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Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая, - WP

Трамп запровадив мита для Канади, КНР і Мексики

В субботу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указы о введении существенных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официального представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

По словам официального представителя Белого дома, который общался с журналистами, Трамп подписал всего три указа, которые устанавливают дополнительные тарифы.

Издание отмечает, что это стало первым шагом со стороны администрации Трампа в его второй торговой войне.

"Американские импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая", - цитирует издание главу Белого дома.

Согласно торговому соглашению, которое Трамп подписал во время своего первого срока, большинство товаров из Канады и Мексики не тарифицировались, в то время как многие китайские товары облагались налогом на уровне до 25%. Отмечается, что новые таможенные тарифы станут дополнительной нагрузкой на импортеров.

Читайте также: Трамп с 1 февраля введет таможенные тарифы на товары из Канады, Китая и Мексики, - Белый дом

Также WP добавляет, что США начиная с 1 февраля вводят 10% пошлины на сырую нефть из Канады.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа введет в субботу, 1 февраля, значительные таможенные тарифы для Канады, Мексики и Китая.

Кроме этого, Трамп заявлял, что намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.

Читайте также: Трамп заявил о намерении ввести пошлины на продукцию из Евросоюза

Автор: 

Канада (2099) Китай (3040) Мексика (120) пошлина (494) США (27118) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+35
Замість того,щоб об'єднати зусилля цивілізованого Світу в боротьбі зі світовим Злом, цей рижий недоносок збирається влаштувати торгову війну з усіма союзниками. В цій ситуації є лише одна хороша новина. Український виборець більше не являється найтупішим в Світі.
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02.02.2025 02:13 Ответить
+33
жить в Америке станет легче, жить в США станет веселей !

вітання виборцям трампа із знижками в крамницях

.
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02.02.2025 01:28 Ответить
+22
Особенно понравилось как он отвечал журналистке на вопрос о повышении цен в магазинах. Похоже в мире еще одним "экономистом" стало больше "Бизнесмен" твою дивизию ...
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02.02.2025 01:31 Ответить
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ШНОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ЕМУ !!!
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02.02.2025 06:54 Ответить
Канада і Мексика, за оцінками економістів, можуть втратити близько двох відсотків свого валового внутрішнього продукту.

Економіка Сполучених Штатів просяде набагато меншою мірою - експерти допускають падіння ВВП на 0,3 відсотка.
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02.02.2025 06:55 Ответить
Це перемога.
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02.02.2025 11:02 Ответить
Канада запроваджує 25% мита на товари зі США у відповідь на дії Трампа - Трюдо
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02.02.2025 07:04 Ответить
Яка розумна людина.Найближчому сусідові,торговельному партнеру і союзнику Канаді 25% мита,а недружньому китаю цілих 10%...Воістину погано мати америку у ворогах,а ще гірше в друзях...
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02.02.2025 07:05 Ответить
Трамп увійшов в "турборежим", а це прерогатива дурнів, неважливо в якому напрямку (яку користь чи шкоду це принесе) він вмикає цей режим, головне щоб усі бачили бурхливу діяльность дурня обраного главою держави.
Десь таке вже було. Результат руйнівний.
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02.02.2025 07:27 Ответить
американці сами впустили непередбачувану "Моську" у посудну лавку..
- буде "весело", "двіжуха" по-американськи..
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02.02.2025 07:30 Ответить
Все верно,экономически необоснованное торговое сальдо с этими странами нужно менять,далее хитрозадый Евросоюз,а потом уже краснопузые китаезы пострадают.
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02.02.2025 07:31 Ответить
яка мета мита ?
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02.02.2025 07:47 Ответить
Загнати Канаду та Мексику в *штати*.
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02.02.2025 08:20 Ответить
тоді навіщо виганяти іммігрантів ?

.
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02.02.2025 08:45 Ответить
Тому що це різні речі. Нелегали, сер.
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02.02.2025 09:15 Ответить
рудий скиглить шо товари сша не беруть ,після цього зовсім брати не будуть
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02.02.2025 07:49 Ответить
Це стимулювання власної промисловості та підняття рівня занятості. Концепція змінилась-теперь всі будуть платити США за шанс буди ближче к гегемону замість того що вона разбазарювала кошти по всьому світу,а кто не захоче тому біда. Якщо і США ще відкупорять сважини та ще знизять ціни на єнергоносії, то тоді собівартість виготовлення продукції впаде ще більще-вона і так нижче за Европу,Канаду та Японію. На минулому тижні була аналітика на цей рахунок. Так що подивимось через рік результати
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02.02.2025 07:56 Ответить
мита на товари с США
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02.02.2025 08:00 Ответить
Розбазарювання коштів, а точніше своїх доларів і робило сша гегемоном )) А ви думаєте, чому доні так закудахтал за валюту БРІКС? Але він вирійшив і рибку з'їсти і сісти
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02.02.2025 09:40 Ответить
-"Я закончу все войны на Земле...." сказал Трамп и тут же начал невиданную доселе экономическую войну, которая, в конечно итоге приведёт к войне физической.

А когда-то в Америке была целая плеяда классных политиков и умных президентов, всё, эта эра ушла безвозвратно, наступила эра дегенератов и популистов.
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02.02.2025 08:12 Ответить
Оце звіздєц, думаю республіканці самі при@@ють від цього ненормального з роздутим відчуттям ЧСВ.
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02.02.2025 08:40 Ответить
ВОНИ його зробили Президентом. Тож на них лежить велика частка відповідальності за всю *****, яку срамп накоїв і ще накоїть.
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02.02.2025 13:51 Ответить
Після того, як Трамп розсереться зі всіма своїми союзниками, він скаже Ось подивіться які хороші люди Путін та Кім чен Ин, вони згодні з всіма моїми хотілкаии, готові навіть Гренландію признати американською, треба лише їм також допомогти.
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02.02.2025 08:56 Ответить
Американський довбограй таки хоче організувати Велику депресію 2.
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02.02.2025 09:28 Ответить
чайні пох, Мексика побіжить до бріксів а Канада скаже "я тобі більше не союзник"
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02.02.2025 09:34 Ответить
Рудий віник мете по-новому, але кудись не у той степ.
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02.02.2025 09:47 Ответить
Коментатори, що вже тут зійшли на лайно зі своїми прокляттями. А ви взагалі статтю дочитали?

Відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого терміну, більшість товарів із Канади й Мексики не тарифікувалися, тим часом як багато китайських товарів оподатковувалися на рівні до 25%. Зазначається, що нові митні тарифи стануть додатковим навантаженням на імпортерів. Джерело: https://censor.net/ua/n3533535

Тобто для Канади та Мексики повернули мито, а для Китая знизили. Про які торговельні війни ви тут пишете? Може в нашу державу завозять товари без мит?
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02.02.2025 10:45 Ответить
т.е. вопрос почему снизил пошлину для китая тебя никак не смущает
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02.02.2025 11:49 Ответить
А що може дати моя цікавість? Дві самі більші економіки світу щось між собою вирішують. А ні Україна, а ні кацапстан в цих домовленостях не фігурують. Тому чому мене це повинно цікавити?
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02.02.2025 13:01 Ответить
а вас не цікавить чому проти кацапстану мита не ввели?
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02.02.2025 19:30 Ответить
цей шестиразовий "успішний" бізнесмен винен гроші десяткам людей тож тре відробляти-зачищає поле під китай.маск координує його дії з пекіном
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02.02.2025 10:59 Ответить
рижий підор-ескімос
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02.02.2025 11:00 Ответить
Щас раднареки начнут смазывать вировку для рыжава. 🤣🤣🤣
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02.02.2025 11:06 Ответить
Руйнує Америку за вказівкою з кремля! Ще хтось має сумніви, що він просто шістка гебешників?
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02.02.2025 11:20 Ответить
Трамп все зробив правильно У США немає ПДВ і тому мито це єдиний податок при імпорті
В Канаді 7 % пдв у Європі 19-24 % У США було 0 при імпорті Як таке може бути ?
Ці кошти від мита підуть на допомогу Україні та іншим країнам
Не треба критикувати то що зроблено грамотно
А у нас є все і пдв і мито і акциз пенсійний збір при митному оформлені і військовий і ще інші замасковані податки Навіть береться ПДВ з з мита та акцизного збору...Податок з податку
Не хочу критикувати владу під час війни але брати мито з людей які їздять за продуктами в Словаччину бо там дешевше ... це вже дно .
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02.02.2025 11:27 Ответить
т.е. вопрос почему снизил пошлину для китая тебя никак не смущает
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02.02.2025 11:48 Ответить
То їх справи З TEMU 0 доставка та 0 податок не смущает ? Дружина везла духовку з Угорщини і заплатила 10% мито та 20% пдв бо забула викунити коробку Люди не повертаються бо заборонений заїзд на Європейських номерах в Україну Як їм з речами приїхати ? Новою поштую відправити ? Це так Ураїна рухається до Євросоюзу Тільки гасла і більше нічого
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02.02.2025 12:11 Ответить
Займіться якоюсь роботою. А не тягайте через кордон товари без мита.
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02.02.2025 12:32 Ответить
Як би не таскали через кордон без мита то ціни були ще у два рази вищі
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02.02.2025 12:48 Ответить
Благодеятель ти наш. Якби митники не крали та такі як ти то може і грошей в бюджеті було б більше. А то одні платять мито - а інші болт. Законослухняні йдуть в мінус - крутьки в плюс.
І хочуть щоб їм країна яку вони обдирають щось дала.
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02.02.2025 12:57 Ответить
проти каацпстану він мита не ввів. Це також ОК?
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02.02.2025 19:31 Ответить
США майже нічого не купують у Кацапів та нічого туди напряму не продають .Проти них діють , санкції які більш дїєві ніж Євросоюзу Європа за останій час тільки збільшує закупки скрапленого гузу з порту Усть Луга бо американський на 10 ? євро дорожче
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02.02.2025 20:10 Ответить
та пофіг якось

Китай, схоже, домовився з рудим
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02.02.2025 12:37 Ответить
Ведмідь у посудній крамниці...
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02.02.2025 13:01 Ответить
Приберуть підписанта.
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02.02.2025 13:27 Ответить
погана новина в тому що 73%,можуть знову
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02.02.2025 14:31 Ответить
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