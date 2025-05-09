Британія виступає за створення спецтрибуналу для РФ та підтримуватиме Україну після припинення вогню, - Леммі

Велика Британія виступає за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це заявив очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девід Леммі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надзвичайно важливо, щоб ми підтримували цей спеціальний кримінальний трибунал щодо злочину агресії, і так само як міжнародна спільнота в минулому притягувала воєнних злочинців до відповідальності за їхні діяння, абсолютно зрозуміло, що коли ця війна закінчиться, ті, хто вчинив її в Росії, повинні будуть відповісти за свої злочини агресії та злочини проти людяності", - сказав Леммі.

Він також запевнив, що Британія продовжить військову, економічну та гуманітарну підтримку України і після припинення вогню. Володимир Путін має покласти край цій війні і прийняти припинення вогню, до якого закликає президент США Дональд Трамп, переконаний міністр.

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