Вадефуль про переговори 15 травня: Будуть "подальші кроки", якщо РФ зилишить там "порожнє крісло"

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Росію погодитися на проведення переговорів з Україною, які запропоновано провести 15 травня в Туреччині.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не повинна залишати там порожнє крісло, а повинна з'явитися, якщо вона серйозно зацікавлена в мирі", - сказав міністр. Він назвав цю дату "важливою" для можливого припинення війни.

У разі, якщо Росія відхилить пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо переговорів, глава МЗС Німеччини пообіцяв "подальші кроки".

"Ми не будемо стояти осторонь і дивитися, як Росія просто продовжує цю війну", - наголосив Вадефуль.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України.

