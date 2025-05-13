Трамп выдвинул ультиматум Украине и России по мирным переговорам, - Уиткофф

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал агрессию РФ против Украины "глупой войной".

Об этом он заявил в интервью Breitbart News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, этой войны не произошло бы, если бы Трамп был президентом в 2022 году.

"Нам нужно посадить украинцев и россиян за один стол. Да, это была жестокая война - они не любят друг друга. Это нужно изменить. Мы должны убедить всех, что ответственный подход - это дипломатическое урегулирование", - подчеркнул Уиткофф.

Лучшее, что могут сделать США как посредник, это собрать Украину и РФ в одной комнате, добавил он.

Уиткофф отметил, что Трамп "выдвинул ультиматум" двум сторонам о том, что они должны достичь прогресса в достижении прочного мира, иначе США выходят из переговоров:

Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам: если не будет прямых переговоров и если они не начнутся в ближайшее время, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отойти от этого конфликта - что бы это ни означало - и просто не принимать в нем участия.

Спецпредставитель Трампа отметил, что война в Украине - это не война США, однако они хотят помочь ее закончить.

"Путь к этому - это прекращение огня: все прекращают насилие", - подытожил он.

