УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11501 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини
1 418 22

Вадефуль про переговори 15 травня: Будуть "подальші кроки", якщо РФ зилишить там "порожнє крісло"

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Росію погодитися на проведення переговорів з Україною, які запропоновано провести 15 травня в Туреччині.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не повинна залишати там порожнє крісло, а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі", - сказав міністр. Він назвав цю дату "важливою" для можливого припинення війни.

У разі, якщо Росія відхилить пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо переговорів, глава МЗС Німеччини пообіцяв "подальші кроки".

"Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як Росія просто продовжує цю війну", - наголосив Вадефуль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання окупованих територій, ЗАЕС та доступу України до водних шляхів можна розв’язати через переговори, - Віткофф

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо обговорив із Сибігою, Каллас та іншими європейськими міністрами шляхи досягнення миру в Україні

Автор: 

Німеччина (7661) переговори з Росією (1402) війна в Україні (5754) Вадефуль Йоганн (51)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Тобто : один крок вперед і два назад? Може достатньо вже обсиратись зі страху?
показати весь коментар
13.05.2025 14:51 Відповісти
+3
ці погрози уже навіть не смішні,- вони жалюгідні
показати весь коментар
13.05.2025 14:54 Відповісти
+2
А доведеться слухатись когось іншого. Так сам рудий мародер сказав. Тому без варіантів.
показати весь коментар
13.05.2025 14:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до мирних переговорів у Стамбулі, Кремль оголосить про те, хто представлятиме російську сторону на переговорах з Україною, як тільки Володимир Путін вважатиме це за потрібне.
показати весь коментар
13.05.2025 14:48 Відповісти
Я прийшов , тебе нема
показати весь коментар
13.05.2025 14:50 Відповісти
якщо вона серйозно зацікавлена в мирі Джерело: https://censor.net/ua/n3551956
Ви це серйозно, гер Вадефуль?
показати весь коментар
13.05.2025 14:50 Відповісти
Тобто : один крок вперед і два назад? Може достатньо вже обсиратись зі страху?
показати весь коментар
13.05.2025 14:51 Відповісти
Нет, ЕС оголил санкционную шашку и пригрозил замахнутся, но вмешался Трумп и ЕС отложил время удара, как будет дальше будем наблюдать
показати весь коментар
13.05.2025 14:57 Відповісти
ці погрози уже навіть не смішні,- вони жалюгідні
показати весь коментар
13.05.2025 14:54 Відповісти
Не залишать. Хтось там точно буде, і вам доведеться це проковтнути, вибору немає.
показати весь коментар
13.05.2025 14:55 Відповісти
Зеля сказав шо хоче бачить тікі путіна
показати весь коментар
13.05.2025 14:57 Відповісти
А доведеться слухатись когось іншого. Так сам рудий мародер сказав. Тому без варіантів.
показати весь коментар
13.05.2025 14:58 Відповісти
рудий про іншого нічого не казав
показати весь коментар
13.05.2025 15:00 Відповісти
Рудий спочатку і про припинення вогню казав, але потім передумав і погнав зєлю на пєрєговори без всякого припинення.
Ну так і цього разу передумає. Гаварі, мовляв, з тим, кого прислали, і підписуй швидше все, бо мені шнобєля за мір кортить. Я ж такий класний, он війну між Індією та Пакистаном зупинив, і тут зупиню, чого б це тобі з твоєю Україною не вартувало.
показати весь коментар
13.05.2025 15:04 Відповісти
❗️Зеленський у Стамбулі не буде зустрічатися з будь-яким іншим представником рф, крім путіна, - Подоляк в The Breakfast Show.
показати весь коментар
13.05.2025 14:58 Відповісти
Тоді рудий мародер звинуватить його, і Україну загалом, в небажанні укладати мір.
Так що доведеться пєрєговаріваться з ким підсунуть, хоч би і з дугіним самим.
показати весь коментар
13.05.2025 15:02 Відповісти
Ті серйозні кроки вже кілька років якісь сирливі.
показати весь коментар
13.05.2025 14:58 Відповісти
Пождіть пождіть.
Вчора було від Макрона "Президент Франції Еммануель Макрон 12 травня заявив, що американсько-європейська пропозиція країні-агресору Росії про безумовне 30-денне припинення вогню діє до вечора понеділка, далі введуть санкції."

Сьогодні бачу черга німців.
показати весь коментар
13.05.2025 15:00 Відповісти
третя кітайска
показати весь коментар
13.05.2025 15:03 Відповісти
А хто сказав що у Стамбулі будуть немирні переговори. Там що будуть стріляти? Тому вони можуть там мирно домовлятися дуже довго. Тим часом в Україні війна продовжується. Нажаль.
показати весь коментар
13.05.2025 15:02 Відповісти
***** пришле коня: денацифікація, 4 області + крим, другакацапська і рпц, роззброєння, відмова від нато та реалії на землі
показати весь коментар
13.05.2025 15:02 Відповісти
Якщо Володимир Путін відмовиться від переговорів у Туреччині, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.
показати весь коментар
13.05.2025 15:04 Відповісти
Правильно.
Потужні нові кроки.
З'їдуться, пивка поп'ють,сфотографуються і пообіцяють непохитну підтримку.
показати весь коментар
13.05.2025 15:18 Відповісти
Ну приедет мединский с ловровым. Прочитают всем лекцию про печенегов и половцев и уедут. Кто при этом будет выглядеть идиотом думаю и так понятно.
показати весь коментар
13.05.2025 15:40 Відповісти
 
 