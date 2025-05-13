Вадефуль о переговорах 15 мая: Будут "дальнейшие шаги", если РФ оставит там "пустое кресло"
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Россию согласиться на проведение переговоров с Украиной, которые предложено провести 15 мая в Турции.
Об этом сообщает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия не должна оставлять там пустое кресло, а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире", - сказал министр. Он назвал эту дату "важной" для возможного прекращения войны.
В случае, если Россия отклонит предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах, глава МИД Германии пообещал "дальнейшие шаги".
"Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как Россия просто продолжает эту войну", - подчеркнул Вадефуль.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.
Ви це серйозно, гер Вадефуль?
Ну так і цього разу передумає. Гаварі, мовляв, з тим, кого прислали, і підписуй швидше все, бо мені шнобєля за мір кортить. Я ж такий класний, он війну між Індією та Пакистаном зупинив, і тут зупиню, чого б це тобі з твоєю Україною не вартувало.
Так що доведеться пєрєговаріваться з ким підсунуть, хоч би і з дугіним самим.
Вчора було від Макрона "Президент Франції Еммануель Макрон 12 травня заявив, що американсько-європейська пропозиція країні-агресору Росії про безумовне 30-денне припинення вогню діє до вечора понеділка, далі введуть санкції."
Сьогодні бачу черга німців.
Потужні нові кроки.
З'їдуться, пивка поп'ють,сфотографуються і пообіцяють непохитну підтримку.