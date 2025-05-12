Великобритания созывает глав МИД ЕС для обсуждения поддержки Украины и европейской безопасности

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 12 мая встретится с коллегами из стран ЕС, чтобы обсудить поддержку Украины и укрепление регионального оборонного сотрудничества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Встреча состоится накануне саммита премьер-министра Великобритании Кира Стармера с лидерами ЕС, который запланирован на следующую неделю.

Как сообщили в британском МИД, глава внешнеполитического ведомства Лемми проведет переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского Союза.

"Мы стоим перед моментом, который выпадает раз в поколение для коллективной безопасности нашего континента. Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины - он является экзистенциальным для Европы в целом", - заявил Лемми.

Сообщается, что Лемми намерен объявить новые санкции против лиц, которые поддерживают российское вторжение в Украину. На встрече в понедельник он также будет призывать к усилению европейской безопасности.

Напомним, британские специалисты готовятся к восстановлению авиационного сообщения с Украиной после прекращения боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британия выступает за создание спецтрибунала для РФ и будет поддерживать Украину после прекращения огня, - Лемми