Сикорский представил партнерам документ о долгосрочной поддержке ЕС для Украины

Во время встречи министров стран Скандинавии, Балтии и Веймарского треугольника на острове Борнхольм был разработан документ о том, как ЕС может поддержать Украину в долгосрочной перспективе, который был представлен всем министрам во время неформальной встречи в Варшаве.

Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал во время совместной пресс-конференции в Варшаве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Сикорского, во время сегодняшней встречи в Варшаве он поделился со всеми коллегами документом, который был подготовлен во время недавней встречи министров на острове Борнхольм.

"Поскольку ситуация очень изменчива, мы не знаем, как может выглядеть отказ США от участия в переговорах. Мы подумали, что для Украины было бы полезно подготовить список того, что мы можем сделать", - подчеркнул польский дипломат.

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Он добавил, что будет представлять документ как собственную инициативу, которая получила всеобщую поддержку.

По его словам, в документе говорится о том, "что Европа, скорее всего, сделает для Украины не только в этом или следующем году, но и на длительную перспективу".

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