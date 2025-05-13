Присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле зависит от того, будет ли там Путин, - CNN

Вопрос участия Дональда Трампа в переговорах в Стамбуле пока остается открытым. Это зависит от того, посетит ли их диктатор Владимир Путин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на чиновника администрации Трампа.

"Сейчас все очень динамично", - сказал чиновник, добавив, что "никто не знает много" о том, каким будет четверг.

Также, по словам собеседника, возможность участия Трампа "оказывает большое давление на Путина".

Ранее СМИ сообщили, что Трамп отправит Келлога и Уиткоффа в Стамбул на переговоры между Украиной и РФ.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

