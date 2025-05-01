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Новини Тарифи Трампа Вплив мит Трампа на світову торгівлю
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Трамп заявив, що впроваджені мита зроблять США "дуже багатими"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що за перші 100 днів свого другого терміну вже досягнуто "багато чудових речей", зокрема впровадження мит, які він назвав "чудовою річчю" для Америки.

Про це він заявив журналістам під час заходу з нагоди Національного дня молитви в США, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп наголосив, що впроваджені ним мита зроблять США "дуже багатими".

Він також висловив впевненість у тому, що за час його другого терміну вже досягнуто "дуже багато чудових речей".

"Ми зможемо виплачувати борги, і дуже суттєво знизимо ваші податки, бо надходитиме величезна кількість коштів", - заявив республіканець.

Трамп також оголосив, що вже готується новий пакет податкових скорочень, який він назвав "чудовою, прекрасною угодою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай формує список товарів зі США для звільнення від 125% мита, - Reuters

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка становила 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково становили 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

Водночас Трамп запровадив 25% мита проти Канади та Мексики, найбільших торговельних партнерів США, стверджуючи, що сусіди США не роблять достатньо для стримування потоку нелегальних наркотиків до країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Канади Карні про мита США: Системи глобальної торгівлі більше не існує

Автор: 

мито (1054) США (22979) тарифи (2039) Трамп Дональд (5773)


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Топ коментарі
+8
На патерті просити милостиню янкі будуть сидіти з таким президетом доньком.
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01.05.2025 20:38
+8
Трамп заявив, що впроваджені мита зроблять США "дуже багатими".
Після чого (в супроводі трьох санітарів) пішов на процедури 🤠🤡
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01.05.2025 20:44
+8
отріцатєльний рост
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01.05.2025 20:55
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На патерті просити милостиню янкі будуть сидіти з таким президетом доньком.
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01.05.2025 20:38 Відповісти
Так само як ..ідар зробив вчителям 4 000 баксів зарплату. Для цього потрібен час, і ми почекаємо.
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01.05.2025 20:39 Відповісти

Час зливати доляри, пані та панове, час позбутись долярів покі не піздно.
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01.05.2025 20:39 Відповісти
зливай. наш НБУ кожного місяця зливає долари, і ти зливай.
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01.05.2025 20:53 Відповісти
И что юани покупать? Про гривны промолчу, если рухнет доллар, рухнет вся мировая экономика, банковское золото так себе вариант
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01.05.2025 21:09 Відповісти
З огляду не те шо КНР заключило договора з ОАЕ та Катаром В ЮАНЯХ на суму єквівалентну 120 міліардам доляів, замислювптись треба всім. Ну і боргові забов'язання сша почали зливати ВСІ.
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01.05.2025 21:39 Відповісти
І це всьго 100 діб наполегливій праці Трампа та його спецвилову. Далі буде.
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01.05.2025 21:41 Відповісти
не тільки митами, а ще й думками будеш багатий ))
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01.05.2025 20:43 Відповісти
Трамп заявив, що впроваджені мита зроблять США "дуже багатими".
Після чого (в супроводі трьох санітарів) пішов на процедури 🤠🤡
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01.05.2025 20:44 Відповісти
"Вєсь вєчєр на манєже..."(с)
Невгамовний пізд@бол.
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01.05.2025 20:45 Відповісти
Ще один довботрах з простими рішеннями складних проблем. Біда в тому, що це президент США. Потяг стій, раз два.
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01.05.2025 20:47 Відповісти
Добрий та іноді мудрий український люд: кажуть, дурень думкою багатіє!
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01.05.2025 20:47 Відповісти
Так,так))особливо мита проти москалів)
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01.05.2025 20:48 Відповісти
У США що зовсім економісти закінчились?
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01.05.2025 20:50 Відповісти
ВВП В США повзе вниз(чудові речі від "трамбона"
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01.05.2025 20:50 Відповісти
Нічого зараз Трамп заборонить економістам казати що ввп вниз іде .
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01.05.2025 20:53 Відповісти
отріцатєльний рост
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01.05.2025 20:55 Відповісти
Идиот.
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01.05.2025 20:51 Відповісти
А зараз США такі бідні , при Байдені більшість американців злидарювала .
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01.05.2025 20:52 Відповісти
Страна дураков ? Пять золотых монет закопать чтобы выросло дерево, ну-ну ...
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01.05.2025 20:58 Відповісти
Містьо̀р Трумп нагадує самохідну, гусеничну дупу без сфінктера. Воно з нього випадає само по собі, самостійно...
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01.05.2025 20:58 Відповісти
В величезній країні такий їбанаріум
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01.05.2025 21:03 Відповісти
Незабаром від Трампа буде чудо з п'яти хлібин та двох рибин і нагодує він ними всю Америку.
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01.05.2025 21:06 Відповісти
єдине досягнення рудої падлюки:
мутна угода зі стікаючою кров'ю україною з викрученими руками.
але, я задоволений тим, що тупі піндоси вижруть поповній.
позбавляйтеся долярів та крипти!
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01.05.2025 21:13 Відповісти
Так звані мита Трампа приведуть до світової кризи і недовіру до США як гаранта безпеки і надлійного партнера.
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01.05.2025 21:18 Відповісти
Чувак нагадує Карлсона, який розхерачив люстру і обіцяє принести десять тисяч таких самих люстр.
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01.05.2025 21:24 Відповісти
Якби це справді давало якийсь результат, то попередні президенти США давно б це зробили.
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01.05.2025 21:33 Відповісти
Весна. У пациентов обострение.
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01.05.2025 21:45 Відповісти
Казав пан, що кожуха дасть на зиму, але й слова його, гріють!!! Так і цей, старий банкрот Трамп….
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01.05.2025 21:47 Відповісти
Це старе, як світ. Багатими стане невеличка купка мародерів, пустими грішми наповниться "царська" казна. А простий люд збідніє і стане злиднями.
А потім почнуть горіти палаци - та вже буде пізно.
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01.05.2025 22:12 Відповісти
Поки що залетіли на сотню мільярдів у цьому кварталі.
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01.05.2025 22:13 Відповісти
 
 