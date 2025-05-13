РФ продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле, - Песков. ВИДЕО
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ готовится к переговорам в Стамбуле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, пока больше ничего по этому поводу Кремль не собирается комментировать", - сказал он.
Кремль объявит о том, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, как только Путин сочтет это нужным, добавил Песков.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Український президент Володимир Зеленський не https://zn.ua/ukr/POLITICS/topdiplomati-6-krajin-zokrema-ssha-obhovorjat-orhanizatsiju-perehovoriv-ukrajini-ta-rf-u-stambuli.html зустрічатиметься у Стамбулі 15 травня з представниками російської сторони, якщо очільник Кремля Владімір Путін не прилетить до Туреччини. В етері The Breakfast Show радник голови офісу президента Михайло Подоляк https://www.youtube.com/live/7x4AeZ904t4 заявив, що це "не формат президента".
А дорослі вже називають по-дорослому.
"Щодо України, то натяки Путіна на готовність до переговорів є тактичними маневрами. Цілі Росії - підпорядкування України, нейтралізація східного флангу НАТО і закріплення своїх територіальних надбань - залишаються незмінними. Сигнали Путіна про можливі https://zn.ua/ukr/war/putin-proponuje-ukrajini-prjami-perehovori-bez-poperednoho-pripinennja-vohnju.html "мирні переговори" розраховані на те, щоб переконати Трампа, що війну можна припинити простим рукостисканням. Насправді ж будь-яке перемир'я, на яке погодиться Росія, просто дозволить їй переозброїтися і перегрупуватися", - вважає Десятников.
Тим часом Іран наслідує стратегію Путіна. Поки союзники Трампа обмірковують можливість відновлення ядерних переговорів, Тегеран демонструє нечітку відкритість - водночас прискорюючи свою ядерну програму та зміцнюючи позиції в регіоні. Іран прагне переговорів не задля обмеження своїх амбіцій, а щоб послабити тиск, розколоти Захід і перезапустити дипломатичне поле без справжніх поступок.
Готуватися, мля...
Врасплох жи ж засталі!
А європейські головшпани ведуть себе не як самостійні голови країн, а як якісь профурсетки, присідаючи на кожне пердіння Трумпа та його венсо-вітькових.
Якщо ***** не їде то він 100% програє усі побачать що він сцикло і не хоче миру.
А якщо все таки бункерна моль поїде то в нього буде шанс під час зустрічі перетягнути Трампа на свій бік(адже ми знаємо як Трамп плазує завжди після кожної зустрічі з ним) і почати в двох тиснути на Зеленського щоб той підписав капітуляцію..
Тому я вважаю що ***** їхати звичайно страшно але це його останній шанс.
================================================================
***** нічого не треба робити! Трумп ніколи не був на стороні України. ***** напевно є для нього ідеалом правителя. Невже не видно того, що він заздрить ***** з його абсолютною владою над кацапами. Неприховано мрією Трума якраз є така диктатура над США по образу і подобію *********. Він, мабуть, аж плаче по ночах каламутними старечими сльозами, усвідомлюючи, що єдине, що він зможе - це здохнути і зробити відкритим МАГА-президентом свого хатнього упира Діджея Венса.
Оцього хлопця в делегацію України!
Правда там буде валятися більше жмурів.
І не факт, що тільки з русскої делегації.
А нащо йому хотіти миру?
Він же сказав : «Ми нє хотім жить в мірє, в котором єсть Украіна».
Чи типу того.
Поправте єслісішо.