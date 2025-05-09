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Новини Трибунал для Путіна
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Британія виступає за створення спецтрибуналу для РФ та підтримуватиме Україну після припинення вогню, - Леммі

Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ

Велика Британія виступає за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це заявив очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девід Леммі перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надзвичайно важливо, щоб ми підтримували цей спеціальний кримінальний трибунал щодо злочину агресії, і так само як міжнародна спільнота в минулому притягувала воєнних злочинців до відповідальності за їхні діяння, абсолютно зрозуміло, що коли ця війна закінчиться, ті, хто вчинив її в Росії, повинні будуть відповісти за свої злочини агресії та злочини проти людяності", - сказав Леммі.

Він також запевнив, що Британія продовжить військову, економічну та гуманітарну підтримку України і після припинення вогню. Володимир Путін має покласти край цій війні і прийняти припинення вогню, до якого закликає президент США Дональд Трамп, переконаний міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецтрибунал буде запущено наступного тижня в Люксембурзі, - глава МЗС Люксембургу Беттель

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Спецтрибунал - це надто довго. Треба ***** і всю його команду просто розстріляти.
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09.05.2025 15:08 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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09.05.2025 15:09 Відповісти
Пропоную віддати Британії Крим в аренду під військову базу ДЛЯ МИРУ В РЕГИОНІ.
І Крим зробити офшором як Кипр. Тількі кацапські фирми і фирми повʼязані з кацапією туди не пускати . Нехай порхаються у своїх болотах
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09.05.2025 15:26 Відповісти
 
 