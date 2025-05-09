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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ Трибунал для Путина
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Украина и Европейский союз готовы объявить о создании трибунала над Путиным и кремлевскими чиновниками, - Каллас

Украина и ЕС намерены объявить о создании специального суда

Украина и Европейский Союз в пятницу, 09 мая объявят о создании специального трибунала, целью которого будет преследование кремлевского диктатора Владимира Путина и других российских чиновников за организацию вторжения в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас.

"Завтра мы также дадим окончательное политическое согласие на начало создания трибунала за преступления агрессии. Безнаказанности не будет", - подчеркнула она.

Каллас подчеркнула, что Россия должна ответить за содеянное, в том числе и те лица, которые развязали войну против Украины.

Кроме того, глава европейской дипломатии заявила, что те, кто действительно выступают за мир, не должны 9 мая стоять рядом с российским диктатором Путиным, который начал полномасштабную войну.

"Те, кто по-настоящему поддерживает мир, 9 мая должны быть в Украине, а не в Москве", - подчеркнула Каллас.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

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Украина (44975) Евросоюз (17162) трибунал (273) Каллас Кая (207)


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Топ комментарии
+9
І що з того? Як дістати? Чи заочно судити будуть? Так їм на те пох...
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09.05.2025 06:58
+7
Це гарна ідея. Трибунал- кінцевий результат злочину.Це"фу" для всіх злочинців.
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09.05.2025 07:08
+4
Без перемоги над московією це марно, тим паче окрім ***** як бачимо вони вільно пересуваються світом і якихось санкцій відчутних не відчувають.
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09.05.2025 07:00
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вжух! і ***** нагіллячується з цього сайту

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09.05.2025 09:56 Ответить
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