Трамп выдвинул ультиматум Украине и России по мирным переговорам, - Уиткофф
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал агрессию РФ против Украины "глупой войной".
Об этом он заявил в интервью Breitbart News, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, этой войны не произошло бы, если бы Трамп был президентом в 2022 году.
"Нам нужно посадить украинцев и россиян за один стол. Да, это была жестокая война - они не любят друг друга. Это нужно изменить. Мы должны убедить всех, что ответственный подход - это дипломатическое урегулирование", - подчеркнул Уиткофф.
Лучшее, что могут сделать США как посредник, это собрать Украину и РФ в одной комнате, добавил он.
Уиткофф отметил, что Трамп "выдвинул ультиматум" двум сторонам о том, что они должны достичь прогресса в достижении прочного мира, иначе США выходят из переговоров:
Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам: если не будет прямых переговоров и если они не начнутся в ближайшее время, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта - что бы это ни означало - и просто не принимать в нем участия.
Спецпредставитель Трампа отметил, что война в Украине - это не война США, однако они хотят помочь ее закончить.
"Путь к этому - это прекращение огня: все прекращают насилие", - подытожил он.
Его позиции сильно ослабли после нескольких неудачных визитов в Москву.
значить наше МЗС збрід безтолкових ішаків яких розігнати сьогодні і ми нічого не відчуємо
З одним уточненням: керує МЗСом - власне ЕрЗе! От з них і треба розпочинати розгон!
(або взагалі було),на засіданні ООН небензю і лаврова і до трибуни не підпустили.
Ось це "загроза"!
Ось це "ультиматум"!
Увесь Світ здригнувся від потужності та безальтернативність заяв Трампа.
В двох словах, трамп і його команда маладих імбецилів продовжують просувати "припинення війни" за рахунок України. Все світове лайно типу Ірану з КНДР аж дар мови втратило від такого щастя і навіть не підозрювало, що так можна було. Це ж які перспективи нових загарбань відкриваються...
Ізраїльтяни, можуть теж підтвердити!!!
Війна була повинна була для заробітку грошей, скорочення населення,відірвати Палестину від впливу Турції да утворити там Ізраїль(самі євреї про це кажуть),присадити потім Німеччину на репараційний гачок,щоб вона потім довгі роки платила Ізраїлю за Холокост.Глобалісти продумують свої кроки на десятки років уперед.Нічого випадково не трапляється у світі.
Смотря на то, как сейчас Трепло ведет себя по отношении к рф и Украине, война началась бы однозначно, и поставка пары сотен джавелинов этому бы не помешали. Скорее помощи было бы еще меньше после начала войны и не бесплатно как при Бидоне, и некогда существовавшего и нарушенного Трумпом принципа - никаких переговоров с Украиной без Украины, уж точно не было бы.
спочатку, нас розвели на надра. а тепер ще й ультиматум капітулювати?
зе!лошара, у нас афігенний дипломат!
тобто settlement замість trial
Панацея від всіх проблем:
"Цього б не відбулося якби Трамп був президентом"
Період підставити: День__ Місяць__ Рік__
Походу ця прутня ще довго буде звучати.
- Звісно путін би напав .
- Яка була б реакція трампа? А згадайте реакцію орбана: "сідайте за стіл перемовин", "допомога зброєю це помилка", "це абсурд, що з путіним аморально розмовляти" . От те саме б казав трамп. І відправив би в стамбул домовлятись, і тиснув би на Україну йти на всі умови
- Зброї від сша - не було б
Чому? Тому що Трамп - прекрасний, розумний величний.
Трамп.
Оце так ультиматум))
Старі маразматичні діти, які тупі самі по собі, ви розумієте що ви несете і наскільки жалюгідні???
"Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту - що б це не означало - і просто не брати в ньому участі." - чого і добивався Кремль.
На переговорах будет то же, что и в Белом доме с Трампом - Зеленского два шакала из РФ и Америки разделают под оре, да еще и обвинят в отказе идти на мир по-путински. Зеленский наворотил такого, что на него уже лежит ордер в ФБР и Трамп его этим шантажирует
Тому ультиматум висунутий Україні, росія може його ігнорувати - і проігнорує.
Просто патаму чо можєм.
За їх словами Трамп закінчив би цю івйну за 24 години. Якби не обісрався по вуха.