу як кацапи про нас.
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Во-первых, народ в США терпеть этого не будет и рано или поздно восстанет (скорее поздно - сначала будут пытаться использовать юридическую систему США, которую Трамп подомнёт постепенно, а когда увидят, что бесполезно - тогда уже начнут брать судьбу своей страны в свои руки).
Во-вторых, Европа, Канада, Австралия, Латинская Америка и свободные страны Азии (ну по типу Японии, Ю. Кореи, Индии) и Африки, объединятся и в конце-концов наваляют этим борзым "крутеликам", которые возомнили, что могут весь мир поставить в неудобную позу.
Тяжко будет, правда . . . Очень кроваво. Но что поделать, если фашизм захватил / захватывает основные мировые столицы (в данном случае Вашингтон, Пекин и москву).
А потім, по ходу історії виходило, що завжди надривалися великі армії, бо вічна війна виснажує.
По США - В'єтнамська ? Корейська ? Афганська ? . . . У відкритому бою - так, наразі може рівних і немає, а в партизанській війні ? США + союзники по НАТО - так, а без них ? США в умовах сильного зростання економіки - так, а в умовах економічних негараздів ?
Багато питань . . .
Податки і ціни в США менші. Зарплатні більші. І продукція в магазинах на 80% їхня теж і 10% мексиканської
а ще - в Канаді багато українців-біндєрівців
срочно треба дєнацифіцировать Канаду!
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