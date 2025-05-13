РФ продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі, - Пєсков. ВIДЕО

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готується до переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі у четвер, поки більше нічого з цього приводу Кремль не збирається коментувати", - сказав він.

Кремль оголосить про те, хто представлятиме РФ на переговорах з Україною, як тільки Путін визнає це за потрібне, додав Пєсков.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

