Рубио обсудил с Лемми ситуацию в Украине: главным приоритетом остается прекращение боевых действий

Государственный секретарь США Марко Рубио во время разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми подтвердил позицию Штатов относительно войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госдеп США.

"Госсекретарь подтвердил позицию США относительно российско-украинской войны: нашим главным приоритетом остается прекращение боевых действий и немедленное прекращение огня", - передала пресс-секретарь американского ведомства Брюс.

Кроме того, собеседники затронули тему конфликта между Индией и Пакистаном, и "отметили необходимость для обеих сторон поддерживать перемирие и продолжать общаться".

"Госсекретарь выразил поддержку США прямому диалогу между Индией и Пакистаном и призвал продолжать усилия по улучшению связи", - добавила Брюс.

