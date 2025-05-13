РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11014 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 418 22

Вадефуль о переговорах 15 мая: Будут "дальнейшие шаги", если РФ оставит там "пустое кресло"

Йоганн Вадефуль о дальнейшей поддержке Украины

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Россию согласиться на проведение переговоров с Украиной, которые предложено провести 15 мая в Турции.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не должна оставлять там пустое кресло, а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире", - сказал министр. Он назвал эту дату "важной" для возможного прекращения войны.

В случае, если Россия отклонит предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах, глава МИД Германии пообещал "дальнейшие шаги".

"Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как Россия просто продолжает эту войну", - подчеркнул Вадефуль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп выдвинул ультиматум Украине и России по мирным переговорам, - Уиткофф

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп рассматривает визит в Стамбул на переговоры России и Украины

Автор: 

Германия (7220) переговоры с Россией (1285) война в Украине (5716) Вадефуль Иоганн (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Тобто : один крок вперед і два назад? Може достатньо вже обсиратись зі страху?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:51 Ответить
+3
ці погрози уже навіть не смішні,- вони жалюгідні
показать весь комментарий
13.05.2025 14:54 Ответить
+2
А доведеться слухатись когось іншого. Так сам рудий мародер сказав. Тому без варіантів.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до мирних переговорів у Стамбулі, Кремль оголосить про те, хто представлятиме російську сторону на переговорах з Україною, як тільки Володимир Путін вважатиме це за потрібне.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:48 Ответить
Я прийшов , тебе нема
показать весь комментарий
13.05.2025 14:50 Ответить
якщо вона серйозно зацікавлена в мирі Джерело: https://censor.net/ua/n3551956
Ви це серйозно, гер Вадефуль?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:50 Ответить
Тобто : один крок вперед і два назад? Може достатньо вже обсиратись зі страху?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:51 Ответить
Нет, ЕС оголил санкционную шашку и пригрозил замахнутся, но вмешался Трумп и ЕС отложил время удара, как будет дальше будем наблюдать
показать весь комментарий
13.05.2025 14:57 Ответить
ці погрози уже навіть не смішні,- вони жалюгідні
показать весь комментарий
13.05.2025 14:54 Ответить
Не залишать. Хтось там точно буде, і вам доведеться це проковтнути, вибору немає.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:55 Ответить
Зеля сказав шо хоче бачить тікі путіна
показать весь комментарий
13.05.2025 14:57 Ответить
А доведеться слухатись когось іншого. Так сам рудий мародер сказав. Тому без варіантів.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:58 Ответить
рудий про іншого нічого не казав
показать весь комментарий
13.05.2025 15:00 Ответить
Рудий спочатку і про припинення вогню казав, але потім передумав і погнав зєлю на пєрєговори без всякого припинення.
Ну так і цього разу передумає. Гаварі, мовляв, з тим, кого прислали, і підписуй швидше все, бо мені шнобєля за мір кортить. Я ж такий класний, он війну між Індією та Пакистаном зупинив, і тут зупиню, чого б це тобі з твоєю Україною не вартувало.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:04 Ответить
❗️Зеленський у Стамбулі не буде зустрічатися з будь-яким іншим представником рф, крім путіна, - Подоляк в The Breakfast Show.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:58 Ответить
Тоді рудий мародер звинуватить його, і Україну загалом, в небажанні укладати мір.
Так що доведеться пєрєговаріваться з ким підсунуть, хоч би і з дугіним самим.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:02 Ответить
Ті серйозні кроки вже кілька років якісь сирливі.
показать весь комментарий
13.05.2025 14:58 Ответить
Пождіть пождіть.
Вчора було від Макрона "Президент Франції Еммануель Макрон 12 травня заявив, що американсько-європейська пропозиція країні-агресору Росії про безумовне 30-денне припинення вогню діє до вечора понеділка, далі введуть санкції."

Сьогодні бачу черга німців.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:00 Ответить
третя кітайска
показать весь комментарий
13.05.2025 15:03 Ответить
А хто сказав що у Стамбулі будуть немирні переговори. Там що будуть стріляти? Тому вони можуть там мирно домовлятися дуже довго. Тим часом в Україні війна продовжується. Нажаль.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:02 Ответить
***** пришле коня: денацифікація, 4 області + крим, другакацапська і рпц, роззброєння, відмова від нато та реалії на землі
показать весь комментарий
13.05.2025 15:02 Ответить
Якщо Володимир Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:04 Ответить
Правильно.
Потужні нові кроки.
З'їдуться, пивка поп'ють,сфотографуються і пообіцяють непохитну підтримку.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:18 Ответить
Ну приедет мединский с ловровым. Прочитают всем лекцию про печенегов и половцев и уедут. Кто при этом будет выглядеть идиотом думаю и так понятно.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:40 Ответить
 
 