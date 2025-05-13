РФ продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі, - Пєсков. ВIДЕО
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готується до переговорів у Стамбулі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі у четвер, поки більше нічого з цього приводу Кремль не збирається коментувати", - сказав він.
Кремль оголосить про те, хто представлятиме РФ на переговорах з Україною, як тільки Путін визнає це за потрібне, додав Пєсков.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Український президент Володимир Зеленський не https://zn.ua/ukr/POLITICS/topdiplomati-6-krajin-zokrema-ssha-obhovorjat-orhanizatsiju-perehovoriv-ukrajini-ta-rf-u-stambuli.html зустрічатиметься у Стамбулі 15 травня з представниками російської сторони, якщо очільник Кремля Владімір Путін не прилетить до Туреччини. В етері The Breakfast Show радник голови офісу президента Михайло Подоляк https://www.youtube.com/live/7x4AeZ904t4 заявив, що це "не формат президента".
А дорослі вже називають по-дорослому.
"Щодо України, то натяки Путіна на готовність до переговорів є тактичними маневрами. Цілі Росії - підпорядкування України, нейтралізація східного флангу НАТО і закріплення своїх територіальних надбань - залишаються незмінними. Сигнали Путіна про можливі https://zn.ua/ukr/war/putin-proponuje-ukrajini-prjami-perehovori-bez-poperednoho-pripinennja-vohnju.html "мирні переговори" розраховані на те, щоб переконати Трампа, що війну можна припинити простим рукостисканням. Насправді ж будь-яке перемир'я, на яке погодиться Росія, просто дозволить їй переозброїтися і перегрупуватися", - вважає Десятников.
Тим часом Іран наслідує стратегію Путіна. Поки союзники Трампа обмірковують можливість відновлення ядерних переговорів, Тегеран демонструє нечітку відкритість - водночас прискорюючи свою ядерну програму та зміцнюючи позиції в регіоні. Іран прагне переговорів не задля обмеження своїх амбіцій, а щоб послабити тиск, розколоти Захід і перезапустити дипломатичне поле без справжніх поступок.
Готуватися, мля...
Врасплох жи ж засталі!
А європейські головшпани ведуть себе не як самостійні голови країн, а як якісь профурсетки, присідаючи на кожне пердіння Трумпа та його венсо-вітькових.
Якщо ***** не їде то він 100% програє усі побачать що він сцикло і не хоче миру.
А якщо все таки бункерна моль поїде то в нього буде шанс під час зустрічі перетягнути Трампа на свій бік(адже ми знаємо як Трамп плазує завжди після кожної зустрічі з ним) і почати в двох тиснути на Зеленського щоб той підписав капітуляцію..
Тому я вважаю що ***** їхати звичайно страшно але це його останній шанс.
================================================================
***** нічого не треба робити! Трумп ніколи не був на стороні України. ***** напевно є для нього ідеалом правителя. Невже не видно того, що він заздрить ***** з його абсолютною владою над кацапами. Неприховано мрією Трума якраз є така диктатура над США по образу і подобію *********. Він, мабуть, аж плаче по ночах каламутними старечими сльозами, усвідомлюючи, що єдине, що він зможе - це здохнути і зробити відкритим МАГА-президентом свого хатнього упира Діджея Венса.
Оцього хлопця в делегацію України!
Правда там буде валятися більше жмурів.
І не факт, що тільки з русскої делегації.
А нащо йому хотіти миру?
Він же сказав : «Ми нє хотім жить в мірє, в котором єсть Украіна».
Чи типу того.
Поправте єслісішо.