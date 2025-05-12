Завдяки моїм тарифам в США влились трильйони доларів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що завдяки його тарифній політиці країна отримала трильйони доларів.

Про це він написав у соцмережі TruthSocial, передає Цензор.НЕТ.

"Лише за три місяці в США влилися трильйони доларів (а отже, і рекордна кількість робочих місць!). Це завдяки моїй тарифній політиці та нашій великій перемозі на виборах 5 листопада!" - каже Трамп.

За його словами, "дуже тупі демократи докладають усіх зусиль, аби очорнити те, що відбувається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц - Трампу: Переговори про тарифи можливі лише з усім ЄС, а не окремими країнами

"Вони повністю з’їхали з глузду і втратили будь-яку довіру. Це фінансова революція, і вони зазнають поразки", – додав він.

При цьому президент не навів конкретних даних на підтвердження слів про "трильйони доларів" чи рекордні робочі місця.

Офіційні дані щодо обсягів прямих іноземних інвестицій у США за останній квартал ще не оприлюднені.

Читайте також: Трамп заявив, що впроваджені мита зроблять США "дуже багатими"