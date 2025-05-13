УКР
Новини Мирні перемовини
Рубіо обговорив із Сибігою, Каллас та іншими європейськими міністрами шляхи досягнення миру в Україні

Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо напередодні провів низку важливих розмов, зокрема із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та Верховною представницею Євросоюзу Каєю Каллас.

Про це повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За її словами, Рубіо поспілкувався з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та Верховною представницею Європейського Союзу Каєю Каллас.

"Лідери обговорили шляхи до припинення вогню та досягнення миру в Україні", - розповіла речниця Держдепу.

Раніше також повідомлялося, що Рубіо провів розмову з Мерцом, під час якої йшлося про війну в Україні.

Сибіга Андрій (612) Каллас Кая (324) Рубіо Марко (271) припинення вогню (328)
Фулі там обговорювати : давайте,зброю , гроші і санкції.
13.05.2025 09:31 Відповісти
12 травня було вчора.
сьогодні вже 13.
шо там наш найпотужніший зе!лідар з європейськими дрочунами?
готується везти зе!скумбрію до стамбулу? там класні шкіряні куртки та джинси піраміди?
13.05.2025 09:34 Відповісти
Все йшло логічним шляхом посилення санкцій що до росії ,аж поки не вмішався Трамп який все переніс з хворої голови на здорову ,урівнявши жертву і агресора . Це ще раз показує про повний провал єрмаківсько зеленського дипломатії ,для чого в нас МЗС ?
13.05.2025 09:36 Відповісти
Мила сердцю путіну болтовня. От як би піонер Рубіо сказав, що дає Томагавки, ***** випригнув би з валенок та побіг робити заяви. А так до жопи. Зельман у нас може так роками звиздіти.
13.05.2025 09:39 Відповісти
Це провал України . Трамп і путін грають єдиним ореґкестром проти нас а Зеленський сам іде в паску до них
13.05.2025 10:18 Відповісти
 
 