Трамп відправить Келлога та Віткоффа до Стамбулу на переговори між Україною та РФ, - Reuters
Спеціальні посланці Дональда Трампа Кіт Келлог та Стів Віткофф цього тижня вирушать до Стамбулу для участі у можливих переговорах між Україною та Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише репортер Reuters.
За його словами, наразі формат незрозумілий.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
зараз почнуть козу водити...
Пуйло і Трамп обратно розводять Україну і Европу - пішли НА Х... Московські 2 старпери один рудий другий довбограй
Найгірший - це витиснути згоду на всі хотєлкі ***** і тільки потім припинити вогонь (в односторонньому порядку, тобто з боку України).
Під куполом цирку акробатка Маша-стакан, клоуни
Біба і БобаВітьков і Келог. Музичний супровід від Зєлі з піаніно.
о, дa! этот нaдоговaривaется
Україна спроможна забезпечити ка*апії кордони ната?!
Українці тримали оборону кордонів ната три з половиною років ціною життя українського народу.
ната це обійшлося в кілька десятків мільярдів. Трамп за оборону кордонів ната з Європи хоче трильйон щорічно!!!!!!!!!!!
Якщо мова йде про кордони ната, то воювати повинні ната, на території ната!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Що взагалі у тому Стамбулі Україні робити???????!
Нас продинамили наші доблесні "гаранти" - наглосакси!!!!!!!!!
Продинамлять і німці з ЄС!!!!!!!!!!!
Східна Європа НЕ буде воювати з ка*апією у разі нападу на них, а західна Європа не буде їх захищати!!!!!!!!!!!!!
Українці полягли - класно для ЄС - за копійки ослабили ка*апію! Трильйони доларів зекономили - не треба трампу платити!!!!!!!
трамп теж розкатав губу - північний потік-2, сахалінську нафту, рідкоземельні мінерали, тиск на Іран. За це трамп повинен забезпечити капітуляцію України!!!!
Відновлення України БУДЕ за власний кошт, тільки половину ресурсів потрібно буде віддати MAGA!
ЧОМУ НІХТО не розповідає, наскільки шкідливим є видобуток рідкоземельних мінералів????!
ОТЖЕ, мої пропозиції:
Кордони 2025 р. Ка*апи не можуть далі просунутися, ми не здатні їх вибити. Окрім, того по факту здали тільки ті території, що кишіли-кишать колаборантами - Україні вони тільки шкідливі!!!!!!!!!!!!!
Міжнародні активи ка*апії переходять Україні - по-перше, це активи радянського союзу, там частка України - 1/16 частина, від якої Україна не відмовилася; по-друге, це кошти на відбудову України; по-третє, Україні виплачуються відсотки, тому що 300 мільярдів якщо відразу дадуть, їх відразу і розкрадуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дефіцит бюджету 45 мільярдів - це не багато!!!!!!!!!!
ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!
Інші питання - кордони ната, Бла-Бла-Бла, наглосакси йдуть н***й!!!!!!!!!!!!!
путін хотів 4 області України - отримав їх ШМАТКИ
Ціна колаборації