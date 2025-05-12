РУС
Великобритания созывает глав МИД ЕС для обсуждения поддержки Украины и европейской безопасности

Лемми встретится с главами МИД стран ЕС 12 мая

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 12 мая встретится с коллегами из стран ЕС, чтобы обсудить поддержку Украины и укрепление регионального оборонного сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Встреча состоится накануне саммита премьер-министра Великобритании Кира Стармера с лидерами ЕС, который запланирован на следующую неделю.

Как сообщили в британском МИД, глава внешнеполитического ведомства Лемми проведет переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского Союза.

"Мы стоим перед моментом, который выпадает раз в поколение для коллективной безопасности нашего континента. Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины - он является экзистенциальным для Европы в целом", - заявил Лемми.

Сообщается, что Лемми намерен объявить новые санкции против лиц, которые поддерживают российское вторжение в Украину. На встрече в понедельник он также будет призывать к усилению европейской безопасности.

Напомним, британские специалисты готовятся к восстановлению авиационного сообщения с Украиной после прекращения боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия выступает за создание спецтрибунала для РФ и будет поддерживать Украину после прекращения огня, - Лемми

Автор: 

Що ж ви ще недообговорили досі?
показать весь комментарий
12.05.2025 06:23 Ответить
Блаблалогія
показать весь комментарий
12.05.2025 06:26 Ответить
В романі Оруела, Скотний двір, тварини на фермі захопили владу, оголосили всіх людей ворогами, назначили собі в керівники свиню Наполеона та підняли зелений прапор над фермерським будинком. Закінчилось очікувано, голодом, смертю та розрухою. Написано 80 років тому. Як з України списав. Рекомендую.
показать весь комментарий
12.05.2025 06:37 Ответить
Ой як страшно!
Минулого разу придумали«пекельну санкцію»-назавжди(а може і не назавжди)заборонити іржаві труби «північного потоку»...
Що на цей раз придумають?
показать весь комментарий
12.05.2025 08:08 Ответить
А до этого часу Ви що робили? Слюняві сцикуни!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 10:26 Ответить
 
 