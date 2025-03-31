РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5952 посетителя онлайн
Новости Требования Трампа к Канаде
2 237 4

Шольц поддержал Канаду и осудил нападки Трампа

Шольц поддержал Канаду

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил солидарность с Канадой, поддержав страну в противостоянии с Дональдом Трампом после его таможенных тарифов и заявлений, что Канада должна стать новым штатом США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bloomberg.

"Канада не является федеральным государством кого-либо. Канада - гордая, независимая страна. У Канады есть друзья по всему миру - и особенно много здесь, в Германии и в Европе... Мы на вашей стороне", - сказал Шольц.

Трамп объявил о введении 25% пошлины на импортные авто и автозапчасти, что премьер Канады Марк Карни назвал "прямой атакой".

Карни отметил, что этот шаг является нарушением торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой, известного как USMCA, которое Трамп заключил во время своего первого срока в Белом доме как замену предыдущего пакта.

Выражая более широкое несогласие с политикой США, Шольц раскритиковал тарифы, которые администрация Трампа планирует ввести против Европы, заявив, что любой такой шаг повлечет ответные меры и ухудшит положение обеих сторон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о Канаде: "Одна из самых мерзких стран, с которыми я имел дело"

"Поэтому я говорю США: сотрудничество остается целью Европы. Но если США не оставят нам выбора, как в случае с пошлинами на сталь и алюминий, мы, как Европейский союз, отреагируем как единое целое", - резюмировал Шольц.

Напомним, Трамп заявил, что имел "продуктивный разговор" с премьер-министром Канады Марком Карни.

Автор: 

Канада (2076) Трамп Дональд (5134) Шольц Олаф (905)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ламаючи хребта СРСР, Рейган неодноразово закликав до міцніших стосунків з союзниками... Вождь "Рудий чуб", навпаки - "б"є горщики" з ними...
показать весь комментарий
31.03.2025 07:03 Ответить
Оця руда мавпа наробить такого,що потім не знатиме що робить.
показать весь комментарий
31.03.2025 07:54 Ответить
Шольц ти слабак ...іди отам ний під дверима.. Бачили ми твою рішучість в допомозі Україні таурусами
показать весь комментарий
31.03.2025 08:46 Ответить
Шольц це вже протухша ковбаса ліверна.
показать весь комментарий
31.03.2025 10:57 Ответить
 
 