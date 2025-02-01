Трамп заявил о намерении ввести пошлины на продукцию из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.

Об этом американский лидер заявил в пятницу, 31 января, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался... Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они, по сути, почти ничего не берут. У нас огромный дефицит с ЕС. Поэтому мы сделаем что-то очень существенное в отношении ЕС", - заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, введение пошлин должно позволить США исправить ситуацию с торговым дефицитом.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа введет в субботу, 1 февраля, значительные таможенные тарифы для Канады, Мексики и Китая.

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