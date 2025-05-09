Спецтрибунал буде запущено наступного тижня в Люксембурзі, - глава МЗС Люксембургу Беттель

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України планують запустити наступного тижня в Люксембурзі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель під час спілкування з журналістами у Львові.

"Трибунал буде запущено наступного тижня в Люксембурзі, де відбудеться засідання Ради міністрів Ради Європи, де міністр закордонних справ України висуне офіційні вимоги", - розповів він.

Стосовно того, як можна пояснити відступ США від підтримки трибуналу міністр зазначив, що трибунал є ініціативою Ради Європи. Натомість Сполучені Штати не є членом цієї організації і Беттель вважає, що це буде "географічно складніше".

Також читайте: Сьогодні з України буде сигнал Путіну: покарання невідворотне, - Сибіга

"Я сподіваюся, що це буде вирішено наступного тижня в Люксембурзі, де у нас відбудеться зустріч міністрів з президентом, і Андрій Сибіга запрошений бути присутнім там. Також відбудеться офіційне вручення документів для створення цього трибуналу", - додав Беттель.

Водночас на запитання, чи вплине це якимось чином на мирні переговори, міністр зазначив, що Путін і зараз нікого не слухає.

"І навіть якщо його буде спіймано, він продовжує отримувати вітання в деяких країнах, що є членами міжнародних організацій, які ми підтримуємо. Вони не виконують те, що підписали, але чи чинитиме це тиск — це ще питання. Важливо, щоб з українського боку було більше сил, і це допоможе Україні. Спільно ми продовжимо працювати над цією ініціативою, і я сподіваюся, що наступного тижня в Люксембурзі буде досягнуто прогресу", - зазначив він.

Також читайте: Путін уникнув покарання за попередні війни: Зеленський закликав підтримати спецтрибунал

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.