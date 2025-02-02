Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая, - WP
В субботу, 1 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указы о введении существенных таможенных тарифов на импорт товаров из Канады, Мексики, а также Китая.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официального представителя Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
По словам официального представителя Белого дома, который общался с журналистами, Трамп подписал всего три указа, которые устанавливают дополнительные тарифы.
Издание отмечает, что это стало первым шагом со стороны администрации Трампа в его второй торговой войне.
"Американские импортеры будут платить новый налог 25% на товары из Канады и Мексики, а также сбор 10% на товары из Китая", - цитирует издание главу Белого дома.
Согласно торговому соглашению, которое Трамп подписал во время своего первого срока, большинство товаров из Канады и Мексики не тарифицировались, в то время как многие китайские товары облагались налогом на уровне до 25%. Отмечается, что новые таможенные тарифы станут дополнительной нагрузкой на импортеров.
Также WP добавляет, что США начиная с 1 февраля вводят 10% пошлины на сырую нефть из Канады.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа введет в субботу, 1 февраля, значительные таможенные тарифы для Канады, Мексики и Китая.
Кроме этого, Трамп заявлял, что намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Економіка Сполучених Штатів просяде набагато меншою мірою - експерти допускають падіння ВВП на 0,3 відсотка.
Десь таке вже було. Результат руйнівний.
- буде "весело", "двіжуха" по-американськи..
.
А когда-то в Америке была целая плеяда классных политиков и умных президентов, всё, эта эра ушла безвозвратно, наступила эра дегенератов и популистов.
Відповідно до торгівельної угоди, яку Трамп підписав під час свого першого терміну, більшість товарів із Канади й Мексики не тарифікувалися, тим часом як багато китайських товарів оподатковувалися на рівні до 25%. Зазначається, що нові митні тарифи стануть додатковим навантаженням на імпортерів. Джерело: https://censor.net/ua/n3533535
Тобто для Канади та Мексики повернули мито, а для Китая знизили. Про які торговельні війни ви тут пишете? Може в нашу державу завозять товари без мит?
В Канаді 7 % пдв у Європі 19-24 % У США було 0 при імпорті Як таке може бути ?
Ці кошти від мита підуть на допомогу Україні та іншим країнам
Не треба критикувати то що зроблено грамотно
А у нас є все і пдв і мито і акциз пенсійний збір при митному оформлені і військовий і ще інші замасковані податки Навіть береться ПДВ з з мита та акцизного збору...Податок з податку
Не хочу критикувати владу під час війни але брати мито з людей які їздять за продуктами в Словаччину бо там дешевше ... це вже дно .
І хочуть щоб їм країна яку вони обдирають щось дала.
Китай, схоже, домовився з рудим