РФ продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі, - Пєсков. ВIДЕО

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готується до переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі у четвер, поки більше нічого з цього приводу Кремль не збирається коментувати", - сказав він.

Кремль оголосить про те, хто представлятиме РФ на переговорах з Україною, як тільки Путін визнає це за потрібне, додав Пєсков.

Читайте: Припинення вогню є "терміново необхідним" для початку мирних перемовин, - речниця ЄК Хіппер

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Також читайте: Переговори не можуть відбуватися під час триденного припинення вогню, - глава МЗС Італії Таяні

Топ коментарі
+10
Трамп заставит Зеленского сесть за стол переговоров с второсортными российскими чинушами, чтобы показать уровень Зеленского. Путин уже договорился с Трампом о щедрых комиссионных за привод Зеленского на мировое шоу по унижению Зе. Наш клоун думал, что всех переиграл, а по факту второй раз кинул Европу, которая настаивала на 30-дневном перемирии. Зеля снова прогнулся под Трампа и Путина. Готовимся либо к капитуляции Зели, либо обвинении Украины в нежелании идти на мир, т.е. капитуляцию. В любом случае, хорошего ничего не будет, когда против Зели будут играть два шакала, а его амплуа - роль зайца
показати весь коментар
13.05.2025 13:05 Відповісти
+7
Зелена чмоня буде говорити з Лавровим до припинення вогню?
показати весь коментар
13.05.2025 12:53 Відповісти
+7
Буде воще ржака коли ***** пришле замість себе якогось завгоспа а Тампон заставить ЗЕ вести з ним переговори і на все погодитись атообразиться
показати весь коментар
13.05.2025 13:09 Відповісти
Подобається звучання його прізвища в інтерпретації Піськов ...
показати весь коментар
13.05.2025 12:51 Відповісти
У президента заявили, що перемовини на нижчому рівні не матимуть сенсу.

Український президент Володимир Зеленський не https://zn.ua/ukr/POLITICS/topdiplomati-6-krajin-zokrema-ssha-obhovorjat-orhanizatsiju-perehovoriv-ukrajini-ta-rf-u-stambuli.html зустрічатиметься у Стамбулі 15 травня з представниками російської сторони, якщо очільник Кремля Владімір Путін не прилетить до Туреччини. В етері The Breakfast Show радник голови офісу президента Михайло Подоляк https://www.youtube.com/live/7x4AeZ904t4 заявив, що це "не формат президента".
показати весь коментар
13.05.2025 12:56 Відповісти
Та то так діточки маленькі кажуть.
А дорослі вже називають по-дорослому.
показати весь коментар
13.05.2025 13:28 Відповісти
Не вірю.Бахніть ядеркою по москвабаду,щоби всім страшно стало!!!
показати весь коментар
13.05.2025 12:51 Відповісти
Зараз Єрмак достане і бахне.
показати весь коментар
13.05.2025 13:29 Відповісти
Поїде лавров і свита. Кремль посилає Трампищу у Стамбул аби примусити нашого сісти за стіл перемовин з утирками, які нищі рангом. Наші не повинні погоджуватись
показати весь коментар
13.05.2025 12:52 Відповісти
цар у міжнародному розшуку. він шо дурний сам їхати
показати весь коментар
13.05.2025 12:54 Відповісти
Зелена чмоня буде говорити з Лавровим до припинення вогню?
показати весь коментар
13.05.2025 12:53 Відповісти
Україну буде представляти сибіга або козир-єрмак
показати весь коментар
13.05.2025 14:02 Відповісти
Это хорошо если чмоня будет балакать с Лавровым, могут приехать бывшие стамбульские переговорщики -Мединский со Слуцким
показати весь коментар
13.05.2025 17:53 Відповісти
шнурки гладить?
показати весь коментар
13.05.2025 12:53 Відповісти
Ні. Консультується з Трампом, як вивернутися цього разу.
показати весь коментар
13.05.2025 13:14 Відповісти
ти стьобу не розумієш?
показати весь коментар
13.05.2025 13:25 Відповісти
Підігрую. 😊
показати весь коментар
13.05.2025 13:38 Відповісти
ЯК ІРАН ТА РОСІЯ "ВОДЯТЬ ТРАМПА ЗА НІС" - THE

"Щодо України, то натяки Путіна на готовність до переговорів є тактичними маневрами. Цілі Росії - підпорядкування України, нейтралізація східного флангу НАТО і закріплення своїх територіальних надбань - залишаються незмінними. Сигнали Путіна про можливі https://zn.ua/ukr/war/putin-proponuje-ukrajini-prjami-perehovori-bez-poperednoho-pripinennja-vohnju.html "мирні переговори" розраховані на те, щоб переконати Трампа, що війну можна припинити простим рукостисканням. Насправді ж будь-яке перемир'я, на яке погодиться Росія, просто дозволить їй переозброїтися і перегрупуватися", - вважає Десятников.

Тим часом Іран наслідує стратегію Путіна. Поки союзники Трампа обмірковують можливість відновлення ядерних переговорів, Тегеран демонструє нечітку відкритість - водночас прискорюючи свою ядерну програму та зміцнюючи позиції в регіоні. Іран прагне переговорів не задля обмеження своїх амбіцій, а щоб послабити тиск, розколоти Захід і перезапустити дипломатичне поле без справжніх поступок.
показати весь коментар
13.05.2025 12:54 Відповісти
Нє смєй єхать в Стамбул, лучше вмєстє поєдєм в Гаагу.
показати весь коментар
13.05.2025 12:54 Відповісти
цікаво, а ще несе бойові чергування турецький пілот f-16, який завалив кацапську су-шку?
показати весь коментар
13.05.2025 12:54 Відповісти
Ніт. Якщо пам'ятаєте, там була змова проти Пердогана, але Ху?ло його врятував. Цей пилот, звісно ж, був серед змовників, заарештований. Мовляв, йому непогано заплатила опозиція Гюлена, щоб посварити Туреччину із *************.
показати весь коментар
13.05.2025 13:42 Відповісти
шкода
показати весь коментар
13.05.2025 13:59 Відповісти
РФ продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі

Готуватися, мля...
Врасплох жи ж засталі!
показати весь коментар
13.05.2025 12:57 Відповісти
так,нервує він,тому терміново виготовляють другу валізу для лайна путіна, потрібно ж встигнути)
показати весь коментар
13.05.2025 13:23 Відповісти
Трамп заставит Зеленского сесть за стол переговоров с второсортными российскими чинушами, чтобы показать уровень Зеленского. Путин уже договорился с Трампом о щедрых комиссионных за привод Зеленского на мировое шоу по унижению Зе. Наш клоун думал, что всех переиграл, а по факту второй раз кинул Европу, которая настаивала на 30-дневном перемирии. Зеля снова прогнулся под Трампа и Путина. Готовимся либо к капитуляции Зели, либо обвинении Украины в нежелании идти на мир, т.е. капитуляцию. В любом случае, хорошего ничего не будет, когда против Зели будут играть два шакала, а его амплуа - роль зайца
показати весь коментар
13.05.2025 13:05 Відповісти
никто Зеленского не заставлял ехать туда лично,как и путина,была установка начать переговоры и все,хватит разводить зраду. Зеля уже сам придумал,что поедет туда лично,отдохнуть.
показати весь коментар
13.05.2025 13:48 Відповісти
***** не поїде, але це все одно буде зараховано росії.
показати весь коментар
13.05.2025 13:07 Відповісти
Буде воще ржака коли ***** пришле замість себе якогось завгоспа а Тампон заставить ЗЕ вести з ним переговори і на все погодитись атообразиться
показати весь коментар
13.05.2025 13:09 Відповісти
Провітрюють кімнати?
показати весь коментар
13.05.2025 13:15 Відповісти
Клован приїде в Стамбул,поїсть шаурми та й додому.
показати весь коментар
13.05.2025 13:20 Відповісти
Тоби шаурми з підгнилої курятини хочеться?
показати весь коментар
13.05.2025 13:29 Відповісти
Дивно, що ніхто НЕ ХОЧЕ бачити, що Трумп та ***** грають спільно проти України. От і в цій історії Трумп підло примушує ЗЕлупу до плазування перед кацапами. Викручується як тільки може, щоб не допустити додаткових та дієвих санкцій проти *****.

А європейські головшпани ведуть себе не як самостійні голови країн, а як якісь профурсетки, присідаючи на кожне пердіння Трумпа та його венсо-вітькових.
показати весь коментар
13.05.2025 13:28 Відповісти
Більшість людей вважають що ***** не поїда,але я вваажаю що все таки поїде,і можу обгрунтувати чому.
Якщо ***** не їде то він 100% програє усі побачать що він сцикло і не хоче миру.
А якщо все таки бункерна моль поїде то в нього буде шанс під час зустрічі перетягнути Трампа на свій бік(адже ми знаємо як Трамп плазує завжди після кожної зустрічі з ним) і почати в двох тиснути на Зеленського щоб той підписав капітуляцію..
Тому я вважаю що ***** їхати звичайно страшно але це його останній шанс.
показати весь коментар
13.05.2025 13:29 Відповісти
Не поїде воно, замість себе якусь одіозну кодлу відправить.
показати весь коментар
13.05.2025 13:36 Відповісти
"...перетягнути Трампа на свій бік..."
================================================================
***** нічого не треба робити! Трумп ніколи не був на стороні України. ***** напевно є для нього ідеалом правителя. Невже не видно того, що він заздрить ***** з його абсолютною владою над кацапами. Неприховано мрією Трума якраз є така диктатура над США по образу і подобію *********. Він, мабуть, аж плаче по ночах каламутними старечими сльозами, усвідомлюючи, що єдине, що він зможе - це здохнути і зробити відкритим МАГА-президентом свого хатнього упира Діджея Венса.
показати весь коментар
13.05.2025 13:41 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 13:32 Відповісти
От!
Оцього хлопця в делегацію України!
Правда там буде валятися більше жмурів.
І не факт, що тільки з русскої делегації.
показати весь коментар
13.05.2025 13:38 Відповісти
«Якщо ***** не їде то він 100% програє усі побачать що він сцикло і не хоче миру.»

А нащо йому хотіти миру?
Він же сказав : «Ми нє хотім жить в мірє, в котором єсть Украіна».
Чи типу того.
Поправте єслісішо.
показати весь коментар
13.05.2025 13:35 Відповісти
Ничего Путин не проиграет, если не поедет. Трамп даже русских расхваливать будет за то, что прислали делегацию и снова продемонстрировали, что очень хотят мира. А Зеленского Трамп снова выставит наглецом, который ну никак не хочет договориться с миротворцем-Путиным. Да это же тупой спектакль а-ля Белый дом -2 для Зели.
показати весь коментар
13.05.2025 13:43 Відповісти
Швидше за все так і буде.
показати весь коментар
13.05.2025 13:47 Відповісти
а нахрена туда ему ехать лично? как и зеле. сначала договариваются дипломаты,потом уже подписывают президенты,зеля сам решил единолично почилить в Турции,никто его ехать не заставлял! А потом зная,что путин туда ехать и не собирался,начал ставить ультиматумы,что лично его будет ждать и разговаривать Украина будет только с путиным. Кто-кто,так именно зеля и пытается сорвать переговоры сейчас,держась за власть. Так это выглядит. В Стамбуле в 2022 не было президентов.
показати весь коментар
13.05.2025 13:52 Відповісти
ПЕРЕГОВОРИ В СТАМБУЛІ- ПІДГОТОВКА РАШИСТА ДО ЧЕРГОВОГО НАСТУПУ НА УКРАЇНУ...
показати весь коментар
13.05.2025 13:59 Відповісти
Коняка йди накуй
показати весь коментар
13.05.2025 14:04 Відповісти
Если Зе все же поедет в Турцию и там не окажется *****, то как мне кажется, лично ему незачем встречается с его нацгулами)) пусть отправит только своих людей, и если у них не случится прогресса, заявит что путя забаялся приехать лично и не хочет мира, после чего западные политики отыграют свои реплики и введут санкции
показати весь коментар
13.05.2025 14:18 Відповісти
путін просто прикалується з рижого дурачка А розказувати буде про "денацифікацію", "демілатрізацію", та "перевибори"
показати весь коментар
13.05.2025 14:58 Відповісти
 
 