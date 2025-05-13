РУС
14 772

Трамп выдвинул ультиматум Украине и России по мирным переговорам, - Уиткофф

Трамп выдвинул ультиматум России и Украине. Что известно

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал агрессию РФ против Украины "глупой войной".

Об этом он заявил в интервью Breitbart News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, этой войны не произошло бы, если бы Трамп был президентом в 2022 году.

"Нам нужно посадить украинцев и россиян за один стол. Да, это была жестокая война - они не любят друг друга. Это нужно изменить. Мы должны убедить всех, что ответственный подход - это дипломатическое урегулирование", - подчеркнул Уиткофф.

Лучшее, что могут сделать США как посредник, это собрать Украину и РФ в одной комнате, добавил он.

Уиткофф отметил, что Трамп "выдвинул ультиматум" двум сторонам о том, что они должны достичь прогресса в достижении прочного мира, иначе США выходят из переговоров:

Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам: если не будет прямых переговоров и если они не начнутся в ближайшее время, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта - что бы это ни означало - и просто не принимать в нем участия.

Спецпредставитель Трампа отметил, что война в Украине - это не война США, однако они хотят помочь ее закончить.

"Путь к этому - это прекращение огня: все прекращают насилие", - подытожил он.

Автор: 

+52
Дебіл.....Ну невже біля трампа всі такі?!
показать весь комментарий
13.05.2025 09:24 Ответить
+46
Як і біля Зеленського !
показать весь комментарий
13.05.2025 09:26 Ответить
+37
"Якщо ви не припините воювати, я піду звідси і дозволю вам воювати далі"
Ось це "загроза"!
Ось це "ультиматум"!
Увесь Світ здригнувся від потужності та безальтернативність заяв Трампа.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:28 Ответить
Дебіл.....Ну невже біля трампа всі такі?!
показать весь комментарий
13.05.2025 09:24 Ответить
Як і біля Зеленського !
показать весь комментарий
13.05.2025 09:26 Ответить
Нібито двірника одного розумного рижий найняв. Чистота в білому домі це всьо!
показать весь комментарий
13.05.2025 09:34 Ответить
так, всі. Він вже не повторив помилки першої каденції, і тепер у Білому домі тільки спєцотлов+флюгер рубіо.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:31 Ответить
Рубліо
показать весь комментарий
13.05.2025 13:20 Ответить
Трамп може зупинити цю війну за рахунок поступок Україною. Він бачить що Московії ніяких поступок робити не буде.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:24 Ответить
Заради гарантій безпеки собі і збереження того, що накрав - потужний Лідор поступиться навіть Лєнкою Ополчєнкою
показать весь комментарий
13.05.2025 09:32 Ответить
А як щодо простих українців? Нехай гинуть вам на втіху ?
показать весь комментарий
13.05.2025 13:18 Ответить
Ідіот.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:24 Ответить
А як же ж з "зупиню війну протягом 24 годин"?
показать весь комментарий
13.05.2025 09:25 Ответить
То він пожартував !
показать весь комментарий
13.05.2025 09:27 Ответить
Та этого балабола и слушать нет смысла.
Его позиции сильно ослабли после нескольких неудачных визитов в Москву.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:25 Ответить
Треба свого слухати
показать весь комментарий
13.05.2025 09:32 Ответить
Якщо Трамп до сих пір не знає причин і історіі війни між Україною-Русью і московією.
значить наше МЗС збрід безтолкових ішаків яких розігнати сьогодні і ми нічого не відчуємо
показать весь комментарий
13.05.2025 09:26 Ответить
Оце от - чистісінька правда!
З одним уточненням: керує МЗСом - власне ЕрЗе! От з них і треба розпочинати розгон!
показать весь комментарий
13.05.2025 09:39 Ответить
100%.Якби у нас було нормальне МЗС
(або взагалі було),на засіданні ООН небензю і лаврова і до трибуни не підпустили.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:45 Ответить
Війна буває розумною дурною?
показать весь комментарий
13.05.2025 09:26 Ответить
Отаке собі роздибендування - це як маленький хлопчик - піддивившись у замочну щілину - шо в спальні витворяють його батьки - сказав - і ці люди забороняють мені пальчиком в носику колупатися
показать весь комментарий
13.05.2025 09:35 Ответить
тобто штати продемонструють свою неспроможність
показать весь комментарий
13.05.2025 09:27 Ответить
"Якщо ви не припините воювати, я піду звідси і дозволю вам воювати далі"
Ось це "загроза"!
Ось це "ультиматум"!
Увесь Світ здригнувся від потужності та безальтернативність заяв Трампа.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:28 Ответить
Ультиматум був направлений Україні, бо кацапи вже у відповідь ультиматнули, що стоятимуть на своїх забаганках безальтернативно. І припинення зі сторони США допомоги Україні - це і є той "важіль впливу", зрозуміло на кого і з якою метою.
В двох словах, трамп і його команда маладих імбецилів продовжують просувати "припинення війни" за рахунок України. Все світове лайно типу Ірану з КНДР аж дар мови втратило від такого щастя і навіть не підозрювало, що так можна було. Це ж які перспективи нових загарбань відкриваються...
показать весь комментарий
13.05.2025 11:09 Ответить
Знову "обидві сторони". Прокляті ви дегенерати трампонівскі.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:28 Ответить
Хусити з чучхе, та оті, з рушниками на головах, послали уже, старому та пожовклому Трампу, своє бачення про нього та його «результати» балачок??!!
Ізраїльтяни, можуть теж підтвердити!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 09:29 Ответить
"Старие песни о главном " і ні слова про агресію росії, про геноцид розвязаний рашиською ордою проти українського народу ,посадити за стіл переговорів де рашисти вимагають капітуляції України ,а цей дурник робить вигляд що нічого не розуміє.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:29 Ответить
Він і насправді нічого не розуміє, саме тому що дурник, недарма при першому президентстві заборонив будь-яку інформацію про своє навчання в школі. Ось тільки біда, що всі його придворні як папуги повторюють його дурню.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:44 Ответить
Миру між росією та Україною не буде ніколи. Хтось один має капітулювати. Хотілося що б це були не ми. Але по іншому цю війну не закінчити. Як виглядатиме капітуляція України я собі уявляю. Кацапи перетворять тут всі міста в Торецьк і Бахмут. А от росія має розвалитися на окремі суб'єкти, але самотужки, без допомоги Заходу, нам цього не зробити. Тому мобілізуй хоть всіх, але результат очевидний, якщо нам ніхто не допоможе і не відкриє другий фронт, то нам габела...
показать весь комментарий
13.05.2025 09:29 Ответить
Рожеві поняшки. 🦄
показать весь комментарий
13.05.2025 09:30 Ответить
Просто цікаво - чому в 41 році США почали величезні поставки по лендлізу, а не намагались посадить обох нацистів за стіл переговорів?
показать весь комментарий
13.05.2025 09:30 Ответить
Тому що маховик війни був розкручений не для того,щоб його швидко зупинити.
Війна була повинна була для заробітку грошей, скорочення населення,відірвати Палестину від впливу Турції да утворити там Ізраїль(самі євреї про це кажуть),присадити потім Німеччину на репараційний гачок,щоб вона потім довгі роки платила Ізраїлю за Холокост.Глобалісти продумують свої кроки на десятки років уперед.Нічого випадково не трапляється у світі.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:37 Ответить
А зараз?
показать весь комментарий
13.05.2025 13:25 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 21:22 Ответить
"роззумний" віткофф назвав агресію РФ проти України "дурною війною"
показать весь комментарий
13.05.2025 09:30 Ответить
та весь холокост то теж дурня. туди-сюди, Аушвиц-Шмаушвіц, треба було просто домовитись.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:35 Ответить
Голокосту не було, це фальсифікація
показать весь комментарий
13.05.2025 13:26 Ответить
Точніше,роздули галасу більше,ніж біди було насправді.Білтше того,ще й понапридумували покарання,за заперечення Холокосту.
показать весь комментарий
14.05.2025 08:45 Ответить
"За його словами, цієї війни не відбулося б, якби Трамп був президентом у 2022 році."

Смотря на то, как сейчас Трепло ведет себя по отношении к рф и Украине, война началась бы однозначно, и поставка пары сотен джавелинов этому бы не помешали. Скорее помощи было бы еще меньше после начала войны и не бесплатно как при Бидоне, и некогда существовавшего и нарушенного Трумпом принципа - никаких переговоров с Украиной без Украины, уж точно не было бы.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:30 Ответить
тобто?
спочатку, нас розвели на надра. а тепер ще й ультиматум капітулювати?
зе!лошара, у нас афігенний дипломат!
показать весь комментарий
13.05.2025 09:31 Ответить
Правильний варіант - засунути ультіматум в дупу Трампу та в дупу хитрому еврею Вітокоффу. Минулий Папа теж намагався примирити українців з росіянами, тупо методом посадити в одну клітку кішку з собакою, тіпа міріться там вже. Геніальна ідея.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:34 Ответить
Сюр! Просто сраний сюр!!! Суддя вимагає , щоб жертва домовлялася с маніяком , насильником , вбивцею. Сідайте за стіл переговорів! Це просто страшний сон. Трамп - #банько
показать весь комментарий
13.05.2025 09:36 Ответить
Трамп не суддя а медіатор - посередник
показать весь комментарий
13.05.2025 15:53 Ответить
трамп просто дебіл. Аморальний дебіл
показать весь комментарий
14.05.2025 00:37 Ответить
він запропонував замість пошуків винних просто домовитися
тобто settlement замість trial
показать весь комментарий
14.05.2025 01:13 Ответить
вдвічі дебіл. З путіним неможливо домовитися
показать весь комментарий
14.05.2025 22:24 Ответить
я бачу що у вас путіне епічний герой - з ним неможливо домовитися але ми чинимо опір, в нього сталеві мʼязи і голий торс і він сере чистим неодімієм у титанову валізу
показать весь комментарий
15.05.2025 00:51 Ответить
для росії це прекрасний варіант, якщо сша вийдуть з переговорів, вони цього добиваються
показать весь комментарий
13.05.2025 09:37 Ответить
А коли трампон був препіздентом у 2017-2021 роках йому повилазило??? Чи почалось вже - дайте йому й третій строк, воно навчиться?
показать весь комментарий
13.05.2025 09:39 Ответить
Як висунув так і поверне назад в штани.
Панацея від всіх проблем:
"Цього б не відбулося якби Трамп був президентом"
Період підставити: День__ Місяць__ Рік__
Походу ця прутня ще довго буде звучати.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:39 Ответить
У такому випадку все, що треба зробити путіну, - просто не приїхати на переговори. І США з цього всього вийдуть і перестануть нам допомагати. Як все просто.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:40 Ответить
амеріканці втечуть, як з Афганіствну
показать весь комментарий
13.05.2025 09:43 Ответить
Сам ти дурний маланець
показать весь комментарий
13.05.2025 09:45 Ответить
Ультиматум до жертви? Зашибісь млять... Це все що потрібно знати чого коштують всі ці переговори і договори. Коли ***** в черговий раз порушить всі домовленості і насере Тампону на голову то Тампон висуне Україні ультиматум щоб та погодилась на нові вимоги *****. Так який сенс в цих переговорах якщо можна собаку в сраку поцілувати з таким же результатом.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:46 Ответить
Трампище грає на полі нашого заклятого ворога. Тільки ось саме огидне на світі створіння боїться в цьому признатись. Від цього воно ще мерзотніше.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:47 Ответить
історія не сприймає "якби" . але раз віткоф (скорочено від вітковскій) фантазує, що війна не почалась би при трампі, то чому б нам не порозмислити ?

- Звісно путін би напав .

- Яка була б реакція трампа? А згадайте реакцію орбана: "сідайте за стіл перемовин", "допомога зброєю це помилка", "це абсурд, що з путіним аморально розмовляти" . От те саме б казав трамп. І відправив би в стамбул домовлятись, і тиснув би на Україну йти на всі умови

- Зброї від сша - не було б
показать весь комментарий
13.05.2025 09:48 Ответить
Війна рашиздії проти України «дурна», а війна Трампа проти Канади чи Гренландії мабуть буде прекрасною, розумною, величною.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:49 Ответить
Все, що робить Трамп - прекрасне, розумне, величне.
Чому? Тому що Трамп - прекрасний, розумний величний.
Трамп.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:47 Ответить
Якби да каби був би Трамп тоді
показать весь комментарий
13.05.2025 09:50 Ответить
"висунув ультиматум двом сторонам про те, що США виходять з переговорів"
Оце так ультиматум))
Старі маразматичні діти, які тупі самі по собі, ви розумієте що ви несете і наскільки жалюгідні???
показать весь комментарий
13.05.2025 09:53 Ответить
Трамп висунув ультиматум Україні ...
показать весь комментарий
13.05.2025 09:54 Ответить
Ультиматум ЖЕРТВІ агрессії може висовувати тільки ПОПЛІЧНИК агрессора.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:55 Ответить
Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"!
показать весь комментарий
13.05.2025 10:11 Ответить
Висувати ультиматуми країні, яка відстоює свою свободу і незалежність - верх цинізму і непорядності.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:13 Ответить
Відстоює своє існування.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:10 Ответить
Шапіто штука заразна...
показать весь комментарий
13.05.2025 10:17 Ответить
Хоче Трумп або не хоче, але Україна буде воювати до самого розпаду московїї. Тільки в цьому разі вона гарантує себе безпеку.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:18 Ответить
У ботаксного педофильного Шныря сейчас два козыря слабоумный тампон он же агент краснов и бенин Оманский Нарик проэкт кремля Буратино!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 10:19 Ответить
Президент висунув ультиматум обом сторонам: якщо не буде прямих переговорів і якщо вони не розпочнуться найближчим часом, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту - що б це не означало - і просто не брати в ньому участі.

"Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту - що б це не означало - і просто не брати в ньому участі." - чого і добивався Кремль.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:24 Ответить
Вони ...що....всі...закінчили ...трускавецький ...університет ....?
показать весь комментарий
13.05.2025 10:31 Ответить
Нічого собі ультиматум - якщо США вийде з переговорів, то це саме те, що росії і треба. То для кого цей ультиматум висувається?
показать весь комментарий
13.05.2025 10:36 Ответить
Зеленского снова затянули под требования Путина. Зеленский только то и делает, что прогибается под Трампа, который ретранслирует путинские условия. Зачем было соглашаться на прямые переговоры под Путина, если вся европа встала за Украину: без перемирия никаких переговоров? Но Зеленский снова киданул Европу и пошел под Трампа. На переговорах будет то же, что и в Белом доме с Трампом - Зеленского два шакала из РФ и Америки разделают под оре, да еще и обвинят в отказе идти на мир по-путински. Мне кажется, что Зеленский наворотил такого, что на него уже лежит ордер в ФБР и Трамп его этим шантажирует
показать весь комментарий
13.05.2025 10:36 Ответить
А шо європка зробила на ділі, а не на словах. Їм потрібне затягування війни, вони й добиваються цього.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:53 Ответить
Та ні, хлопці він не ідіот, о. падло, так, але не дуруко з мослобойки. Хто б з вас зміг так викрутися, обісравшись???
показать весь комментарий
13.05.2025 10:56 Ответить
Та йдіть вже накуй , американські аферисти і не робіть із себе велике цабе,котре накуй нікому даром не потрібне.....
показать весь комментарий
13.05.2025 11:08 Ответить
Зеленского снова затянули под требования Путина. Зеленский только то и делает, что прогибается под Трампа, который ретранслирует путинские условия. Зачем было соглашаться на прямые переговоры под Путина, если вся европа встала за Украину: без перемирия никаких переговоров? Но Зеленский снова киданул Европу и пошел под Трампа.
На переговорах будет то же, что и в Белом доме с Трампом - Зеленского два шакала из РФ и Америки разделают под оре, да еще и обвинят в отказе идти на мир по-путински. Зеленский наворотил такого, что на него уже лежит ордер в ФБР и Трамп его этим шантажирует
показать весь комментарий
13.05.2025 11:46 Ответить
Ви маєте рацію. Але у Трампа є зброя , якої у України немає. Тож прогибаємось ...
показать весь комментарий
13.05.2025 14:18 Ответить
Верблюже пальто довго мовчало та знову вилізло прикривати стару дупу трампа. Шо вони там нам готують? Чергову здачу України?
показать весь комментарий
13.05.2025 11:52 Ответить
Тобто дід не визнає, шо він імпотент. Ну нічо, зато ми вкурсі, хто є хто. Нам своє робити
показать весь комментарий
13.05.2025 12:18 Ответить
Еще один Витькофф Янукович "Астановитесь!"
показать весь комментарий
13.05.2025 12:45 Ответить
Русскій дух - то зараза, для видалення якої потрібне не одне покоління.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:42 Ответить
Як відомо, з росією не розмовляють мовою ультиматумів, вона цього не терпить.
Тому ультиматум висунутий Україні, росія може його ігнорувати - і проігнорує.
Просто патаму чо можєм.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:14 Ответить
За його словами, цієї війни не відбулося б, якби Трамп був президентом у 2022 році.
За їх словами Трамп закінчив би цю івйну за 24 години. Якби не обісрався по вуха.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:46 Ответить
 
 