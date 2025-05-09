Мерц - Трампу: Переговоры о тарифах возможны только со всем ЕС, а не с отдельными странами

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Белый дом не может договариваться по торговым вопросам с отдельными странами-членами Евросоюза, поскольку такие переговоры ведутся только на уровне всего ЕС.

Об этом Мерц сообщил в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я поздравил президента США с соглашением, которого он достиг с Великобританией вчера. Это путь вперед. Но я также сказал, что невозможно сделать то же самое и с отдельными странами-членами ЕС, потому что мы можем обсуждать торговлю только вместе. У меня сложилось впечатление, что он это принял. Поэтому он теперь знает, что может проводить переговоры с нами только всеми вместе", - отметил Мерц.

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Канцлер также подчеркнул, что эскалация тарифного спора между США и ЕС будет иметь негативные последствия для обеих сторон. Он призвал к полной отмене пошлин: "Никто не может выиграть в такого рода войнах".

Мерц добавил, что президент Трамп пригласил его в Вашингтон для дальнейших обсуждений, и выразил надежду на конструктивный диалог.

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

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Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.

В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.

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