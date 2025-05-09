Путин избежал наказания за предыдущие войны: Зеленский призвал поддержать спецтрибунал

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров поддержать создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом глава государства заявил в обращении к представителям более 40 стран, которые собрались во Львове, передает Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что агрессор должен понести ответственность за войну.

"Это - высшее моральное наследие ХХ века: должна быть ответственность. Особенно - ответственность за войну. Потому что, если даже одна война останется безнаказанной, придут новые войны. Именно поэтому Путин и начал полномасштабную войну против Украины - он избежал наказания за предыдущие войны, как бандит, который ни разу не отвечал за содеянное. Этого больше нельзя допустить. И сегодня просто перед вами стоит решение. Решение создать механизм, который способен предотвратить будущие войны - через привлечение к ответственности. Решение создать трибунал - трибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины",- подчеркнул Зеленский.

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Так, глава государства призвал представителей более 40 стран оказать этому решению политическую поддержку.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

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