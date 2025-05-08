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Новости Мирные переговоры переговоры США и России
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Если США не добьются успеха в мирных переговорах с РФ, их могли бы заменить Турция или Китай, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Если мирные усилия США не будут иметь успеха, то есть другие страны, которые могут присоединиться к этому процессу, например Турция или Китай.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, мы желаем успехов Соединенным Штатам в посреднических усилиях. Но если их усилия не достигнут успеха, то появятся другие кандидаты. Есть Турция, которая поддерживает каналы связи (с обеими сторонами. - Ред.), но прежде всего Китайская Народная Республика, которая имеет уникальные возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и изменить свои требования", - считает глава польской дипломатии.

Читайте: Трамп попросил Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ, - Hürriyet

По его словам, приостановление участия США в процессе создания спецтрибунала (относительно преступления агрессии против Украины. - Ред.) является одной из почти десяти важных уступок, которые новая администрация США сделала Путину.

"Я не вижу никакой уступки со стороны Путина и надеюсь, что президент Трамп, будучи известным переговорщиком, сделает правильный вывод и начнет поощрять Владимира Путина к большему благоразумию как с помощью давления, так и с помощью негативных стимулов", - заявил Сикорский.

Также читайте: США хотят прямых переговоров между Украиной и РФ. Москва требует "слишком много", - Вэнс

Автор: 

Китай (2991) Сикорский Радослав (418) Турция (3379) переговоры с Россией (982)


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Топ комментарии
+14
особливо китай! Сікорський мабуть сильно головою вдарився...
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08.05.2025 20:37
+8
Китай каже шо в нас конфлікт - шось Сікорський почав забалакуватись
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08.05.2025 20:39
+8
Сурйозно? Особливо коли Китай сьогодні оголосов Сосію своїм військовим партнером. Це як жертві взяти свідком жінку вбивці. Да і ради чого всі це переговори зі скаженим маньіком хоч хтось скажіть? Краще б замість цих висерів і тупих рекомандацій давали Україні зброю.
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08.05.2025 20:44
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А повний список оголосити можна?
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08.05.2025 20:35 Ответить
особливо китай! Сікорський мабуть сильно головою вдарився...
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08.05.2025 20:37 Ответить
Й так війна триватиме 300 років, чи скільки там країн у світі..... або доки у кацапів закінчаться дегенерати-нелюди які хочуть воювати з сусідами.
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08.05.2025 21:24 Ответить
Так, з трампа потужний переговорник.
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08.05.2025 20:37 Ответить
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08.05.2025 20:48 Ответить
та уже б Беларусь - говори!)
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08.05.2025 20:39 Ответить
Китай каже шо в нас конфлікт - шось Сікорський почав забалакуватись
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08.05.2025 20:39 Ответить
Сурйозно? Особливо коли Китай сьогодні оголосов Сосію своїм військовим партнером. Це як жертві взяти свідком жінку вбивці. Да і ради чого всі це переговори зі скаженим маньіком хоч хтось скажіть? Краще б замість цих висерів і тупих рекомандацій давали Україні зброю.
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08.05.2025 20:44 Ответить
Гарний тролінг. 😁
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08.05.2025 20:45 Ответить
Про Китай - то класно лише Трампа под'їпнути, а так - ну їх на×ер, куди подалі.
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08.05.2025 20:45 Ответить
тільки ЗСУ завершать цю війну
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08.05.2025 20:47 Ответить
тролинг сотого левела
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08.05.2025 20:48 Ответить
Дарю идею нашим хакерам пусть во время парада пустят по громкоговорителям вокруг Красной площади запись звука подлетающих беспилотников,что бы с Мавзолея и трибун сразу сероводородом потянуло..
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08.05.2025 20:49 Ответить
а якщо Туреччіні чи Китаю не вдасться, то тоді можно запросити Індію чи Бразилію.

Кількість ідіотів при владі просто зашкалює.
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08.05.2025 20:49 Ответить
ну якраз китайозів нам тут не вистачає. то ж якраз те гімно, що вкотре зібрало усю косорилу орду у новий похід на європу, і хто цього не розуміє той або геть відбитий, або трамп, що поки що президент америки.
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08.05.2025 20:50 Ответить
или Бангладеш...
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08.05.2025 20:51 Ответить
Фантазер, ти мене називала!
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08.05.2025 20:59 Ответить
Хто-хто, а поляк Сікорський мав би знати, що екзистенціальну війну на знищення зупинити не може ніхто, тим паче, якщо однією стороною є кацапи, які можутьіснувати лише воюючи. Тому тут або робити все, щоб усунути першопричини (кацапів з їхніми доктринами про третій рим, рускій мір і тому подібне, або воювати прийдеться і полякам на польській територіє, якщо Україна не дай Боже не встоїть, тобто не знищить кацапів з допомогою притомних союзників.
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08.05.2025 21:03 Ответить
сікорський недоганяє.
сша маскувалися під личиною перемовника щоб не допомагати Україні.
відповідно туреччина вже у ролі тварюки була.
китай не був але витай це табір ворога, гах він нам впав.
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08.05.2025 21:06 Ответить
ну, что говорить, турки иногда умеют в переговоры
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08.05.2025 21:07 Ответить
а турки зі своїм би розібралися, де вони і з ким вони, а то і в європу лізуть і з москалями цілуються взасос і ізраїлю погрожуютьть за погром муслімів, то ви вже якось визначтесь, а ми вже якось і без вас і тим більше без косорилих китайців напевне розберемося, нам з вами не по дорозі, нам туди де наші, балтійці, поляки, чехи, де закон і порядок, а не псевдокоран, табори перевиховання, скрєпи з гундяєвими, якось так.
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08.05.2025 21:11 Ответить
Сподіваюсь Польща почала робити свою ЯЗ бо пися близенько.
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08.05.2025 21:13 Ответить
Щось він не того... може нюхнув чогось...
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08.05.2025 21:17 Ответить
тобто, про покарання агресора не ведеться мова.
мова ведеться виключно, про вмовляння.
але ж!
як так, що геніальний рудий фрік, і не зміг?
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08.05.2025 21:28 Ответить
А чого не КНДР чи Біларусь ?
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08.05.2025 21:34 Ответить
Дурнем був дурнем і залишився !
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08.05.2025 21:34 Ответить
То ***** тоді взагалі потрібні Штати?!
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08.05.2025 21:49 Ответить
 
 