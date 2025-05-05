Спецтрибунал щодо злочинів РФ проти України може розпочати роботу вже наступного року, - ОП

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже в наступному році.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на питання щодо термінів для початку роботи спецтрибуналу, Мудра не виключила, що процес може бути тривалим. Проте сьогодні у сторін вже є чітке розуміння процесу створення трибуналу в Гаазі.

"Спецтрибунал може запрацювати вже наступного року. Цього року ми закінчуємо оформлення юридичної бази і починаємо формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила і регламенти роботи, процедури. Але головне - настання справедливості для тих, хто вчиняє злочин агресії проти України - неминуче", - запевнила представниця ОП.

Вона відзначила, що у 2025 році юридична робота ще буде тривати.

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"Зокрема, вже є проєкт статуту, який повністю регламентує організаційно, функціонально, й юридично всі правила роботи спецтрибуналу. Спецтрибунал за злочин агресії проти України створюється фактично за два роки. Це доволі швидко, враховуючи дуже складні і чутливі питання, щодо яких доводилось шукати компроміс", - додала Мудра.

Також вона розповіла, що 9 травня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Коаліції держав для політичного схвалення створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Вся робота, яка велася до цього часу юридичними радниками 40 держав і результатом якої був напрацьований пакет документів отримає політичну підтримку. Це буде висловлення політичної підтримки для подальшої передачі всіх напрацювань до Ради Європи для вже фактичної імплементації. Тобто Рада Європи буде робити необхідні кроки по створенню спецтрибуналу", - резюмувала радниця.

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