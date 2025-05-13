Вадефуль о переговорах 15 мая: Будут "дальнейшие шаги", если РФ оставит там "пустое кресло"

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Россию согласиться на проведение переговоров с Украиной, которые предложено провести 15 мая в Турции.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не должна оставлять там пустое кресло, а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире", - сказал министр. Он назвал эту дату "важной" для возможного прекращения войны.

В случае, если Россия отклонит предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах, глава МИД Германии пообещал "дальнейшие шаги".

"Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как Россия просто продолжает эту войну", - подчеркнул Вадефуль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп выдвинул ультиматум Украине и России по мирным переговорам, - Уиткофф

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривает визит в Стамбул на переговоры России и Украины