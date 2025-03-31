Шольц поддержал Канаду и осудил нападки Трампа

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с Канадой, поддержав страну в противостоянии с Дональдом Трампом после его таможенных тарифов и заявлений, что Канада должна стать новым штатом США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg.

"Канада не является федеральным государством кого-либо. Канада - гордая, независимая страна. У Канады есть друзья по всему миру - и особенно много здесь, в Германии и в Европе... Мы на вашей стороне", - сказал Шольц.

Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортные авто и автозапчасти, что премьер Канады Марк Карни назвал "прямой атакой".

Карни отметил, что этот шаг является нарушением торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой, известного как USMCA, которое Трамп заключил во время своего первого срока в Белом доме как замену предыдущего пакта.

Выражая более широкое несогласие с политикой США, Шольц раскритиковал тарифы, которые администрация Трампа планирует ввести против Европы, заявив, что любой такой шаг повлечет ответные меры и ухудшит положение обеих сторон.

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"Поэтому я говорю США: сотрудничество остается целью Европы. Но если США не оставят нам выбора, как в случае с пошлинами на сталь и алюминий, мы, как Европейский союз, отреагируем как единое целое", - резюмировал Шольц.

Напомним, Трамп заявил, что имел "продуктивный разговор" с премьер-министром Канады Марком Карни.