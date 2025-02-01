Трюдо заявил, что Канада будет принимать меры, если Трамп введет пошлины: мы готовы дать сильный ответ
Канада немедленно и решительно отреагирует, если президент США Дональд Трамп введет 25% пошлины.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Выступая перед консультативным советом по вопросам канадско-американских отношений, Трюдо заявил, что страна находится в "критическом моменте".
"Мы готовы дать ответ - целенаправленный, сильный, но разумный, немедленный ответ. Это не то, чего мы хотим, но если он пойдет дальше, мы также будем действовать", - заявил глава правительства Канады.
Reuters пишет, что Канада отправляет 75% своего экспорта товаров и услуг в США, и обещанные Трампом тарифы могут сильно ударить по ее экономике.
На фоне этого Трюдо предупредил канадцев о "трудных временах".
"Я не буду приукрашивать - наша нация может столкнуться с трудными временами в ближайшие дни и недели", - сказал Трюдо.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа введет в субботу, 1 февраля, значительные таможенные тарифы для Канады, Мексики и Китая.
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США окупують Канада, Мексика та Гренландія на прохання американського народу ?
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ЗЄлєнськийТрюдо попередив українцівканадців про "важкі часи".
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їх #канада-наш не купиш....
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у доні тільки одне призначення на другому терміні - розвалити все!
P.S. Щас вилізе Базіл Коок і напише, що трумп -- месія.
якщо зробити ЄС НЕ географічним, а реально политико-економічним союзом
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просто притомним достатньо,
але кількість притомних завжди менша за кількість агресивних.
думаю гей з ССО вам би не сподобався
спірне питання. Не думаю, шо через Трампа американцям є загроза існування.