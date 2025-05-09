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Новости Трибунал для Путина
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Великобритания выступает за создание спецтрибунала для РФ и будет поддерживать Украину после прекращения огня, - Лемми

Лемми о разрешении Украине бить Storm Shadow по РФ

Великобритания выступает за создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Лемми перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы поддерживали этот специальный уголовный трибунал по преступлению агрессии, и так же как международное сообщество в прошлом привлекало военных преступников к ответственности за их деяния, совершенно понятно, что когда эта война закончится, те, кто совершил ее в России, должны будут ответить за свои преступления агрессии и преступления против человечности", - сказал Лемми.

Он также заверил, что Великобритания продолжит военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины и после прекращения огня. Владимир Путин должен положить конец этой войне и принять прекращение огня, к которому призывает президент США Дональд Трамп, убежден министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецтрибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, - глава МИД Люксембурга Беттель

Автор: 

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Спецтрибунал - це надто довго. Треба ***** і всю його команду просто розстріляти.
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09.05.2025 15:08 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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09.05.2025 15:09 Ответить
Пропоную віддати Британії Крим в аренду під військову базу ДЛЯ МИРУ В РЕГИОНІ.
І Крим зробити офшором як Кипр. Тількі кацапські фирми і фирми повʼязані з кацапією туди не пускати . Нехай порхаються у своїх болотах
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09.05.2025 15:26 Ответить
Молодці...і що далі?
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09.05.2025 16:49 Ответить
надеюсь, что военных преступников мир будет судить и они получат
заслуженные граммы свинца в голову
Слава ЗСУ
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09.05.2025 17:52 Ответить
 
 