Мерц - Трампу: Переговоры о тарифах возможны только со всем ЕС, а не с отдельными странами
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Белый дом не может договариваться по торговым вопросам с отдельными странами-членами Евросоюза, поскольку такие переговоры ведутся только на уровне всего ЕС.
Об этом Мерц сообщил в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я поздравил президента США с соглашением, которого он достиг с Великобританией вчера. Это путь вперед. Но я также сказал, что невозможно сделать то же самое и с отдельными странами-членами ЕС, потому что мы можем обсуждать торговлю только вместе. У меня сложилось впечатление, что он это принял. Поэтому он теперь знает, что может проводить переговоры с нами только всеми вместе", - отметил Мерц.
Канцлер также подчеркнул, что эскалация тарифного спора между США и ЕС будет иметь негативные последствия для обеих сторон. Он призвал к полной отмене пошлин: "Никто не может выиграть в такого рода войнах".
Мерц добавил, что президент Трамп пригласил его в Вашингтон для дальнейших обсуждений, и выразил надежду на конструктивный диалог.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.
Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.
В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.
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Тоді не буде конкуренції долпару, тоді можна кожну окрему країну поставити на коліна і змусити підписати щось із ререртуару " договору по рідким металам" із по черзі..
На кожну хитру гайку, знацдеться болт.
Вчора: "Угода між США та Великою Британією стане значною перемогою для обох країн".
Тобто, насправді виграють всі? Так це слід розуміти?