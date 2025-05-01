Трамп заявив, що впроваджені мита зроблять США "дуже багатими".

Президент США Дональд Трамп заявив, що за перші 100 днів свого другого терміну вже досягнуто "багато чудових речей", зокрема впровадження мит, які він назвав "чудовою річчю" для Америки.

Про це він заявив журналістам під час заходу з нагоди Національного дня молитви в США, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп наголосив, що впроваджені ним мита зроблять США "дуже багатими".

Він також висловив впевненість у тому, що за час його другого терміну вже досягнуто "дуже багато чудових речей".

"Ми зможемо виплачувати борги, і дуже суттєво знизимо ваші податки, бо надходитиме величезна кількість коштів", - заявив республіканець.

Трамп також оголосив, що вже готується новий пакет податкових скорочень, який він назвав "чудовою, прекрасною угодою".

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Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка становила 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково становили 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

Водночас Трамп запровадив 25% мита проти Канади та Мексики, найбільших торговельних партнерів США, стверджуючи, що сусіди США не роблять достатньо для стримування потоку нелегальних наркотиків до країни.

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