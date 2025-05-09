Путін уникнув покарання за попередні війни: Зеленський закликав підтримати спецтрибунал

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів підтримати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це глава держави заявив у зверненні до представників понад 40 країн, які зібралися у Львові, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що агресор має понести відповідальність за війну.

"Це – найвищий моральний спадок ХХ століття: має бути відповідальність. Особливо – відповідальність за війну. Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити. І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал – трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України",- наголосив Зеленський.

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Так, глава держави закликав представників понад 40 країн надати цьому рішенню політичну підтримку.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.

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