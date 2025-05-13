Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ готовится к переговорам в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, пока больше ничего по этому поводу Кремль не собирается комментировать", - сказал он.

Кремль объявит о том, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, как только Путин сочтет это нужным, добавил Песков.

Читайте: Прекращение огня является "срочно необходимым" для начала мирных переговоров, - пресс-секретарь ЕК Хиппер

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Также читайте: Переговоры не могут проходить во время трехдневного прекращения огня, - глава МИД Италии Таяни