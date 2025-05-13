Вадефуль про переговори 15 травня: Будуть "подальші кроки", якщо РФ зилишить там "порожнє крісло"
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Росію погодитися на проведення переговорів з Україною, які запропоновано провести 15 травня в Туреччині.
Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія не повинна залишати там порожнє крісло, а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі", - сказав міністр. Він назвав цю дату "важливою" для можливого припинення війни.
У разі, якщо Росія відхилить пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо переговорів, глава МЗС Німеччини пообіцяв "подальші кроки".
"Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як Росія просто продовжує цю війну", - наголосив Вадефуль.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України.
Ви це серйозно, гер Вадефуль?
Ну так і цього разу передумає. Гаварі, мовляв, з тим, кого прислали, і підписуй швидше все, бо мені шнобєля за мір кортить. Я ж такий класний, он війну між Індією та Пакистаном зупинив, і тут зупиню, чого б це тобі з твоєю Україною не вартувало.
Так що доведеться пєрєговаріваться з ким підсунуть, хоч би і з дугіним самим.
Вчора було від Макрона "Президент Франції Еммануель Макрон 12 травня заявив, що американсько-європейська пропозиція країні-агресору Росії про безумовне 30-денне припинення вогню діє до вечора понеділка, далі введуть санкції."
Сьогодні бачу черга німців.
Потужні нові кроки.
З'їдуться, пивка поп'ють,сфотографуються і пообіцяють непохитну підтримку.