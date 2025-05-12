Рубіо обговорив з Леммі ситуацію в Україні: головним пріоритетом залишається припинення бойових дій

Державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі підтвердив позицію Штатів щодо війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держдеп США.

"Держсекретар підтвердив позицію США щодо російсько-української війни: нашим головним пріоритетом залишається припинення бойових дій і негайне припинення вогню", - передала прессекретар американського відомства Брюс.

Крім того, співрозмовники торкнулися теми конфлікту між Індією та Пакистаном, та "наголосили на необхідності для обох сторін підтримувати перемир'я та продовжувати спілкуватися".

"Держсекретар висловив підтримку США прямому діалогу між Індією та Пакистаном і закликав продовжувати зусилля з покращення зв'язку", - додала Брюс.

