Украина и Европейский союз готовы объявить о создании трибунала над Путиным и кремлевскими чиновниками, - Каллас

Украина и Европейский Союз в пятницу, 09 мая объявят о создании специального трибунала, целью которого будет преследование кремлевского диктатора Владимира Путина и других российских чиновников за организацию вторжения в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас.

"Завтра мы также дадим окончательное политическое согласие на начало создания трибунала за преступления агрессии. Безнаказанности не будет", - подчеркнула она.

Каллас подчеркнула, что Россия должна ответить за содеянное, в том числе и те лица, которые развязали войну против Украины.

Кроме того, глава европейской дипломатии заявила, что те, кто действительно выступают за мир, не должны 9 мая стоять рядом с российским диктатором Путиным, который начал полномасштабную войну.

"Те, кто по-настоящему поддерживает мир, 9 мая должны быть в Украине, а не в Москве", - подчеркнула Каллас.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

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