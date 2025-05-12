РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9206 посетителей онлайн
Новости Мирный план
934 10

Рубио обсудил с Лемми ситуацию в Украине: главным приоритетом остается прекращение боевых действий

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Государственный секретарь США Марко Рубио во время разговора с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми подтвердил позицию Штатов относительно войны России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госдеп США.

"Госсекретарь подтвердил позицию США относительно российско-украинской войны: нашим главным приоритетом остается прекращение боевых действий и немедленное прекращение огня", - передала пресс-секретарь американского ведомства Брюс.

Кроме того, собеседники затронули тему конфликта между Индией и Пакистаном, и "отметили необходимость для обеих сторон поддерживать перемирие и продолжать общаться".

"Госсекретарь выразил поддержку США прямому диалогу между Индией и Пакистаном и призвал продолжать усилия по улучшению связи", - добавила Брюс.

Читайте также: Великобритания созывает глав МИД ЕС для обсуждения поддержки Украины и европейской безопасности

Автор: 

Лемми Дэвид (70) Рубио Марко (262)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
То припиняйте! - давіть на кацапів - скільки ж можна бити по вухах?!
показать весь комментарий
12.05.2025 08:00 Ответить
+5
Головним пріоритетом має залишатися постачання божприпасів, а не ляпання язиком.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:10 Ответить
+3
і обкладання кацапів санкціями
показать весь комментарий
12.05.2025 08:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То припиняйте! - давіть на кацапів - скільки ж можна бити по вухах?!
показать весь комментарий
12.05.2025 08:00 Ответить
Головним пріоритетом має залишатися постачання божприпасів, а не ляпання язиком.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:10 Ответить
і обкладання кацапів санкціями
показать весь комментарий
12.05.2025 08:25 Ответить
Те ож фашисти захопили чужу теріторію то не е "пріорітетом". Викинути їх не на часі для отих "миротворців!.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:30 Ответить
Руда мавпа йде курсом кацапського корабля разом зі своїм штабом.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:32 Ответить
рубіо, ти таке ж саме ЧМО як і твій хазяїн Краснов.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:40 Ответить
На пуйла не які договори,уговори,прохання не діють.В такому випадку він відчуває слабкість.Його треба примусити санкціями,контрпропагандой,дипломатією,військовою компонентною.Сю -сю-сю не діє на мудака,пора світовим лідерам зрозуміти.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:04 Ответить
Да понимают они...
показать весь комментарий
12.05.2025 09:18 Ответить
Рубио-тупой *****.На Украину раша напала.Украине,по мнению этого олигофрена нужно прекратить защищаться?Дайте им с его шефом трумпом селедки-одну на двоих,только пусть санитары смотрят что бы между ними не было боевых действий.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:19 Ответить
Насправді - якщо би нормально працювала українська діпломатія, то ніхто би з цих підписантів "Будапештського меморандуму " не "відморозився ", типу :- цей меморандум нічого не вартий, і тому подібне фуфло.👈
А чому не працює укро діпломатія?
А тому , що всі укро олігархи , різні політики, посадовці - мають на Заході нерухомість, рахунки, і на них у західних спец. служб є компромат.👈
Ось чому цей "будапештський меморандум"- не працює, і разх#рячено пів країни.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:23 Ответить
 
 