Трюдо заявил, что Канада будет принимать меры, если Трамп введет пошлины: мы готовы дать сильный ответ

Канада немедленно и решительно отреагирует, если президент США Дональд Трамп введет 25% пошлины.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Выступая перед консультативным советом по вопросам канадско-американских отношений, Трюдо заявил, что страна находится в "критическом моменте".

"Мы готовы дать ответ - целенаправленный, сильный, но разумный, немедленный ответ. Это не то, чего мы хотим, но если он пойдет дальше, мы также будем действовать", - заявил глава правительства Канады.

Reuters пишет, что Канада отправляет 75% своего экспорта товаров и услуг в США, и обещанные Трампом тарифы могут сильно ударить по ее экономике.

На фоне этого Трюдо предупредил канадцев о "трудных временах".

"Я не буду приукрашивать - наша нация может столкнуться с трудными временами в ближайшие дни и недели", - сказал Трюдо.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа введет в субботу, 1 февраля, значительные таможенные тарифы для Канады, Мексики и Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп с 1 февраля введет таможенные тарифы на товары из Канады, Китая и Мексики, - Белый дом