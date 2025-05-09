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Новости Трибунал для Путина
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Путин избежал наказания за предыдущие войны: Зеленский призвал поддержать спецтрибунал

Спецтрибунал для Путина. Обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров поддержать создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом глава государства заявил в обращении к представителям более 40 стран, которые собрались во Львове, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что агрессор должен понести ответственность за войну.

"Это - высшее моральное наследие ХХ века: должна быть ответственность. Особенно - ответственность за войну. Потому что, если даже одна война останется безнаказанной, придут новые войны. Именно поэтому Путин и начал полномасштабную войну против Украины - он избежал наказания за предыдущие войны, как бандит, который ни разу не отвечал за содеянное. Этого больше нельзя допустить. И сегодня просто перед вами стоит решение. Решение создать механизм, который способен предотвратить будущие войны - через привлечение к ответственности. Решение создать трибунал - трибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины",- подчеркнул Зеленский.

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Так, глава государства призвал представителей более 40 стран оказать этому решению политическую поддержку.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20525) трибунал (273)


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Ти мав сам зробити трибунал прямо сьогодні на червоній площі,але ти сциклива істота,яка дала задню.
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09.05.2025 14:23 Ответить
А Зеленський уникає відповідальності за саботаж та провал оборони у цій війні.
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09.05.2025 14:23 Ответить
у мене питання,в яких міжнародноправових документах зафіксовано агрессію срасії проти України з 2022 року юридично як війна ?? згідно яких правових інструментів ми як потерпіла сторона зможемо розраховувати на справедливе покарання агресора та репарації/контрибуції???ДЯКУЮ.
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09.05.2025 14:26 Ответить
"02 березня 2022 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Агресія проти України", в якій засуджує вторгнення Російської Федерації в Україну і вимагає РФ негайно вивести війська з України."
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09.05.2025 14:54 Ответить
де вказано поняття ,,війна,, а не агресія,конфлікт,військовий стан......і якими нармативнноправовими інструментами ми зможемо очікувати справедливості???
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09.05.2025 14:57 Ответить
Знову туалетний папір у відповідь на масові вбивства українців.
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09.05.2025 15:30 Ответить
 
 