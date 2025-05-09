Мерц - Трампу: Переговори про тарифи можливі лише з усім ЄС, а не окремими країнами

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив, що Білий дім не може домовлятися щодо торговельних питань із окремими країнами-членами Євросоюзу, оскільки такі переговори ведуться тільки на рівні всього ЄС.

Про це Мерц повідомив у Брюсселі під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я привітав президента США з угодою, якої він досяг з Великою Британією вчора. Це шлях уперед. Але я також сказав, що неможливо зробити те саме і з окремими країнами-членами ЄС, тому що ми можемо обговорювати торгівлю лише разом. В мене склалося враження, що він це прийняв. Тож він тепер знає, що може проводити переговори з нами лише всіма разом", - зауважив Мерц.

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Канцлер також підкреслив, що ескалація тарифної суперечки між США і ЄС матиме негативні наслідки для обох сторін. Він закликав до повного скасування мит: "Ніхто не може виграти у такого роду війнах".

Мерц додав, що президент Трамп запросив його до Вашингтона для подальших обговорень, і висловив сподівання на конструктивний діалог.

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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Американські тарифи також торкнулися України - на її товари США введуть 10-відсоткові мита.

Китай оголосив, що запровадить 34-відсоткові мита на всі американські товари у відповідь.

Водночас у Міністерстві економіки України вважають, що є шанси домовитись зі США про інші умови торгівлі. Крім того, міністерка економіки Юлія Свириденко запевнила, що мито від США не вплине на курс валют чи ціни на продукти в Україні.

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