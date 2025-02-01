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Трюдо заявил, что Канада будет принимать меры, если Трамп введет пошлины: мы готовы дать сильный ответ

Трюдо про мита щодо канадських товарів

Канада немедленно и решительно отреагирует, если президент США Дональд Трамп введет 25% пошлины.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Выступая перед консультативным советом по вопросам канадско-американских отношений, Трюдо заявил, что страна находится в "критическом моменте".

"Мы готовы дать ответ - целенаправленный, сильный, но разумный, немедленный ответ. Это не то, чего мы хотим, но если он пойдет дальше, мы также будем действовать", - заявил глава правительства Канады.

Reuters пишет, что Канада отправляет 75% своего экспорта товаров и услуг в США, и обещанные Трампом тарифы могут сильно ударить по ее экономике.

На фоне этого Трюдо предупредил канадцев о "трудных временах".

"Я не буду приукрашивать - наша нация может столкнуться с трудными временами в ближайшие дни и недели", - сказал Трюдо.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа введет в субботу, 1 февраля, значительные таможенные тарифы для Канады, Мексики и Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп с 1 февраля введет таможенные тарифы на товары из Канады, Китая и Мексики, - Белый дом

Автор: 

Канада (2099) пошлина (494) Трюдо Джастин (298) Трамп Дональд (5635)


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Топ комментарии
+24
Ну что? Выбрали фрика - теперь начинают жить в цирке "Белочка". Нескучные времена настали. Все как и перед второй мировой.
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01.02.2025 00:31 Ответить
+22
ІДІОТ. Борцун проти китая свариться із всіма АЛЕ НЕ з Китаєм....десь я таке уже бачив. В США видно теж піввареника доїдали
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01.02.2025 00:31 Ответить
+20
Не вірю у реальність прочитаного. Хочу прокинутися. Схоже, ми опинилися у паралельному всесвіті. Трампівське божевілля.
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01.02.2025 00:32 Ответить
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ІДІОТ. Борцун проти китая свариться із всіма АЛЕ НЕ з Китаєм....десь я таке уже бачив. В США видно теж піввареника доїдали
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01.02.2025 00:31 Ответить
За інститутом Гелопа , У Трампа на цей термін найнижчий рейтинг в історії президентства , у Байдена навіть був до цього найнижчий. Зараз вище на один з гаком 40,2
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01.02.2025 02:14 Ответить
цікаво цей ідіот до 100 днів президентства доживе, чи...

США окупують Канада, Мексика та Гренландія на прохання американського народу ?

.
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01.02.2025 03:46 Ответить
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01.02.2025 09:08 Ответить
😂😂😂
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01.02.2025 10:50 Ответить
Ну что? Выбрали фрика - теперь начинают жить в цирке "Белочка". Нескучные времена настали. Все как и перед второй мировой.
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01.02.2025 00:31 Ответить
Да уже видели мы не будем брать вашу полоску ваши яйца ваше зерно вы же братья газ вам дороже чем в Германию...идите в наш таежно кацапский крепостной совхоз.. не забылось про Х.ло и РФ ...А Додик похоже встал на лыжню раннего Х..ла... мир едет шифером не спеша в дурдом
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01.02.2025 01:23 Ответить
В прошлый раз мир заплатил за подобное страшную цену.
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01.02.2025 01:27 Ответить
Цього разу ціна буде набагато страшнішою, і це вже здається невідворотно. Америка не Україна - зелений вибір розхльобують українці, американський вибір буде розхльобувати весь світ.
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01.02.2025 11:02 Ответить
Да. Есть такое ощущение. Донни считает себя гением. Все как и с нашим "величайшим".
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01.02.2025 11:22 Ответить
На тлі цього ЗЄлєнський Трюдо попередив українців канадців про "важкі часи".

.

.
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01.02.2025 01:37 Ответить
Не вірю у реальність прочитаного. Хочу прокинутися. Схоже, ми опинилися у паралельному всесвіті. Трампівське божевілля.
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01.02.2025 00:32 Ответить
що думають з цього приводу самі американці ?

їх #канада-наш не купиш....

.
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01.02.2025 01:39 Ответить
От так руда курва поступає з друзями. А сі вінніпуху вічко тим часом підставить.
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01.02.2025 00:37 Ответить
Трюдо, не ний! Нарощуй видобуток нафти і залий нею Європу!
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01.02.2025 00:38 Ответить
не було проблем з Канадою? - будуть!
у доні тільки одне призначення на другому терміні - розвалити все!
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01.02.2025 00:48 Ответить
Цікаво, хто цьому рудому неуку платить -- Цзиньпінь, йухло, чи аятолли?

P.S. Щас вилізе Базіл Коок і напише, що трумп -- месія.
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01.02.2025 00:51 Ответить
Это не секрет. Где пили шампанское за победу трампа в 2016 году?

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01.02.2025 09:45 Ответить
Там ще не відомо шо саме Жирік пив...
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01.02.2025 11:37 Ответить
Канаді потрібно вступити в ЄС разом з Гренландією.
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01.02.2025 01:10 Ответить
креативно.
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01.02.2025 01:14 Ответить
чом би й ні ?

якщо зробити ЄС НЕ географічним, а реально политико-економічним союзом

.
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01.02.2025 01:42 Ответить
Орбан з фіцою зі шкіри випнуться, щоб цього не сталося.
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01.02.2025 10:46 Ответить
Ви розумієте, що Трамп розвʼязує війну за переділ? Так з економічної (газової) війни починала московія. Так діють диктатори. Трамп закоханий у пу і повторює ту ж тактику.
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01.02.2025 01:22 Ответить
Об этом мир предупреждали в открытом письме 16 Нобелевских лауреатов. Их тупо не захотели слушать. Все как и у нас в 2019 с группой "1 декабря". Наступила эпоха фриков.
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01.02.2025 01:31 Ответить
не треба було бути Нобелівським лауреатом, що би це розуміти,
просто притомним достатньо,
але кількість притомних завжди менша за кількість агресивних.
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01.02.2025 01:47 Ответить
Якшо подивитись на підарастічну вакханалію від демократів, то там теж ще ті фріки. Якось так сталося, що вибір був між ультраправими і ультралівими. А ультраліві всіх вже схоже піддостали.
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01.02.2025 11:39 Ответить
Всегда есть выбор между "лучше" и "хуже". Между меньшим и большим злом. Но люмпен выбирает не мозгами. А так да - эпоха фриков во всей красе. Все как и в 30-х годах прошлого века. Только мы еще помним чем все закончилось для мира тогда. История идет по спирали.
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01.02.2025 11:43 Ответить
От тільки він не диктатор і не стане ним.
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01.02.2025 03:12 Ответить
Стане, якщо не буде протидії.
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01.02.2025 10:53 Ответить
Вона є і саме головне повинністю діева.
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01.02.2025 11:07 Ответить
Та дай Бог.
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01.02.2025 12:31 Ответить
Трампа окрилив успіх з Колумбіею... Думає що зі всіма прокатить.
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01.02.2025 03:13 Ответить
Трюдо кажут' ґей, і таки ж йоґо санкціі, але мито на апелсиновий сік і бухло у відповід' на стал' і алюміній тоґо разу спрацювали. Не ну трампо то видатна людина, з ним цікаво, і власне я маю таку обґрунтовану надію шо при йоґо каденціі кацапс'кому бантустану, with all due respect to the good people of Africa, буде капут, ******** шванцер політкоректно висловлюваючис'.
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01.02.2025 04:08 Ответить
геї навіть воюють у ЗСУ
думаю гей з ССО вам би не сподобався
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01.02.2025 06:16 Ответить
зайко,буд' воіном зсу а не ґеєм, be another one like Spartan
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01.02.2025 06:44 Ответить
Замість того,щоб об'єднати зусилля цивілізованого Світу в боротьбі зі світовим Злом, цей рижий недоносок збирається влаштувати торгову війну з усіма союзниками. В цій ситуації є лише одна хороша новина. Український виборець більше не являється найтупішим в Світі.
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01.02.2025 08:15 Ответить
Було б смішно, якщо б не було так сумно.
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01.02.2025 10:56 Ответить
"Український виборець більше не являється найтупішим в Світі"
спірне питання. Не думаю, шо через Трампа американцям є загроза існування.
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01.02.2025 11:42 Ответить
трохи зачекай, Трамп ще навіть 2 тижні не царює. Попереду 4 роки.
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01.02.2025 11:57 Ответить
Я думаю трюдо вже у відставку давно відправлений
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01.02.2025 09:32 Ответить
Трампакс діє, як слон в посудній лавці. Буде "весело".
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01.02.2025 10:48 Ответить
 
 