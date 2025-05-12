УКР
Рубіо обговорив з Леммі ситуацію в Україні: головним пріоритетом залишається припинення бойових дій

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі підтвердив позицію Штатів щодо війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держдеп США.

"Держсекретар підтвердив позицію США щодо російсько-української війни: нашим головним пріоритетом залишається припинення бойових дій і негайне припинення вогню", - передала прессекретар американського відомства Брюс.

Крім того, співрозмовники торкнулися теми конфлікту між Індією та Пакистаном, та "наголосили на необхідності для обох сторін підтримувати перемир'я та продовжувати спілкуватися".

"Держсекретар висловив підтримку США прямому діалогу між Індією та Пакистаном і закликав продовжувати зусилля з покращення зв'язку", - додала Брюс.

Велика Британія скликає глав МЗС ЄС для обговорення підтримки України і європейської безпеки

То припиняйте! - давіть на кацапів - скільки ж можна бити по вухах?!
показати весь коментар
12.05.2025 08:00 Відповісти
Головним пріоритетом має залишатися постачання божприпасів, а не ляпання язиком.
показати весь коментар
12.05.2025 08:10 Відповісти
і обкладання кацапів санкціями
показати весь коментар
12.05.2025 08:25 Відповісти
Те ож фашисти захопили чужу теріторію то не е "пріорітетом". Викинути їх не на часі для отих "миротворців!.
показати весь коментар
12.05.2025 08:30 Відповісти
Руда мавпа йде курсом кацапського корабля разом зі своїм штабом.
показати весь коментар
12.05.2025 08:32 Відповісти
рубіо, ти таке ж саме ЧМО як і твій хазяїн Краснов.
показати весь коментар
12.05.2025 08:40 Відповісти
На пуйла не які договори,уговори,прохання не діють.В такому випадку він відчуває слабкість.Його треба примусити санкціями,контрпропагандой,дипломатією,військовою компонентною.Сю -сю-сю не діє на мудака,пора світовим лідерам зрозуміти.
показати весь коментар
12.05.2025 09:04 Відповісти
Да понимают они...
показати весь коментар
12.05.2025 09:18 Відповісти
Рубио-тупой *****.На Украину раша напала.Украине,по мнению этого олигофрена нужно прекратить защищаться?Дайте им с его шефом трумпом селедки-одну на двоих,только пусть санитары смотрят что бы между ними не было боевых действий.
показати весь коментар
12.05.2025 09:19 Відповісти
Насправді - якщо би нормально працювала українська діпломатія, то ніхто би з цих підписантів "Будапештського меморандуму " не "відморозився ", типу :- цей меморандум нічого не вартий, і тому подібне фуфло.👈
А чому не працює укро діпломатія?
А тому , що всі укро олігархи , різні політики, посадовці - мають на Заході нерухомість, рахунки, і на них у західних спец. служб є компромат.👈
Ось чому цей "будапештський меморандум"- не працює, і разх#рячено пів країни.
показати весь коментар
12.05.2025 09:23 Відповісти
 
 