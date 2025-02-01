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Трамп заявил о намерении ввести пошлины на продукцию из Евросоюза

Трамп хоче запровадити мита на товари з ЄС

Президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.

Об этом американский лидер заявил в пятницу, 31 января, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался... Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они, по сути, почти ничего не берут. У нас огромный дефицит с ЕС. Поэтому мы сделаем что-то очень существенное в отношении ЕС", - заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, введение пошлин должно позволить США исправить ситуацию с торговым дефицитом.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа введет в субботу, 1 февраля, значительные таможенные тарифы для Канады, Мексики и Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо заявил, что Канада будет принимать меры, если Трамп введет пошлины: мы готовы дать сильный ответ

Автор: 

пошлина (494) США (27118) Евросоюз (17267) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+30
Ну так хай буде ще гірше, союзники всі пересруться і на нас взагалі *** забьють. Згорів сарай - гори і хата.
Логіка залізна.

Цуко, ці колхозні аналітики...
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01.02.2025 02:12 Ответить
+21
запрацював гімнопровід незламно, потужно - в турборежимі!
а словацькі псіхіатри не хочють відвідати Америку?
ну ті які фіці діагноз поставили?
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01.02.2025 01:55 Ответить
+21
13 мая 1939 года из Гамбурга на Кубу отправился в рейс корабль "Сен-Луис". На борту его было 930 еврейских беженцев, эмигрировавших из Германии..



К тому времени, в рейхе дела уже были плохи - прошли погромы "Хрустальной ночи", евреев мало-помалу арестовывали и отправляли в концлагеря, но они ещё могли уехать - ибо уже было ясно, к чему идёт. Сотни людей продали последнее, чтобы купить билеты на этот пароход.

27 мая корабль причалил на Кубе. Власти отказались дать разрешение кому-либо сойти на берег. Нервы у людей стали сдали - один человек вскрыл себе вены и бросился за борт. Кубинские власти потребовали полмиллиона долларов (немыслимое бабло по тем временам) за право допуска пассажиров на землю Кубы. У беженцев таких денег не было, и кубинский президент прервал переговоры. 1 июня "Сен-Луис" получил приказ покинуть порт, в противном случае его обещали атаковать корабли ВМС Кубы. Ещё пять дней транспорт с беженцами кружил в нейтральных водах, надеясь на чудо.

Чуда не случилось. Соединённые Штаты, к которым также обратились с самого начала (Флорида в 90 километрах от Кубы) спокойно сказали, что спасать обречённых на смерть людей не собираются, и не превысят иммиграционную квоту.

"Их же убьют в Германии", - объяснял капитан судна Шредер.

"Сэр, это не наши проблемы", - вежливо объясняли ему чиновники в США.

Американцы знали, что подписывают почти тысяче человек смертный приговор. Но не пошевелили и пальцем, чтобы их спасти. Позднее там оправдывались, что действовали по закону, а Куба независимое государство. Правда, все вокруг прекрасно знали, что это "независимое" государство управляется по щелчку пальцев из Вашингтона, стоит только свистнуть.

Корабль поплыл обратно. В истерике. В слезах. В похоронном настроении. В последний момент еврейской организации "Джойнт" удалось договориться, что беженцы сойдут на берег в Европе. 287 человек согласилась принять Великобритания, 224 - Франция, 214 - Бельгия и 181 - Голландия. Вскоре началась война - Франция, Бельгия и Голландия оказались под немецкой оккупацией, а беженцы с "проклятого корабля" - в лагерях смерти. Хотя им, можно сказать, ещё повезло - в 1939-1945 гг. погибло "всего лишь" 250 беженцев с "Сен-Луиса". Те, которые могли бы жить, если бы их пустили на Кубу и в США.

Ну а мы пока с удовольствием посмотрим голливудские фильмы, где храбрые американские солдаты спасают евреев во время Второй мировой войны: именно они и отражают тогдашнюю действительность. Другие вещи да, вспоминать как-то неудобно.
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01.02.2025 02:01 Ответить
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Страница 3 из 3
Трамп получит - уже получил ярых врагов. Так принято в США что любой президент становится врагом для многих конгрессменов как только заступит на пост. Многие молодые политики США не станут хоронить свою политическую карьеру из за старого маразматика. Поэтому, Трампу холодный душ от Конгресса гарантирован и не факт что с таким началом он потянет до конца срока
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01.02.2025 09:11 Ответить
Це явище в світові історії назвуть "Ідеальний шторм", так це з голівудського фільму але коли так диктатори зійшлися і витягують один одного - ніколи не було. Путін, тепер вже Трамп, косоокий панда, рушникоголові з Ірану та тва сраколизи з Європи.
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01.02.2025 09:12 Ответить
Американские зебобики привели к власти своего зеленского: мошенника и преступника. Аж настроение поднялось: идиоты доминируют не только в Украине, но и в США.
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01.02.2025 09:22 Ответить
Они не берут наши автомобили.
Они - действительно их не берут. И они это граждане стран ЕС.
Не берут потому что даже малолитражка форд фокус ест минимум на 30% больше бензина. И народ берёт японские авто, французские, либо немецкие.
Смешно слышать от президента страны с рыночной экономикой, о том, что его товары не берут.
Я покупаю исключительно американские ноутбуки, но не хочу американский автомобиль. И это мое право как покупателя. Немцы не покупают тесла, не потому только, что она американская, а и потому, что она ломается чаще, чем машина с ДВС.
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01.02.2025 09:29 Ответить
Объективности ради, Штаты и Западная Европа на постое ведут экономические войны. Доречi, нефтепровод "Дружба" с газ-трубы и был задуман для того, чтобы стравливать между собов Новый и Старый свет искуственно, в тот момент когда Штаты дружат с Европой. Когда кремляди было выгодно подружиться со Штатами, кремлядь отпускала свои нефть с газом для Европы по цене выше мировых . Тогда амер продукция ставала дешевле стоимости европейской продукции и полностью оккупировала еврорынки, от чего Европа была в накладе. Но когда СССР было выгодно подружится с Европой, тогда гнали в Европу газ с нефтью по цене , ниже мировых цен. Тогда евро товары делали экспансию на амер рынок, из-за своей дешевизны... А в данном случае, Трамп, со своими аргументами, смотрится как лошок. Кто ему доктор, что амер автомобилестроение не составляет конкуренцию теперь уже не только Японии, но и Западной Европе? Вон, в Штатах еще с 70-80-х годов столько появилось городов-привидiв, которые специализировались на автомобилестроении, что мама не горюй. Кто не верит, поисковик в руки и опосля , поставить на вид рыжему , чтобы больше не гнал пургу .
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01.02.2025 09:39 Ответить
.
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01.02.2025 09:52 Ответить
Саме на це і був розрахунок русні.
Навіть якщо за Трампа відбудеться (раптово) щось позитивне для України, падіння США відкриє русні шлях не тільки до Львова, а і до Лісабону.
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01.02.2025 10:03 Ответить
Чого ще чекати від трампутіна?
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01.02.2025 10:22 Ответить
Яке дурне !
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01.02.2025 10:25 Ответить
Бий своїх, щоб чужі боялися?
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01.02.2025 10:35 Ответить
барига э барига , чесну конкуренц1ю бо1ться
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01.02.2025 10:55 Ответить
Якщо так розібратись, то ЄС уже перетворився на упаковщика Китайських товарів під своїми брендами, якщо штати реально рішили повернути виробництво до себе то їм необхідно перекрити всі канали поставок товарів з Азії.

Для нас з одної сторони добре тому що китайці без американського ринку сядуть в рецесію і буде менша підтримка раші, з іншої для нашої економіки ринок ЄС зараз основний...
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01.02.2025 11:03 Ответить
Трамп втводить ЄС з зони комфорту. Вони не хочуть роуміти що в Україні, в європі -війна. Вони хочуть добре жити, їздити на море, нівчому собі не відказувати, пити каву і лише виявляти СТУРБОВАНІСТЬ. Трамп хоче щоб воги з цього стану вийшли і активнііше приклажалися до перемоги. Ну подивимось. Слава Україні!
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01.02.2025 11:08 Ответить
Введення торговельних мит це дорога в двох напрямках. Цей старий довбень, вочевидь, про це не здогадується.
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01.02.2025 12:24 Ответить
Не можна було нескінченно ігнорувати торговий дисбаланс. Кожен президент хотів тільки відсидіти свій термін без проблем. Їх хвилювало тільки обрання на другий термін. Але з методами потрібно розбиратися.
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01.02.2025 12:43 Ответить
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