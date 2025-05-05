Спецтрибунал за преступление агрессии РФ против Украины может начать работу уже в следующем году, - ОП

Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос о сроках для начала работы спецтрибунала, Мудрая не исключила, что процесс может быть длительным. Однако сегодня у сторон уже есть четкое понимание процесса создания трибунала в Гааге.

"Спецтрибунал может заработать уже в следующем году. В этом году мы заканчиваем оформление юридической базы и начинаем формировать спецтрибунал: набирать судей, секретариат, внедрять правила и регламенты работы, процедуры. Но главное - наступление справедливости для тех, кто совершает преступление агрессии против Украины - неизбежно", - заверила представитель ОП.

Она отметила, что в 2025 году юридическая работа еще будет продолжаться.

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"В частности, уже есть проект устава, который полностью регламентирует организационно, функционально, и юридически все правила работы спецтрибунала. Спецтрибунал за преступление агрессии против Украины создается фактически за два года. Это довольно быстро, учитывая очень сложные и чувствительные вопросы, по которым приходилось искать компромисс", - добавила Мудрая.

Также она рассказала, что 9 мая состоится встреча министров иностранных дел Коалиции государств для политического одобрения создания спецтрибунала за преступление агрессии против Украины.

"Вся работа, которая велась до сих пор юридическими советниками 40 государств и результатом которой был наработан пакет документов, получит политическую поддержку. Это будет выражение политической поддержки для дальнейшей передачи всех наработок в Совет Европы для уже фактической имплементации. То есть Совет Европы будет делать необходимые шаги по созданию спецтрибунала", - резюмировала советник.

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