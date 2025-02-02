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Канада должна стать нашим 51-м штатом, - Трамп

Трамп хоче встановити контроль над Канадою

Президент США Дональд Трамп снова заявил о территориальных претензиях на Канаду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Он возмутился тем фактом, что США якобы беспричинно субсидируют Канаду.

"Нам не нужно ничего, что есть у них. Мы имеем неограниченную энергию, должны производить собственные автомобили и иметь больше древесины, чем мы можем использовать. Без этой огромной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Жестоко, но это правда! Поэтому Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом. Значительно ниже налоги и лучшая военная защита для народа Канады - И НИКАКИХ ТАРИФОВ!" - написал Трамп.

Читайте также: Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая, - WP

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Напомним, ранее Трамп опубликовал карту с Канадой в составе США.

Автор: 

Канада (2099) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+50
***** аплодує стоячи..
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02.02.2025 16:15 Ответить
+49
"трамбонові забаганки" вказують на його духовну спорідненість з рашистським куйлом.
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02.02.2025 16:14 Ответить
+47
Схоже в рудого дах зовсім поїхав такого не дозволяв собі жоден президент США ,а ми хочемо якоїсь допомоги від невігласа.
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02.02.2025 16:15 Ответить
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Рано чи пізно, а він комусь надоїсть із своїми прожектами...
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02.02.2025 17:53 Ответить
,,Я ужє нє помню кто прідумал Канаду, но знаю точна шта там прітісняют нашіх англоязичних браццєв,, (С) Донні Трумп
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02.02.2025 17:59 Ответить
Франкомовні 100%, прітєсняют.
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02.02.2025 22:25 Ответить
таки деменція
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02.02.2025 18:01 Ответить
Где вьі бьільі, кагда 8 лєт трамбілі Канаду!
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02.02.2025 18:08 Ответить
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02.02.2025 23:22 Ответить
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02.02.2025 18:12 Ответить


і кто тут головне *****!?
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02.02.2025 18:14 Ответить
Головне без сумніву - зліва . Але інші теж від нього недалеко .
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02.02.2025 18:41 Ответить
а ось і не вгадав, бо змагання ще тривають!
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02.02.2025 20:25 Ответить
Король Чарльз вже звернувся до Верховного Суду Королівства? Щодо посягання на територияльну цілісність і незалежність країни, де він є главою держави.
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02.02.2025 18:15 Ответить
потужно! а суд куди звернувся?
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02.02.2025 18:18 Ответить
Суду не треба нікуди звертатися. Йому треба ухвалити вердикт, що трамп -- довбойоб.

У Британії прецедентне право, тому таке рішення просто так в архівах не лишиться. 😉
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02.02.2025 23:04 Ответить
один ******** в москве сидит,а другой в вашингтоне.
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02.02.2025 18:21 Ответить
Дєда обєлся бєлєни...)))
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02.02.2025 18:27 Ответить
Відсмогче фюрер недобитий
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02.02.2025 18:29 Ответить
Трамп збирається запровадити збільшені податки і мита з усіма: з Китаєм, Мексикою, Канадою, ЄС... Ну і що далі? А що виробляють зараз самі США самостійно, звичайно крім друкування доларів? В мене є приятелька із США, яка до війни регулярно приїздила в Україну. І звичайно з подарунками, купленими в Штатах і на яких переважно були ярлики "made in China", ще якісь, але тільки не USA. В будь-якому разі, напевно виробництво можна економічними та адміністративними засобами перенести будь-куди, але ж це не робиться миттєво з 1-го лютого. І навіть з 1-го травня.
Так само і популістська авантюра з нелегальними мігрантами: якщо вони нелегальні, то ніяких витрат для бюджету США не спричиняють (бо за визначенням їх не існує для будь-яких соціальних програм); з іншого боку вони ж десь працюють (нехай і нелегально), а отже опосередковано включені в економіку країни (принаймні їхні американські роботодавці сплачують податки, та й самі нелегали десь мешкають, купують товари в магазинах, користуються транспортом тощо). Кримінал? Напевно, але в нього залучений, мабуть, такий самий відсоток, що і в цілком законних громадян Штатів з поміж маргінальних верств. Так що ще питання, як Трампу аукнеться масова депортація. Чомусь "законослухняні" американці залучали цих нелегалів в свої фірми та компанії...
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02.02.2025 18:36 Ответить
.
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02.02.2025 18:38 Ответить
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02.02.2025 23:24 Ответить
А можна Україну замість Канади зробити 51-м штатом? Згоден навіть за це віддати Штатам Кубань.
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02.02.2025 18:44 Ответить
It's only in the last 35 or so years that imperialism has been a bad word. Now things seem to be coming back to how they have always been.
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02.02.2025 18:49 Ответить
Тепер на територію Трампа до Маска підселися Цукерберг. Страшне єднання ...
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02.02.2025 18:57 Ответить
З нами весь Wall St а це немало. Ви думаєте тут один такий Трамп а тут мільони.
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02.02.2025 19:07 Ответить
Мільйони довбойобів?Це потужно.
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02.02.2025 22:49 Ответить
складається враження, що Трампа покусало якесь xyūлo
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02.02.2025 18:57 Ответить
і всі американці мовчать. І весь світ мовчить....Сдуріли
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02.02.2025 19:08 Ответить
Просто не всі ще розуміють, що зараз відбувається руйнування всього устрою у світі, і всі держави будуть помножені на нуль. А замість "держав" світ буде розділений на сектори. І США, Канада , Мексика - будуть в одному такому секторі.
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02.02.2025 19:09 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂Оце дід задвигає!))))) Зараз дови..бується, то як би США не стали знову британською колонією)))) Нехай з Данією можна пожартувати, але з англосаксами не варто.
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02.02.2025 19:19 Ответить
таки да !
трампон забув, що Канада досі формально частина Британської імперії і англійський король призначає туда свого генерал-губернатора

.
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03.02.2025 02:42 Ответить
ТРАМП КАРТУ ПОКАЗАЛ ЧТОБЫ НЕ СПРАШИВАЛИ, ЧТО ТЫ КАРТУ ВИДЕЛ ВООБЩЕ !?) САМЫЙ БОЛЬШОЙ ШТАТ США 1.7 МЛН.КВ.КМ. А КАНАДА ПОЧТИ 10 МЛН.КВ.КМ. !!!
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02.02.2025 19:25 Ответить
ТРАМП ИДИОТ !!! КАНАДА БОЛЬШЕ ПО ТЕРРИТОРИИ ЧЕМ США !!!
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02.02.2025 19:26 Ответить
ВТОРАЯ ШНОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ !!!
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02.02.2025 19:31 Ответить
Так и до импичмента может крякнуть. Илон со своими заводами его устравает, ему теперь канадцев подавай...да.. В Республиканской партии такого ещё не было , неадекватизма. СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.02.2025 19:38 Ответить
Не Илон - а фриц Илон.
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02.02.2025 23:32 Ответить
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02.02.2025 20:06 Ответить
Рыжий дегенератот НЕ умнеет. Такой сказочный ПОЦ , это просто находка для всех диктаторов . Умудрится переругаться с СОЮЗНИКАМИ , это надо много ума иметь.
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02.02.2025 20:21 Ответить
Імперіалізм - політика розширення території держави через військову силу, економічний чи політичний тиск.
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02.02.2025 20:24 Ответить
Американці канадців часто обсерають у фільмах і мультиках.
"Якесь гімняне непорозуміння" кажуть)
Або "чому ви взагалі країна?"
Щось типу як кацапи про нас.
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02.02.2025 20:25 Ответить
А Новую Зеландию с Австралией он не хочет? Или там нету ресурсов нужных??
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02.02.2025 20:28 Ответить
А чи є коло нього дорослі? Чи хоч санітари? Невже нема того, хто скаже «ти що @бу дався, що ти витворяєш!»
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02.02.2025 20:43 Ответить
Дональде, краще візьми Україну 51 штатом, ми не проти🤗
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02.02.2025 21:04 Ответить
Хт це "ми"?
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02.02.2025 22:56 Ответить
а ми тобі Майдан влаштуємо....

.
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03.02.2025 02:44 Ответить
Претензії президента США Трампа на території суверенних країн ставить США на один щабель з кацапською помийкою та Китаєм, та іншими хто точить зуби на чужі території. Думаю, що потенційний диктатор США Трамп разом з кацапським диктатором ****** поділять Україну або вже поділи. Згадайте Аль Капоне! Штати виростили Китай і сьогодні вже технологічно відстають від Китаю. Недодиктатор Трамп поховає і США, і Європу, і Канаду з Австралією,-- буде суцільний дикторат Китаю. Правда, куля і добре слово роблять чудеса.

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02.02.2025 21:41 Ответить
То х у й л о плешивое, это рыжее. Тому Украина, этому Канада. Потому х у й л о есть х у й л о.
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02.02.2025 21:44 Ответить
Щось мені підказує , що світ рухається до моделі описаної Джорджем Оруєлом у "1984". Там були три наддержави , при цьому уся Європа крім Англії була під росією. Схоже що Трамп хоче реалізувати цей сценарій. Європа для нього ніщо і він вважає що в світі повинні бути тільки наддержави , а маленьким державам треба підкорятись великим. Дуже погане майбутнє!
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02.02.2025 22:33 Ответить
Росія не здатна Донбас захопити за 3 роки яка Європа а
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03.02.2025 13:22 Ответить
По итогу с таким подходом образуется триумвират экспансионистских авторитарных режимов (США - Китай - рф), который захочет поделить мир "на троих". Но обламаются, правда не сразу . . .

Во-первых, народ в США терпеть этого не будет и рано или поздно восстанет (скорее поздно - сначала будут пытаться использовать юридическую систему США, которую Трамп подомнёт постепенно, а когда увидят, что бесполезно - тогда уже начнут брать судьбу своей страны в свои руки).

Во-вторых, Европа, Канада, Австралия, Латинская Америка и свободные страны Азии (ну по типу Японии, Ю. Кореи, Индии) и Африки, объединятся и в конце-концов наваляют этим борзым "крутеликам", которые возомнили, что могут весь мир поставить в неудобную позу.

Тяжко будет, правда . . . Очень кроваво. Но что поделать, если фашизм захватил / захватывает основные мировые столицы (в данном случае Вашингтон, Пекин и москву).
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02.02.2025 23:22 Ответить
Немає армії в світі здатної щось протиставити США від слова взагалі
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03.02.2025 13:24 Ответить
Ага. Колись і щодо Гітлера так можна було сказати, і щодо Наполеона, і щодо монголів, і щодо Риму, і щодо ще багато кого.
А потім, по ходу історії виходило, що завжди надривалися великі армії, бо вічна війна виснажує.
По США - В'єтнамська ? Корейська ? Афганська ? . . . У відкритому бою - так, наразі може рівних і немає, а в партизанській війні ? США + союзники по НАТО - так, а без них ? США в умовах сильного зростання економіки - так, а в умовах економічних негараздів ?

Багато питань . . .
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04.02.2025 00:47 Ответить
Рим розбив всі армії і правив сотні років не маючи рівних це раз друге. Навряд чи Канада буде чи зможе організувати партизанську війну
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04.02.2025 20:31 Ответить
Я же говорю шо это вброс, бо как можно серьезно относиться к "помоям" соцсетей. Часом в соцсетях он не говорил, шо хоче кинути личину на одному гектарi з поцом пинею?
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02.02.2025 23:30 Ответить
Та всі місцеві будуть тільки раді. Вони все одно статки заробили, коли у молодості їздили до США на роботу.
Податки і ціни в США менші. Зарплатні більші. І продукція в магазинах на 80% їхня теж і 10% мексиканської
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03.02.2025 01:48 Ответить
маленька побєдоносна сво США

а ще - в Канаді багато українців-біндєрівців

срочно треба дєнацифіцировать Канаду!

.
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03.02.2025 02:39 Ответить
Путлер восхищенно курит в сторонке ))
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03.02.2025 07:33 Ответить
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