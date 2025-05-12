Рубіо провів розмову з Мерцом: Мета - покласти край війні в Україні
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів у неділю, 11 травня, телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держдеп США.
Рубіо привітав Мерца з призначенням. Крім того, співрозмовники вказали на важливість двосторонніх відносин Німеччини й США.
"Що стосується України, вони обговорили зустріч за участі канцлера, президента Макрона, прем’єр-міністра Стармера, прем’єр-міністра Туска і президента Зеленського у Києві та нашу спільну мету покласти край війні в Україні", - йдеться в комюніке.
Рубіо повторив позицію США про те, що для них пріоритет - "покласти край бойовим діям і негайне припинення вогню".
Учасники розмови обговорили також конфлікт між Індією і Пакистаном.
