Рубіо обговорив із Сибігою, Каллас та іншими європейськими міністрами шляхи досягнення миру в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо напередодні провів низку важливих розмов, зокрема із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та Верховною представницею Євросоюзу Каєю Каллас.

Про це повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За її словами, Рубіо поспілкувався з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та Верховною представницею Європейського Союзу Каєю Каллас.

"Лідери обговорили шляхи до припинення вогню та досягнення миру в Україні", - розповіла речниця Держдепу.

Раніше також повідомлялося, що Рубіо провів розмову з Мерцом, під час якої йшлося про війну в Україні.