Завдяки моїм тарифам в США влились трильйони доларів, - Трамп
Президент США Дональд Трамп стверджує, що завдяки його тарифній політиці країна отримала трильйони доларів.
Про це він написав у соцмережі TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.
"Лише за три місяці в США влилися трильйони доларів (а отже, і рекордна кількість робочих місць!). Це завдяки моїй тарифній політиці та нашій великій перемозі на виборах 5 листопада!" - каже Трамп.
За його словами, "дуже тупі демократи докладають усіх зусиль, аби очорнити те, що відбувається".
"Вони повністю з’їхали з глузду і втратили будь-яку довіру. Це фінансова революція, і вони зазнають поразки", – додав він.
При цьому президент не навів конкретних даних на підтвердження слів про "трильйони доларів" чи рекордні робочі місця.
Офіційні дані щодо обсягів прямих іноземних інвестицій у США за останній квартал ще не оприлюднені.
Також члени FOMC наголосили на підвищеній невизначеності в економіці, що негативно позначається на довірі споживачів та настроях бізнесу.
США та Китай досягли "значного прогресу" та досягли "важливого консенсусу" у своїх торгових переговорах, заявив сьогодні віце-прем'єр Китаю Хе Ліфенг після зустрічей високого рівня впродовж вихідних. Він охарактеризував обговорення як "відкриті, глибокі та конструктивні", зазначивши, що обидві сторони погодилися створити "механізм торгових консультацій" для майбутніх дискусій. "Китай та США найближчим часом завершать відповідні деталі і опублікують спільну заяву, досягнуту на переговорах 12 травня," - йдеться в повідомленні китайської делегації. Вищі посадовці США також сигналізували про позитивні досягнення після цього вікенду в Женеві.
