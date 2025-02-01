Трамп заявил о намерении ввести пошлины на продукцию из Евросоюза
Президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.
Об этом американский лидер заявил в пятницу, 31 января, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался... Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они, по сути, почти ничего не берут. У нас огромный дефицит с ЕС. Поэтому мы сделаем что-то очень существенное в отношении ЕС", - заявил глава Белого дома.
По словам Трампа, введение пошлин должно позволить США исправить ситуацию с торговым дефицитом.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа введет в субботу, 1 февраля, значительные таможенные тарифы для Канады, Мексики и Китая.
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Они - действительно их не берут. И они это граждане стран ЕС.
Не берут потому что даже малолитражка форд фокус ест минимум на 30% больше бензина. И народ берёт японские авто, французские, либо немецкие.
Смешно слышать от президента страны с рыночной экономикой, о том, что его товары не берут.
Я покупаю исключительно американские ноутбуки, но не хочу американский автомобиль. И это мое право как покупателя. Немцы не покупают тесла, не потому только, что она американская, а и потому, что она ломается чаще, чем машина с ДВС.
Навіть якщо за Трампа відбудеться (раптово) щось позитивне для України, падіння США відкриє русні шлях не тільки до Львова, а і до Лісабону.
Для нас з одної сторони добре тому що китайці без американського ринку сядуть в рецесію і буде менша підтримка раші, з іншої для нашої економіки ринок ЄС зараз основний...