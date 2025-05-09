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Новини Трибунал для Путіна
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Путін уникнув покарання за попередні війни: Зеленський закликав підтримати спецтрибунал

Спецтрибунал для Путіна. Звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів підтримати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це глава держави заявив у зверненні до представників понад 40 країн, які зібралися у Львові, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, що агресор має понести відповідальність за війну.

"Це – найвищий моральний спадок ХХ століття: має бути відповідальність. Особливо – відповідальність за війну. Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити. І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал – трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України",- наголосив Зеленський.

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Так, глава держави закликав представників понад 40 країн надати цьому рішенню політичну підтримку.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23998) трибунал (263)


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Ти мав сам зробити трибунал прямо сьогодні на червоній площі,але ти сциклива істота,яка дала задню.
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09.05.2025 14:23 Відповісти
А Зеленський уникає відповідальності за саботаж та провал оборони у цій війні.
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09.05.2025 14:23 Відповісти
у мене питання,в яких міжнародноправових документах зафіксовано агрессію срасії проти України з 2022 року юридично як війна ?? згідно яких правових інструментів ми як потерпіла сторона зможемо розраховувати на справедливе покарання агресора та репарації/контрибуції???ДЯКУЮ.
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09.05.2025 14:26 Відповісти
"02 березня 2022 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", в якій засуджує вторгнення Російської Федерації в Україну і вимагає РФ негайно вивести війська з України."
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09.05.2025 14:54 Відповісти
де вказано поняття ,,війна,, а не агресія,конфлікт,військовий стан......і якими нармативнноправовими інструментами ми зможемо очікувати справедливості???
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09.05.2025 14:57 Відповісти
Знову туалетний папір у відповідь на масові вбивства українців.
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09.05.2025 15:30 Відповісти
 
 