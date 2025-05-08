Если США не добьются успеха в мирных переговорах с РФ, их могли бы заменить Турция или Китай, - Сикорский

Если мирные усилия США не будут иметь успеха, то есть другие страны, которые могут присоединиться к этому процессу, например Турция или Китай.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, мы желаем успехов Соединенным Штатам в посреднических усилиях. Но если их усилия не достигнут успеха, то появятся другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы связи (с обеими сторонами. - Ред.), но прежде всего Китайская Народная Республика, которая имеет уникальные возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и изменить свои требования", - считает глава польской дипломатии.

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По его словам, приостановление участия США в процессе создания спецтрибунала (относительно преступления агрессии против Украины. - Ред.) является одной из почти десяти важных уступок, которые новая администрация США сделала Путину.

"Я не вижу никакой уступки со стороны Путина и надеюсь, что президент Трамп, будучи известным переговорщиком, сделает правильный вывод и начнет поощрять Владимира Путина к большему благоразумию как с помощью давления, так и с помощью негативных стимулов", - заявил Сикорский.

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