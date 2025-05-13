УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10826 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ
4 865 39

Трамп відправить Келлога та Віткоффа до Стамбулу на переговори між Україною та РФ, - Reuters

Келлог та Віткофф вирушать до Стамбулу на переговори

Спеціальні посланці Дональда Трампа Кіт Келлог та Стів Віткофф цього тижня вирушать до Стамбулу для участі у можливих переговорах між Україною та Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише репортер Reuters.

За його словами, наразі формат незрозумілий.

Келлог та Віткофф вирушать до Стамбулу на переговори

Дивіться: РФ продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі, - Пєсков. ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте: Жодна угода неможлива без підпису Путіна, - Віткофф

Автор: 

США (24070) Туреччина (3664) Келлог Кіт (205) Віткофф Стів (133)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
КОРОЧЕ ЯСНО
Пуйло і Трамп обратно розводять Україну і Европу - пішли НА Х... Московські 2 старпери один рудий другий довбограй
показати весь коментар
13.05.2025 15:22 Відповісти
+16
Кацапія добилась свого. Буде імітація безкінечних перемовин, і ніякого припинення вогню.
показати весь коментар
13.05.2025 15:25 Відповісти
+14
Що за сраний водевіль розігрується?
показати весь коментар
13.05.2025 15:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то стьопа вітьков буде замість *****, який сциться вилізти з морозильника?
показати весь коментар
13.05.2025 15:20 Відповісти
От рижий шланг. Між крапельками пройде і вивернеться.
показати весь коментар
13.05.2025 15:28 Відповісти
***** тупо послав рудого донні у піший еротичний тур
зараз почнуть козу водити...
показати весь коментар
13.05.2025 15:31 Відповісти
Що за сраний водевіль розігрується?
показати весь коментар
13.05.2025 15:22 Відповісти
Розділ та здача України - росії, задоволення агресора та зіштовхування Європи (найперше) у велику війну.
показати весь коментар
13.05.2025 19:43 Відповісти
КОРОЧЕ ЯСНО
Пуйло і Трамп обратно розводять Україну і Европу - пішли НА Х... Московські 2 старпери один рудий другий довбограй
показати весь коментар
13.05.2025 15:22 Відповісти
Ну один на стороні московії , а інший типу нейтральний ? чи обидва за московитів .. Про те що хтось з них був на стороні України , зовсім не віриться .
показати весь коментар
13.05.2025 15:22 Відповісти
На стороні українців там немає нікого.
показати весь коментар
13.05.2025 19:44 Відповісти
Ну тоді нам потрібно відправити в Стамбул Арахамію і Безуглу,тому що з такими переговірниками всерівно нічого не домовлятся
показати весь коментар
13.05.2025 15:23 Відповісти
Кацапія добилась свого. Буде імітація безкінечних перемовин, і ніякого припинення вогню.
показати весь коментар
13.05.2025 15:25 Відповісти
І це ще не найгірший для нас варіант.
Найгірший - це витиснути згоду на всі хотєлкі ***** і тільки потім припинити вогонь (в односторонньому порядку, тобто з боку України).
показати весь коментар
13.05.2025 15:26 Відповісти
куйло сказав "краснову" кого відправити до турка...
показати весь коментар
13.05.2025 15:32 Відповісти
Трамп крутится как уж, лишь бы не вводить санкции против кремлевских террористов....
показати весь коментар
13.05.2025 15:36 Відповісти
Кацапня кожного дня, КАБ-ами і ракетами безперервно рівняє Купянск, Суми і т.д. з землею, а рижий дегенерат краснов фактично заблокував санкції проти них! Сподіваюсь, що в недалекому майбутньому, цей дебіл разом з ху'лом кремлівським та їх поплічниками займе своє заслужене місце в тюремній камері, за решіткою.
показати весь коментар
13.05.2025 15:42 Відповісти
тампон відправить цих йолопив, щоб підримували команду ху"ла
показати весь коментар
13.05.2025 15:44 Відповісти
Для чого два дурні їдуть? Щоб ми не могли НЕ сісти за стіл з кацапами. Бо так хочеться знов нагнути Україну… По мордам їх би відшмагати…
показати весь коментар
13.05.2025 15:48 Відповісти
Опять цей не потріб посилає
показати весь коментар
13.05.2025 15:55 Відповісти
непотріб
показати весь коментар
14.05.2025 05:45 Відповісти
Віткофф???))) Це просто анекдот
показати весь коментар
13.05.2025 16:00 Відповісти
а вместо Хйла кто поедет?
показати весь коментар
13.05.2025 16:08 Відповісти
Була новина шо Захарова.
показати весь коментар
13.05.2025 16:55 Відповісти
Віткофф за нього.
показати весь коментар
13.05.2025 19:46 Відповісти
Від Трампона до Стамбулу прямують два кота - Роз'їбaй і Х¥їта.
показати весь коментар
13.05.2025 16:26 Відповісти
Спєшитє відєть!
Під куполом цирку акробатка Маша-стакан, клоуни Біба і Боба Вітьков і Келог. Музичний супровід від Зєлі з піаніно.
показати весь коментар
13.05.2025 16:53 Відповісти
Краще б він відправив туди пару груп захоплення . для відправки свого дружбана ( виродка---людожера ) у відновлену в*язницю--цитадель АЛЬКАТРАС!!! Правила добрпорядності . по відношенню .до таких потвор НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ!!! Вдячний Світ --видихне з полегшенням...Судити тварюку. ..а НЕ бавитися з ним у дипломатію!!!
показати весь коментар
13.05.2025 17:09 Відповісти
это тот дебил фитькофф который х у й лa ждaл несколько чaсов?
о, дa! этот нaдоговaривaется
показати весь коментар
13.05.2025 18:55 Відповісти
пусть зеленский вместо себя пошлет порошенко или нa крaйний случaй aгрохимию с смешным причухaном
показати весь коментар
13.05.2025 18:56 Відповісти
Краще Льошика Гочаренка-Кактусєва. Я пам*ятаю, як вінпродуктивно бєсєдовал колись на сесії ПАРЄ з **********.
показати весь коментар
13.05.2025 20:22 Відповісти
Гончаренко кращий дипломат ніж все зекодло разом із зепотужнимбрехномвсесвіту!
показати весь коментар
13.05.2025 20:38 Відповісти
тaк цель же зaмириться с русней, a не нa х у й послaть
показати весь коментар
13.05.2025 20:54 Відповісти
Якщо не приїде *****, туди треба направити до Лаврова якогось дядю Васю сантехніка, і сказати, щоб письмово вивалювали свої пропозиції, він передасть комусь в нас.
показати весь коментар
13.05.2025 20:14 Відповісти
можно ермaкa, он кaк рaз предводитель ершиков и туaлетной бумaги по своей должностной инструкции в ОП
показати весь коментар
13.05.2025 20:56 Відповісти
А сам засрав бути присутнім! Лакеїв присилає. Тьху!
показати весь коментар
13.05.2025 20:16 Відповісти
Українською, все-таки, "до Стамбула". А що там не передбачається Пуйла (саме в такій формі звучить імено для цього кремлівського ліліпута, яким нагородили його найкращі у світі українські вболівальники футболу !!!), то це зрозуміло, адже він, як і його духовний "атєц", кровожерливий сралін, понад усе труситься над власною шкурою... Аж так, що боїться прибути в омріяну столицю всіх московських царів-псарів Костянтинополь (який для України нині - чергова пастка).
показати весь коментар
13.05.2025 23:34 Відповісти
Умови путіна - кордони ната 1997 р.!!!!!!!!!!
Україна спроможна забезпечити ка*апії кордони ната?!
Українці тримали оборону кордонів ната три з половиною років ціною життя українського народу.
ната це обійшлося в кілька десятків мільярдів. Трамп за оборону кордонів ната з Європи хоче трильйон щорічно!!!!!!!!!!!
Якщо мова йде про кордони ната, то воювати повинні ната, на території ната!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Що взагалі у тому Стамбулі Україні робити???????!
Нас продинамили наші доблесні "гаранти" - наглосакси!!!!!!!!!
Продинамлять і німці з ЄС!!!!!!!!!!!
Східна Європа НЕ буде воювати з ка*апією у разі нападу на них, а західна Європа не буде їх захищати!!!!!!!!!!!!!
Українці полягли - класно для ЄС - за копійки ослабили ка*апію! Трильйони доларів зекономили - не треба трампу платити!!!!!!!
трамп теж розкатав губу - північний потік-2, сахалінську нафту, рідкоземельні мінерали, тиск на Іран. За це трамп повинен забезпечити капітуляцію України!!!!
Відновлення України БУДЕ за власний кошт, тільки половину ресурсів потрібно буде віддати MAGA!
ЧОМУ НІХТО не розповідає, наскільки шкідливим є видобуток рідкоземельних мінералів????!

ОТЖЕ, мої пропозиції:
Кордони 2025 р. Ка*апи не можуть далі просунутися, ми не здатні їх вибити. Окрім, того по факту здали тільки ті території, що кишіли-кишать колаборантами - Україні вони тільки шкідливі!!!!!!!!!!!!!
Міжнародні активи ка*апії переходять Україні - по-перше, це активи радянського союзу, там частка України - 1/16 частина, від якої Україна не відмовилася; по-друге, це кошти на відбудову України; по-третє, Україні виплачуються відсотки, тому що 300 мільярдів якщо відразу дадуть, їх відразу і розкрадуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дефіцит бюджету 45 мільярдів - це не багато!!!!!!!!!!
ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!
Інші питання - кордони ната, Бла-Бла-Бла, наглосакси йдуть н***й!!!!!!!!!!!!!

путін хотів 4 області України - отримав їх ШМАТКИ
Ціна колаборації
показати весь коментар
14.05.2025 09:01 Відповісти
"Трампушка"- так зневажливо називають московські ЗМІ керівника сша ще з часів 1-ї каденції, посилає до Стамбула Віткоффа... відстоювати московські інтереси ???!!! Хто ж тоді такий Трамп?
показати весь коментар
14.05.2025 09:20 Відповісти
 
 