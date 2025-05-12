УКР
Завдяки моїм тарифам в США влились трильйони доларів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що завдяки його тарифній політиці країна отримала трильйони доларів.

Про це він написав у соцмережі TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за три місяці в США влилися трильйони доларів (а отже, і рекордна кількість робочих місць!). Це завдяки моїй тарифній політиці та нашій великій перемозі на виборах 5 листопада!" - каже Трамп.

За його словами, "дуже тупі демократи докладають усіх зусиль, аби очорнити те, що відбувається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц - Трампу: Переговори про тарифи можливі лише з усім ЄС, а не окремими країнами

"Вони повністю з’їхали з глузду і втратили будь-яку довіру. Це фінансова революція, і вони зазнають поразки", – додав він.

При цьому президент не навів конкретних даних на підтвердження слів про "трильйони доларів" чи рекордні робочі місця.

Офіційні дані щодо обсягів прямих іноземних інвестицій у США за останній квартал ще не оприлюднені.

Читайте також: Трамп заявив, що впроваджені мита зроблять США "дуже багатими"

Топ коментарі
+36
НЕ просто НЕ. Завдяки тобі

- США втратили трілійони
- від зброї США почали відмовлятись
- від баскса почали відходити
- всі бачать що в США клоуни
показати весь коментар
12.05.2025 01:41 Відповісти
+35
У тій же касі де вчителя України отримують 4 штуки баксів на місяць. 😁
показати весь коментар
12.05.2025 01:59 Відповісти
+26
халва, халва, халва.. Ох уж ці популісти, горе будь якій країні..
показати весь коментар
12.05.2025 02:06 Відповісти
12.05.2025 01:41 Відповісти
ФРС попередив про імовірну стагфляцію у США.
Також члени FOMC наголосили на підвищеній невизначеності в економіці, що негативно позначається на довірі споживачів та настроях бізнесу.
СЛАВА ТРУМПУ!
показати весь коментар
12.05.2025 09:06 Відповісти
Все ж таки перемовини ведуться і договори укладаються. Але не все так райдужно, як трумпу мариться
показати весь коментар
12.05.2025 01:44 Відповісти
избирателям трампа уже начали делать выплаты ?
показати весь коментар
12.05.2025 01:51 Відповісти
У тій же касі де вчителя України отримують 4 штуки баксів на місяць. 😁
показати весь коментар
12.05.2025 01:59 Відповісти
халва, халва, халва.. Ох уж ці популісти, горе будь якій країні..
показати весь коментар
12.05.2025 02:06 Відповісти
Ти, Дональде, про це тіки зеленскому не кажи - бо той ідіот зробить теж саме і в Україні.
показати весь коментар
12.05.2025 02:14 Відповісти
Цікаво, кого налякають торгівельні тарифи ЗЄ, якщо зараз імпорт в Україну майже вдвічі перевищує експорт?

Ну покладемо всі разом тихо зуби на полицю та й все.
показати весь коментар
12.05.2025 02:21 Відповісти
Ну, якби воно ще розуміло шо таке торгівельний баланс по експорту-імпорту - йьому гетьманцев скаже шо таке рішення додасть тобі 30% рейтінгу - а воно ж таке дурне шо зробить. Ну, звичайно це іронія, крім дурнуватості харанта.
показати весь коментар
12.05.2025 11:40 Відповісти
CNN
США та Китай досягли "значного прогресу" та досягли "важливого консенсусу" у своїх торгових переговорах, заявив сьогодні віце-прем'єр Китаю Хе Ліфенг після зустрічей високого рівня впродовж вихідних. Він охарактеризував обговорення як "відкриті, глибокі та конструктивні", зазначивши, що обидві сторони погодилися створити "механізм торгових консультацій" для майбутніх дискусій. "Китай та США найближчим часом завершать відповідні деталі і опублікують спільну заяву, досягнуту на переговорах 12 травня," - йдеться в повідомленні китайської делегації. Вищі посадовці США також сигналізували про позитивні досягнення після цього вікенду в Женеві.
показати весь коментар
12.05.2025 02:38 Відповісти
Переклад: хто послав гопарів на хутір - заслужив їхню увагу
показати весь коментар
12.05.2025 02:54 Відповісти
Пекін раніше публічно обіцяв боротися в торговій війні "до кінця" і застеріг Вашингтон від повернення міжнародного порядку до "закону джунглів".
показати весь коментар
12.05.2025 03:14 Відповісти
Си побежал к x#йлу, хозяину рыжего и всё порешал.
показати весь коментар
12.05.2025 12:49 Відповісти
Завдяки твоїм тарифам Іванка із Дональдом молодшим та Бароном будуть бігати по світу із твоєю урною аби знайти місце для останньої зупинки.
показати весь коментар
12.05.2025 02:40 Відповісти
Конченый популист, сотни миллиардов это от Саудитов? и даже возможно триллион обещал попросить вложений, ******, это решение было ДО ПОШЛИН, рыжман как и ***** в уши ссыт своим дурачкам! Обещаний предвыборных не выполнил, социалку сокращают вместе с людьми, NASA под нож, а он "Я ***** ВЛИЛ ТРИЛЛИОНЫ", не забудь самолет подаренный саудитами в те триллионы вписать, а то ****** себе еще заберешь!
показати весь коментар
12.05.2025 02:41 Відповісти
Лишилось уточнити що по ті трильйони Трамп заліз в кишені мудрого американського наріду. Жоден виробник чи продавець не втратив ні центу - тарифи оплачує споживач ...
показати весь коментар
12.05.2025 02:44 Відповісти
Про "нові" робочі місця він теж не збрехав, якщо згадати скільки мігрантів вже депортували, і скільки на черзі. Подивимось, як радісно та з ентузіазмом кинуться звільнені чиновники з вищою освітою (Маск багато кого встиг позбавити роботи) підмітати вулиці та чистити вигрібні ями.
показати весь коментар
12.05.2025 09:14 Відповісти
Самозакоханий павлін
показати весь коментар
12.05.2025 02:45 Відповісти
Трамп і реальність- це як два паралельних всесвіта і вони ніколи не пересікаються.....
показати весь коментар
12.05.2025 02:47 Відповісти
пофортунило вам, що воно таке від природи, а от "наше" на "стимуляторах" та із чліном дЄрьмака в ОПі.
показати весь коментар
12.05.2025 08:56 Відповісти
Придурок.
показати весь коментар
12.05.2025 03:52 Відповісти
Боже,яке кончене..https://www.youtube.com/shorts/OyVRRhqlL6A?feature=share
показати весь коментар
12.05.2025 04:05 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 05:12 Відповісти
трах трах ,я всіх трахнув
показати весь коментар
12.05.2025 05:28 Відповісти
це йому Рон Вара розповів?
показати весь коментар
12.05.2025 05:20 Відповісти
Пацієнта "сільодка" вже не врятує, тільки галоперидол і то не факт.
показати весь коментар
12.05.2025 05:47 Відповісти
Шaпитолий
показати весь коментар
12.05.2025 06:06 Відповісти
Нагадує той старий радянський фільм - "Благодаря моєму чуткому руководству!"..
показати весь коментар
12.05.2025 06:13 Відповісти
Тяжко-важко у цім світі жить !!!
показати весь коментар
12.05.2025 06:21 Відповісти
і вилились трільярди....)))
показати весь коментар
12.05.2025 07:17 Відповісти
Тобі не соромно в обісраних штанах ходити?
показати весь коментар
12.05.2025 08:52 Відповісти
"я обосрался" - подумал Трумп..
но говорить правду - это так не по-трумповски, как и не по-хуйловски..
вот деды-маразматики и чудят перед смертью..
"дедушка старый - ему всё гавно.."(с)
показати весь коментар
12.05.2025 08:32 Відповісти
Для мене Трамп - це якась реінкарнація Льоні Черновецького
показати весь коментар
12.05.2025 07:40 Відповісти
ніт, льоня зі своєю молодою командою у космос літав, а трумп ще не доріс до того співака.
показати весь коментар
12.05.2025 08:33 Відповісти
Ну да американский ВПК уже увидел как эти миллионы уплыли к конкурентам.
показати весь коментар
12.05.2025 07:43 Відповісти
Українцям ці "трильйони" доларів аж дуже занайомі - тільки у нашого "президента" масштаби поменше - лише "мільйярди чи мільйони" то дерев, то гігават, то снарядів, то дронів....

Маніловщина яка завжди закінчується обломовщиною.
показати весь коментар
12.05.2025 07:43 Відповісти
Видатний економіст трамп
показати весь коментар
12.05.2025 07:48 Відповісти
Додік, не розмінюйся на дрібниці трільйонні, відразу переходь на сіксільони, шахрай кончений обраний ідіотами. Все як і у нас - мільярд дерев, мульон кілометрів тощо.
показати весь коментар
12.05.2025 07:53 Відповісти
не переборщуйте, Трамп паркан із Месикою зробить, а віслюк розмінував та запросив кацапів до бліцкригу.
показати весь коментар
12.05.2025 09:00 Відповісти
Дебіл!!!
показати весь коментар
12.05.2025 07:59 Відповісти
Тільки цінні папери на ринку Штатів втратили у вартості декілька трильонів. А про китайські товари, то прогнозую, що просто збільшиться контрабанда дешевих китайських виробів.
показати весь коментар
12.05.2025 08:34 Відповісти
Це хитрий план. Трупєль думає що якщо десь "убило" то десь прибавиться ))) шах і мат дємократи ))
показати весь коментар
12.05.2025 08:48 Відповісти
Дідо без нагляду санітарів
Паралельна реальність перемагає.

От цікаво: що буде "здобули" раніше - фізичне знищення опонентів чи Є-диний марафхон обов'язковий для всіх
показати весь коментар
12.05.2025 08:47 Відповісти
Пиши вже, не стісняйся- мілліард триліонів! І все золото Полуботка
показати весь коментар
12.05.2025 08:52 Відповісти
скільки правди чи брехні в ці заяві стане відомо при наступному президенті, Україну це так само стосуеться
показати весь коментар
12.05.2025 08:56 Відповісти
А сколько вылилось и продолжает выливаться?
Например, с Китаем.
показати весь коментар
12.05.2025 09:13 Відповісти
Ссить угору кричить дощ )))
показати весь коментар
12.05.2025 09:25 Відповісти
покажи
показати весь коментар
12.05.2025 09:27 Відповісти
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****.

Л.Подерв'янський
показати весь коментар
12.05.2025 09:30 Відповісти
Благодаря моим тарифам в США влились триллионы долларов, - Трамп
=====================
бреше як зеленський
показати весь коментар
12.05.2025 09:48 Відповісти
- Доктор, ви ж знаєте, як я люблю свою Розочку! Але можу тільки 2 рази на тиждень!
- Семену Марковичу, вам 72 роки! Для вашого віку це супер!
- Сусіду Гриші на 3 роки більше, а він каже, що може 2 рази у ніч.
- Так кажіть і ви!!!
показати весь коментар
12.05.2025 10:02 Відповісти
Хорошо бы комментарий серьёзного экономиста по читать... Где-то есть?
показати весь коментар
12.05.2025 13:39 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 14:45 Відповісти
 
 