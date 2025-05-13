РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11041 посетитель онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры с Путиным
1 957 30

Присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле зависит от того, будет ли там Путин, - CNN

Переговоры Путина и Зеленского в Стамбуле. Будет ли там Трамп

Вопрос участия Дональда Трампа в переговорах в Стамбуле пока остается открытым. Это зависит от того, посетит ли их диктатор Владимир Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на чиновника администрации Трампа.

"Сейчас все очень динамично", - сказал чиновник, добавив, что "никто не знает много" о том, каким будет четверг.

Также, по словам собеседника, возможность участия Трампа "оказывает большое давление на Путина".

Ранее СМИ сообщили, что Трамп отправит Келлога и Уиткоффа в Стамбул на переговоры между Украиной и РФ.

Смотрите: РФ продолжает готовиться к переговорам в Стамбуле, - Песков. ВИДЕО

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Также читайте: Стоит увеличить санкции против РФ и нарастить поддержку Украины, - Писториус

Автор: 

путин владимир (31996) Стамбул (277) Турция (3529) Трамп Дональд (6393) переговоры с Россией (1285)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Я прийшов , тебе нема
показать весь комментарий
13.05.2025 15:41 Ответить
+1
Було б добре, якби русня анонсувала приїзд *****, але в останню мить до Трампа вийшов би якийсь патрушєв.
Та цього не буде. Ні Трампа, ні *****. Буде лише одинока бубачка і зграя кацапсько-прокацапських шакалів, що потягнуть його до підписання "стамбула".
показать весь комментарий
13.05.2025 15:39 Ответить
+1
Ну тут логічно, але якщо не буде Путіна то не буде і ЗЕ а тоді Трамп каже - Путін сволоч і робить як обіцяв на виборах "я завалю Україну грошима і зброєю".....але ти БАЛАБОЛ
показать весь комментарий
13.05.2025 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** не буде, а рудого донні із його пропозиціями участі ***** тупо послав, одночасно затягнувши необхідний йому час
показать весь комментарий
13.05.2025 15:38 Ответить
Пуйло боїться приїхати в аеропорт у Москві, для того, щоб зустріти свого гоподаря і повелителя Сі Цзінпіна, а не те що в Стамбул. Зате Буратіна легкий на підйом , любить безглузді вояжі за рахунок українців.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:50 Ответить
Оленка по магазам прошвирнеться. Та й на пляжі можна повалятись.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:51 Ответить
***** тупо сцить їхати, тим більше до країни НАТО
показать весь комментарий
13.05.2025 15:51 Ответить
Було б добре, якби русня анонсувала приїзд *****, але в останню мить до Трампа вийшов би якийсь патрушєв.
Та цього не буде. Ні Трампа, ні *****. Буде лише одинока бубачка і зграя кацапсько-прокацапських шакалів, що потягнуть його до підписання "стамбула".
показать весь комментарий
13.05.2025 15:39 Ответить
Ну тут логічно, але якщо не буде Путіна то не буде і ЗЕ а тоді Трамп каже - Путін сволоч і робить як обіцяв на виборах "я завалю Україну грошима і зброєю".....але ти БАЛАБОЛ
показать весь комментарий
13.05.2025 15:39 Ответить
Якщо там не буде х@йла, то і переговорів не буде, так, пане зеленський?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:39 Ответить
Как ху*ло может быть и в Стамбуле и в холодильнике??? Абсюрд панове...
показать весь комментарий
13.05.2025 15:40 Ответить
який абсурд - в холодильникі в Стамбул
показать весь комментарий
13.05.2025 15:42 Ответить
Я прийшов , тебе нема
показать весь комментарий
13.05.2025 15:41 Ответить
Це як у кіно: "Ось приїде дружина і я скажу своє чоловіче слово!"
показать весь комментарий
13.05.2025 15:47 Ответить
Допустимо шо ***** припрется до Стамбулу, прилетить і Трумп і от они вдвох почнуть ломати блазня який не маєуявишо таке дипломатія і якому похер Україна. А ще у ***** з Оману відосики є тощо.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:41 Ответить
Ой касаб касаб, до чого ж ти тупій як глиста. А чому це як?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:59 Ответить
Великадурня нам їхати і говорити зі злочинцем пуйлом. Цим відбілюєм його. А Трампище тільки додасть приниження. Гидке, рибооке , руде створіння буде примушувати лягти під пуйла.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:43 Ответить
Щоб робити все, що вам хочеться, потрібно було 30 років думати, розвивати країну, ВПК, економіку, мати велике мотивоване населення. А якщо всього цього не робилося, але потрібно якось підтримувати штани, то потрібно виконувати те, що кажуть дяді, де це все робилося.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:10 Ответить
Прогавлене минуле не дає права і не є приводом щоб покорятись агресору.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:27 Ответить
Ти казала у четвер що даси мені тепер
говорила у пятницю пустиш мене під спідницю
ти казала у суботу поцілуєш біля плоту
і так само кожний день ходжу я мов той олень
показать весь комментарий
13.05.2025 15:45 Ответить
Невже на цій планеті нема людини, яка вийде прямо перед цим недоумком і скаже йому прямо у фейс, що він продажний, аморальний ДЕГЕНЕРАТ і місце його тільки в тюремній камері?
показать весь комментарий
13.05.2025 15:47 Ответить
Стубб сказав би, впевнений. Але 64 штуки F-35, що будуються, кардинально змінюють картину і гасять роздратування.

Тому доводиться грати у гольф і "піддакувати".....
показать весь комментарий
13.05.2025 15:53 Ответить
не буде Срутіна . він на всіх болт положив . і їому ніхто нічого не зробить
показать весь комментарий
13.05.2025 15:50 Ответить
Ну на месте зели я бы поехал, но встретился бы с Эрдоганом. А на сходку ермаков послал бы. И перетереть с не последним человеком не помешало бы лишний раз и свое присутствие обозначить. Султан по нынешним меркам не худший посредник.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:53 Ответить
Якщо вже посилати когось на переговори, то вже Кличка. Там і лексика відповідна і фізична підготовка.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:04 Ответить
А ще забув про представника від ЗСУ - Олега Ляшка.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:06 Ответить
Трамп, Зеленский, ху... Путин, кто приедет на стамбульскую встречу и чем все это закончится, смотрите в следующей "серии сериала", события которого разворачиваются в реальном времени. Снято по мотивам кароточный Идиотский домик и лига нерешительных. Все персонажи неизменны и совпадения не случайны. Если бы мне лет 20 попался сценарий или сериал показывающий то, что последние 15 лет происходит, я бы подумал что это самый идиотский сериал и что в реале такого быть не может.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:05 Ответить
Звичайно такого не може бути в реалі. Не треба було набухуватися перед сном. Прокидайся скоріше.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:48 Ответить
А Пу прримчить , якщо його там прикриє Трамп.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:05 Ответить
путена не буде. старий пі@ар не поїде, бо боїться, шо по дорозі розсипеться чи грохнуть його, а нового не вспінуть зліпити.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:13 Ответить
Тим часом https://news.liga.net/ua/politics/news/tramp-vidpravyt-na-perehovory-u-stambuli-vitkoffa-ta-kelloha-reuters Reuters з посиланням на трьох знайомих з планами співрозмовників повідомляє, що Трамп на прямі переговори Путіна та Зеленського відправить до Стамбулу 15 травня (де Володимир Зеленський чекатиме на російського диктатора Володимира Путіна) своїх спецпредставників з питань Близького Сходу та України - Віткоффа та Келлога.

Отже, ні *****, ні Трамп в Стамбул не збираються
показать весь комментарий
13.05.2025 16:22 Ответить
Тю, а шо, з Машкою-стаканом перемовини не хочеш вести? Чи Меланка не пускає?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:44 Ответить
 
 