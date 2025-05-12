Великобритания созывает глав МИД ЕС для обсуждения поддержки Украины и европейской безопасности
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 12 мая встретится с коллегами из стран ЕС, чтобы обсудить поддержку Украины и укрепление регионального оборонного сотрудничества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Встреча состоится накануне саммита премьер-министра Великобритании Кира Стармера с лидерами ЕС, который запланирован на следующую неделю.
Как сообщили в британском МИД, глава внешнеполитического ведомства Лемми проведет переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского Союза.
"Мы стоим перед моментом, который выпадает раз в поколение для коллективной безопасности нашего континента. Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины - он является экзистенциальным для Европы в целом", - заявил Лемми.
Сообщается, что Лемми намерен объявить новые санкции против лиц, которые поддерживают российское вторжение в Украину. На встрече в понедельник он также будет призывать к усилению европейской безопасности.
Напомним, британские специалисты готовятся к восстановлению авиационного сообщения с Украиной после прекращения боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Минулого разу придумали«пекельну санкцію»-назавжди(а може і не назавжди)заборонити іржаві труби «північного потоку»...
Що на цей раз придумають?