Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая, - WP

В субботу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указы о введении существенных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официального представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

По словам официального представителя Белого дома, который общался с журналистами, Трамп подписал всего три указа, которые устанавливают дополнительные тарифы.

Издание отмечает, что это стало первым шагом со стороны администрации Трампа в его второй торговой войне.

"Американские импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая", - цитирует издание главу Белого дома.

Согласно торговому соглашению, которое Трамп подписал во время своего первого срока, большинство товаров из Канады и Мексики не тарифицировались, в то время как многие китайские товары облагались налогом на уровне до 25%. Отмечается, что новые таможенные тарифы станут дополнительной нагрузкой на импортеров.

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Также WP добавляет, что США начиная с 1 февраля вводят 10% пошлины на сырую нефть из Канады.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа введет в субботу, 1 февраля, значительные таможенные тарифы для Канады, Мексики и Китая.

Кроме этого, Трамп заявлял, что намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.

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