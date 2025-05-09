Великобритания выступает за создание спецтрибунала для РФ и будет поддерживать Украину после прекращения огня, - Лемми

Великобритания выступает за создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Лемми перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы поддерживали этот специальный уголовный трибунал по преступлению агрессии, и так же как международное сообщество в прошлом привлекало военных преступников к ответственности за их деяния, совершенно понятно, что когда эта война закончится, те, кто совершил ее в России, должны будут ответить за свои преступления агрессии и преступления против человечности", - сказал Лемми.

Он также заверил, что Великобритания продолжит военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины и после прекращения огня. Владимир Путин должен положить конец этой войне и принять прекращение огня, к которому призывает президент США Дональд Трамп, убежден министр.

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