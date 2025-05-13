Нужно увеличить санкции против РФ и нарастить поддержку Украины, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал к усилению санкций против России и увеличению военной поддержки Украины.

В кулуарах конференции в Берлине глава Минобороны ФРГ заявил, что Путин "ведет себя как всегда в отношении обсуждений по прекращению огня и переговоров по мирному урегулированию", "поэтому последствия нужно делать сейчас".

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.

