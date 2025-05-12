УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8250 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план
790 3

Рубіо провів розмову з Мерцом: Мета - покласти край війні в Україні

Рубо поговорив з Мерцем

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів у неділю, 11 травня, телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держдеп США.

Рубіо привітав Мерца з призначенням. Крім того, співрозмовники вказали на важливість двосторонніх відносин Німеччини й США.

"Що стосується України, вони обговорили зустріч за участі канцлера, президента Макрона, прем’єр-міністра Стармера, прем’єр-міністра Туска і президента Зеленського у Києві та нашу спільну мету покласти край війні в Україні", - йдеться в комюніке.

Рубіо повторив позицію США про те, що для них пріоритет - "покласти край бойовим діям і негайне припинення вогню".

Учасники розмови обговорили також конфлікт між Індією і Пакистаном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо обговорив з Леммі ситуацію в Україні: головним пріоритетом залишається припинення бойових дій

Автор: 

Рубіо Марко (267) Мерц Фрідріх (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
без хреста якось він незвично виглядає.
показати весь коментар
12.05.2025 11:34 Відповісти
Нагадайте Рубіо, що Німеччина не є стороною конфлікту.
Зайвим не буде.
Тепер США ніхто зрозуміти не може.
Головне аби #уйла не турбували!
Бо може бути ескалація.😎🤠🤦‍♂️
показати весь коментар
12.05.2025 11:38 Відповісти
Наличие у Украины пару сотен F16 и с полтысячи Томагавков приблизили бы мир гораздо быстрее всех разговоров и переговоров.
показати весь коментар
12.05.2025 12:58 Відповісти
 
 