Рубіо провів розмову з Мерцом: Мета - покласти край війні в Україні

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів у неділю, 11 травня, телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держдеп США.

Рубіо привітав Мерца з призначенням. Крім того, співрозмовники вказали на важливість двосторонніх відносин Німеччини й США.

"Що стосується України, вони обговорили зустріч за участі канцлера, президента Макрона, прем’єр-міністра Стармера, прем’єр-міністра Туска і президента Зеленського у Києві та нашу спільну мету покласти край війні в Україні", - йдеться в комюніке.

Рубіо повторив позицію США про те, що для них пріоритет - "покласти край бойовим діям і негайне припинення вогню".

Учасники розмови обговорили також конфлікт між Індією і Пакистаном.

