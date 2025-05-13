РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12576 посетителей онлайн
Новости Видео переговоры с РФ Переговоры с Путиным
6 406 43

РФ продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле, - Песков. ВИДЕО

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ готовится к переговорам в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в Стамбуле в четверг, пока больше ничего по этому поводу Кремль не собирается комментировать", - сказал он.

Кремль объявит о том, кто будет представлять РФ на переговорах с Украиной, как только Путин сочтет это нужным, добавил Песков.

Читайте: Прекращение огня является "срочно необходимым" для начала мирных переговоров, - пресс-секретарь ЕК Хиппер

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Также читайте: Переговоры не могут проходить во время трехдневного прекращения огня, - глава МИД Италии Таяни

Автор: 

Песков Дмитрий (1986) россия (96910) Стамбул (277) Турция (3529) переговоры с Россией (1285)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Трамп заставит Зеленского сесть за стол переговоров с второсортными российскими чинушами, чтобы показать уровень Зеленского. Путин уже договорился с Трампом о щедрых комиссионных за привод Зеленского на мировое шоу по унижению Зе. Наш клоун думал, что всех переиграл, а по факту второй раз кинул Европу, которая настаивала на 30-дневном перемирии. Зеля снова прогнулся под Трампа и Путина. Готовимся либо к капитуляции Зели, либо обвинении Украины в нежелании идти на мир, т.е. капитуляцию. В любом случае, хорошего ничего не будет, когда против Зели будут играть два шакала, а его амплуа - роль зайца
показать весь комментарий
13.05.2025 13:05 Ответить
+7
Зелена чмоня буде говорити з Лавровим до припинення вогню?
показать весь комментарий
13.05.2025 12:53 Ответить
+7
Буде воще ржака коли ***** пришле замість себе якогось завгоспа а Тампон заставить ЗЕ вести з ним переговори і на все погодитись атообразиться
показать весь комментарий
13.05.2025 13:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подобається звучання його прізвища в інтерпретації Піськов ...
показать весь комментарий
13.05.2025 12:51 Ответить
У президента заявили, що перемовини на нижчому рівні не матимуть сенсу.

Український президент Володимир Зеленський не https://zn.ua/ukr/POLITICS/topdiplomati-6-krajin-zokrema-ssha-obhovorjat-orhanizatsiju-perehovoriv-ukrajini-ta-rf-u-stambuli.html зустрічатиметься у Стамбулі 15 травня з представниками російської сторони, якщо очільник Кремля Владімір Путін не прилетить до Туреччини. В етері The Breakfast Show радник голови офісу президента Михайло Подоляк https://www.youtube.com/live/7x4AeZ904t4 заявив, що це "не формат президента".
показать весь комментарий
13.05.2025 12:56 Ответить
Та то так діточки маленькі кажуть.
А дорослі вже називають по-дорослому.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:28 Ответить
Не вірю.Бахніть ядеркою по москвабаду,щоби всім страшно стало!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 12:51 Ответить
Зараз Єрмак достане і бахне.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:29 Ответить
Поїде лавров і свита. Кремль посилає Трампищу у Стамбул аби примусити нашого сісти за стіл перемовин з утирками, які нищі рангом. Наші не повинні погоджуватись
показать весь комментарий
13.05.2025 12:52 Ответить
цар у міжнародному розшуку. він шо дурний сам їхати
показать весь комментарий
13.05.2025 12:54 Ответить
Зелена чмоня буде говорити з Лавровим до припинення вогню?
показать весь комментарий
13.05.2025 12:53 Ответить
Україну буде представляти сибіга або козир-єрмак
показать весь комментарий
13.05.2025 14:02 Ответить
Это хорошо если чмоня будет балакать с Лавровым, могут приехать бывшие стамбульские переговорщики -Мединский со Слуцким
показать весь комментарий
13.05.2025 17:53 Ответить
шнурки гладить?
показать весь комментарий
13.05.2025 12:53 Ответить
Ні. Консультується з Трампом, як вивернутися цього разу.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:14 Ответить
ти стьобу не розумієш?
показать весь комментарий
13.05.2025 13:25 Ответить
Підігрую. 😊
показать весь комментарий
13.05.2025 13:38 Ответить
ЯК ІРАН ТА РОСІЯ "ВОДЯТЬ ТРАМПА ЗА НІС" - THE

"Щодо України, то натяки Путіна на готовність до переговорів є тактичними маневрами. Цілі Росії - підпорядкування України, нейтралізація східного флангу НАТО і закріплення своїх територіальних надбань - залишаються незмінними. Сигнали Путіна про можливі https://zn.ua/ukr/war/putin-proponuje-ukrajini-prjami-perehovori-bez-poperednoho-pripinennja-vohnju.html "мирні переговори" розраховані на те, щоб переконати Трампа, що війну можна припинити простим рукостисканням. Насправді ж будь-яке перемир'я, на яке погодиться Росія, просто дозволить їй переозброїтися і перегрупуватися", - вважає Десятников.

Тим часом Іран наслідує стратегію Путіна. Поки союзники Трампа обмірковують можливість відновлення ядерних переговорів, Тегеран демонструє нечітку відкритість - водночас прискорюючи свою ядерну програму та зміцнюючи позиції в регіоні. Іран прагне переговорів не задля обмеження своїх амбіцій, а щоб послабити тиск, розколоти Захід і перезапустити дипломатичне поле без справжніх поступок.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:54 Ответить
Нє смєй єхать в Стамбул, лучше вмєстє поєдєм в Гаагу.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:54 Ответить
цікаво, а ще несе бойові чергування турецький пілот f-16, який завалив кацапську су-шку?
показать весь комментарий
13.05.2025 12:54 Ответить
Ніт. Якщо пам'ятаєте, там була змова проти Пердогана, але Ху?ло його врятував. Цей пилот, звісно ж, був серед змовників, заарештований. Мовляв, йому непогано заплатила опозиція Гюлена, щоб посварити Туреччину із *************.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:42 Ответить
шкода
показать весь комментарий
13.05.2025 13:59 Ответить
РФ продовжує готуватися до переговорів у Стамбулі

Готуватися, мля...
Врасплох жи ж засталі!
показать весь комментарий
13.05.2025 12:57 Ответить
так,нервує він,тому терміново виготовляють другу валізу для лайна путіна, потрібно ж встигнути)
показать весь комментарий
13.05.2025 13:23 Ответить
Трамп заставит Зеленского сесть за стол переговоров с второсортными российскими чинушами, чтобы показать уровень Зеленского. Путин уже договорился с Трампом о щедрых комиссионных за привод Зеленского на мировое шоу по унижению Зе. Наш клоун думал, что всех переиграл, а по факту второй раз кинул Европу, которая настаивала на 30-дневном перемирии. Зеля снова прогнулся под Трампа и Путина. Готовимся либо к капитуляции Зели, либо обвинении Украины в нежелании идти на мир, т.е. капитуляцию. В любом случае, хорошего ничего не будет, когда против Зели будут играть два шакала, а его амплуа - роль зайца
показать весь комментарий
13.05.2025 13:05 Ответить
никто Зеленского не заставлял ехать туда лично,как и путина,была установка начать переговоры и все,хватит разводить зраду. Зеля уже сам придумал,что поедет туда лично,отдохнуть.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:48 Ответить
***** не поїде, але це все одно буде зараховано росії.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:07 Ответить
Буде воще ржака коли ***** пришле замість себе якогось завгоспа а Тампон заставить ЗЕ вести з ним переговори і на все погодитись атообразиться
показать весь комментарий
13.05.2025 13:09 Ответить
Провітрюють кімнати?
показать весь комментарий
13.05.2025 13:15 Ответить
Клован приїде в Стамбул,поїсть шаурми та й додому.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:20 Ответить
Тоби шаурми з підгнилої курятини хочеться?
показать весь комментарий
13.05.2025 13:29 Ответить
Дивно, що ніхто НЕ ХОЧЕ бачити, що Трумп та ***** грають спільно проти України. От і в цій історії Трумп підло примушує ЗЕлупу до плазування перед кацапами. Викручується як тільки може, щоб не допустити додаткових та дієвих санкцій проти *****.

А європейські головшпани ведуть себе не як самостійні голови країн, а як якісь профурсетки, присідаючи на кожне пердіння Трумпа та його венсо-вітькових.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:28 Ответить
Більшість людей вважають що ***** не поїда,але я вваажаю що все таки поїде,і можу обгрунтувати чому.
Якщо ***** не їде то він 100% програє усі побачать що він сцикло і не хоче миру.
А якщо все таки бункерна моль поїде то в нього буде шанс під час зустрічі перетягнути Трампа на свій бік(адже ми знаємо як Трамп плазує завжди після кожної зустрічі з ним) і почати в двох тиснути на Зеленського щоб той підписав капітуляцію..
Тому я вважаю що ***** їхати звичайно страшно але це його останній шанс.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:29 Ответить
Не поїде воно, замість себе якусь одіозну кодлу відправить.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:36 Ответить
"...перетягнути Трампа на свій бік..."
================================================================
***** нічого не треба робити! Трумп ніколи не був на стороні України. ***** напевно є для нього ідеалом правителя. Невже не видно того, що він заздрить ***** з його абсолютною владою над кацапами. Неприховано мрією Трума якраз є така диктатура над США по образу і подобію *********. Він, мабуть, аж плаче по ночах каламутними старечими сльозами, усвідомлюючи, що єдине, що він зможе - це здохнути і зробити відкритим МАГА-президентом свого хатнього упира Діджея Венса.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:41 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 13:32 Ответить
От!
Оцього хлопця в делегацію України!
Правда там буде валятися більше жмурів.
І не факт, що тільки з русскої делегації.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:38 Ответить
«Якщо ***** не їде то він 100% програє усі побачать що він сцикло і не хоче миру.»

А нащо йому хотіти миру?
Він же сказав : «Ми нє хотім жить в мірє, в котором єсть Украіна».
Чи типу того.
Поправте єслісішо.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:35 Ответить
Ничего Путин не проиграет, если не поедет. Трамп даже русских расхваливать будет за то, что прислали делегацию и снова продемонстрировали, что очень хотят мира. А Зеленского Трамп снова выставит наглецом, который ну никак не хочет договориться с миротворцем-Путиным. Да это же тупой спектакль а-ля Белый дом -2 для Зели.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:43 Ответить
Швидше за все так і буде.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:47 Ответить
а нахрена туда ему ехать лично? как и зеле. сначала договариваются дипломаты,потом уже подписывают президенты,зеля сам решил единолично почилить в Турции,никто его ехать не заставлял! А потом зная,что путин туда ехать и не собирался,начал ставить ультиматумы,что лично его будет ждать и разговаривать Украина будет только с путиным. Кто-кто,так именно зеля и пытается сорвать переговоры сейчас,держась за власть. Так это выглядит. В Стамбуле в 2022 не было президентов.
показать весь комментарий
13.05.2025 13:52 Ответить
ПЕРЕГОВОРИ В СТАМБУЛІ- ПІДГОТОВКА РАШИСТА ДО ЧЕРГОВОГО НАСТУПУ НА УКРАЇНУ...
показать весь комментарий
13.05.2025 13:59 Ответить
Коняка йди накуй
показать весь комментарий
13.05.2025 14:04 Ответить
Если Зе все же поедет в Турцию и там не окажется *****, то как мне кажется, лично ему незачем встречается с его нацгулами)) пусть отправит только своих людей, и если у них не случится прогресса, заявит что путя забаялся приехать лично и не хочет мира, после чего западные политики отыграют свои реплики и введут санкции
показать весь комментарий
13.05.2025 14:18 Ответить
путін просто прикалується з рижого дурачка А розказувати буде про "денацифікацію", "демілатрізацію", та "перевибори"
показать весь комментарий
13.05.2025 14:58 Ответить
 
 